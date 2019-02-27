 
 
 

 
 
На главную
 
 

Пользователи подозревают, что новой пассией Гуфа стала Алена Водонаева


1 0

На днях в сети появились заметки, что Гуф вновь сошелся с Кэти Топурия. Основанием для подобных предположений стала опубликованная им фотография. На снимке исполнитель лежит в постели вместе с обнаженной девушкой и держит ее за грудь. Лица дамы при этом не видно.

Поклонники обрадовались, что он помирился с певицей, но более внимательные пользователи отметили, что грудь у девушки на снимке намного больше, чем прелести Кэти.

Параллельно этому в строиз Алены Водонаевой появились кадры из такси. Девушка отметила на фото Алексея Долматова и сопроводила снимки провокационными подписями.

После этого интернет-исследователи сравнили снимки самой Водонаевой с девушкой из постели Гуфа. Грудь у незнакомки оказалась такая же пышная, как и у Алены, и с точно такой же родинкой.

Что Водонаева официально замужем, никого из пользователей не смутило. Не так давно она рассуждала на тему свободных отношений в паре и рассказывала, что позволила бы своему супругу вступить в интимную связь с известной актрисой или моделью.

Кроме этого в недавнем конфликте между Аленой и бывшей женой Гуфа, Айза рассказала фолловерам, что в свое время уже бывшая подруга активно флиртовала с Алексеем, но тот взаимностью ей не отвечал.

Никаких комментариев относительно предположений пользователей никто из участников событий не давал.

Краткая информация об Алене Водонаевой

Имя: Алена Водонаева

Отчество: Юрьевна

День рождения: 02.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Тюмень

Рост: 176 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: телеведущая, журналистка

Смотреть фотографии с Аленой Водонаевой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 27.02.2019 Теги: Алена Водонаева

А вы верите, что Водонаева может быть любовницей Гуфа? 4  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору