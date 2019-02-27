Пользователи подозревают, что новой пассией Гуфа стала Алена Водонаева

На днях в сети появились заметки, что Гуф вновь сошелся с Кэти Топурия. Основанием для подобных предположений стала опубликованная им фотография. На снимке исполнитель лежит в постели вместе с обнаженной девушкой и держит ее за грудь. Лица дамы при этом не видно.

Поклонники обрадовались, что он помирился с певицей, но более внимательные пользователи отметили, что грудь у девушки на снимке намного больше, чем прелести Кэти.

Параллельно этому в строиз Алены Водонаевой появились кадры из такси. Девушка отметила на фото Алексея Долматова и сопроводила снимки провокационными подписями.

После этого интернет-исследователи сравнили снимки самой Водонаевой с девушкой из постели Гуфа. Грудь у незнакомки оказалась такая же пышная, как и у Алены, и с точно такой же родинкой.

Что Водонаева официально замужем, никого из пользователей не смутило. Не так давно она рассуждала на тему свободных отношений в паре и рассказывала, что позволила бы своему супругу вступить в интимную связь с известной актрисой или моделью.

Кроме этого в недавнем конфликте между Аленой и бывшей женой Гуфа, Айза рассказала фолловерам, что в свое время уже бывшая подруга активно флиртовала с Алексеем, но тот взаимностью ей не отвечал.

Никаких комментариев относительно предположений пользователей никто из участников событий не давал.