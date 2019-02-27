Пользователи подозревают, что новой пассией Гуфа стала Алена Водонаева
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На днях в сети появились заметки, что Гуф вновь сошелся с Кэти Топурия. Основанием для подобных предположений стала опубликованная им фотография. На снимке исполнитель лежит в постели вместе с обнаженной девушкой и держит ее за грудь. Лица дамы при этом не видно.
Поклонники обрадовались, что он помирился с певицей, но более внимательные пользователи отметили, что грудь у девушки на снимке намного больше, чем прелести Кэти.
Параллельно этому в строиз Алены Водонаевой появились кадры из такси. Девушка отметила на фото Алексея Долматова и сопроводила снимки провокационными подписями.
После этого интернет-исследователи сравнили снимки самой Водонаевой с девушкой из постели Гуфа. Грудь у незнакомки оказалась такая же пышная, как и у Алены, и с точно такой же родинкой.
Что Водонаева официально замужем, никого из пользователей не смутило. Не так давно она рассуждала на тему свободных отношений в паре и рассказывала, что позволила бы своему супругу вступить в интимную связь с известной актрисой или моделью.
Кроме этого в недавнем конфликте между Аленой и бывшей женой Гуфа, Айза рассказала фолловерам, что в свое время уже бывшая подруга активно флиртовала с Алексеем, но тот взаимностью ей не отвечал.
Никаких комментариев относительно предположений пользователей никто из участников событий не давал.
Краткая информация об Алене Водонаевой
Имя: Алена Водонаева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 02.07.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: телеведущая, журналистка
Фотографии
Фотографии
А вы верите, что Водонаева может быть любовницей Гуфа? 4
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Топовый / 27.02.19 18:35Неадекватная дама. У нее сын подрастает, а она все про жизнь ниже пояса.
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Lera / 27.02.19 15:43Бедненький Косинус. Лешенька-Лешенька, куда ты попал…
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Marana Vilnius / 27.02.19 15:41Как-то мне пофигу, кто из них с кем, не всех знаю даже. Напр., кто эта Водонаева? Дом-2, что ли?
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Пф-ф-ф / 27.02.19 14:25Водонаева неприятная и вечно озабоченная дамочка.