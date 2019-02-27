Анастасия Макеева считает, что после развода стала выглядеть намного привлекательнее

Анастасия Макеева пообщалась со своими подписчиками и призналась, что догадки пользователей верны – она действительно не так давно вышла замуж. Смеясь, женщина предположила, что ее выдали счастливые глаза и цветущий внешний вид. Впрочем, последний стал итогом развода с Глебом Матвейчуком.

Актриса честно призналась, что сравнивая свои снимки сейчас и в момент, когда она состояла в паре с Глебом, удивлена тому, как плохо выглядела в прошлом. Анализируя состояние кожи, Анастасия отмечает, что должным образом за собой не следила. Все свободное время она тратила на создание уюта для мужа. Это обернулось мимическими морщинами, расширенными порами, а также уставшим и изможденным видом.

После развода с мужчиной у нее освободилось много времени, и она стала активно следить за собой. Макеева регулярно посещала косметолога, изменила подход к питанию и отправилась в зал. Активно она подсела и на уколы красоты.

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Со временем от инъекций актриса практически отказалась, но на процедуры чистки, увлажнения и питания кожи лица ходит по-прежнему. Такое пристальное внимание к себе, обернулось тем, что она стала получать комплименты со стороны мужчин и женщин.

По словам Макеевой, лично ей развод пошел на пользу. Она действительно расцвела и стала выглядеть намного краше.