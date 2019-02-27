Анастасия Макеева считает, что после развода стала выглядеть намного привлекательнее
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Анастасия Макеева пообщалась со своими подписчиками и призналась, что догадки пользователей верны – она действительно не так давно вышла замуж. Смеясь, женщина предположила, что ее выдали счастливые глаза и цветущий внешний вид. Впрочем, последний стал итогом развода с Глебом Матвейчуком.
Актриса честно призналась, что сравнивая свои снимки сейчас и в момент, когда она состояла в паре с Глебом, удивлена тому, как плохо выглядела в прошлом. Анализируя состояние кожи, Анастасия отмечает, что должным образом за собой не следила. Все свободное время она тратила на создание уюта для мужа. Это обернулось мимическими морщинами, расширенными порами, а также уставшим и изможденным видом.
После развода с мужчиной у нее освободилось много времени, и она стала активно следить за собой. Макеева регулярно посещала косметолога, изменила подход к питанию и отправилась в зал. Активно она подсела и на уколы красоты.
Со временем от инъекций актриса практически отказалась, но на процедуры чистки, увлажнения и питания кожи лица ходит по-прежнему. Такое пристальное внимание к себе, обернулось тем, что она стала получать комплименты со стороны мужчин и женщин.
День сегодня был поистине не простой ,но интересный!!я плохо спала и боялась проспать поезд 😩я встала рано и вышла из дома за час до поезда ,хотя обычно выхожу за 35 минут и нормально успеваю,но метро перекрыто и наземный транспорт перемещается с трудом и огромными пробками🙈В общем,на такси ,потом на троллейбусе ☝️и бегом пешком я попала на сапсан и вот я в Питере😉Репетиция и грим и начало Концерта в 17.00 и ещё и в прямом эфире на Петербург 😱спела для настоящих мужчин и провела концерт и вот минутка отдыха перед дорогой домой🤪Я кушаю и заканчиваю свою 5 дневную программу Детокс с @foodspa.ru 😜и 2 кг долой 🥳🥳🥳А как прошла ваша неделя и этот предпраздничный день ??? #актриса #пою #веду #питер #23февраля #худею #детокс образ от @nevo_tok
По словам Макеевой, лично ей развод пошел на пользу. Она действительно расцвела и стала выглядеть намного краше.
Краткая информация об Анастасии Макеевой
Имя: Анастасия Макеева
Отчество: Васильевна
День рождения: 23.12.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Краснодар
Рост: 172 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица