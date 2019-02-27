Алену Бабенко раскритиковали за участие в комедии о блокадном Ленинграде
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Актриса Алена Бабенко подверглась жесткой критике за участие в кинокомедии о блокадном Ленинграде. Поклонники буквально засыпали ее оскорбительными выпадами, так как посчитали, что эта тема категорически не годится для комедийного жанра.
Ещё в конце 2018 года, за пару месяцев до выхода, картина "Праздник" наделала много шума в мире кинематографа. По сути, эта лента рассказывает о жизни членов партии в условиях блокадного Ленинграда. Однако для многих стало полной неожиданностью увидеть, что фильм вышел в жанре "комедия". Именно поэтому на режиссёра Алексея Красовского и актёров, сыгравших главные роли, в числе которых оказалась и Алёна Бабенко, тут же обрушилась волна критики и негатива. Скандал дошел до того, что картина не была выпущена на широкий экран, а появилась лишь на официальном YouTube-канале режиссера.
Впрочем, известная актриса оправдываться за свое участие в фильме не собирается. По ее мнению, многие зрители начали отпускать свои критические замечания даже не ознакомившись с картиной, а это всего лишь поверхностное суждение. Также Алена признаётся, что ей сразу понравились и сценарий, и героиня, которую она должна была воплотить на экране, именно поэтому она так быстро и согласилась на роль. "Я шла за режиссером, за его задумкой", - рассказывает Бабенко. Однако такой критики, обсуждения и осуждения актриса явно не ожидала. Теперь же она надеется, что ей больше не придется столкнуться со столько колоссальным непониманием поклонников и зрителей.
Впрочем, непосредственно на YouTube-канале, где выложен фильм, о нём можно найти массу положительных отзывов. Также многие посмотревшие картину искренне недоумевают, почему ее не допустили на широкий экран. А кто-то даже провел параллель с нынешней руководящей элитой. Но большинство пользователей по-прежнему уверены, что тема Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда недопустима даже для трагикомедии, за что Бабенко вместе с другими актерами и создателями фильма и подверглась критике.
Краткая информация об Алене Бабенко
Имя: Алена Бабенко
Отчество: Олеговна
День рождения: 31.03.1972
Возраст: 46 лет
Место рождения: г. Кемерово
Рост: 164 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вы смотрели фильм "Праздник" Алексея Красовского? 3
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123 / 28.02.19 03:01Прежде чем о чем-то судить, надо сначала разобраться в сути. Так что здесь с Бабенко соглашусь - делать выпады на актеров и создателей не посмотрев фильм, как минимум глупо. Хотя сама тема, да - скользкая и правильно ниже написали, болезненная для многих. Палка о двух концах.
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Екатерина П. Витебск / 27.02.19 23:50А я соглашусь с большинством. Не стоит смеяться там, где было столько горя, боли и слез. Да, кто-то может не терял чувство юмора в те страшные времена, но большинству было не до смеха! Фильм я видела. Не стану его критиковать, там нет грубого вызывающего отвращения юмора, да и игра актеров неплоха в целом. Но сама тема... Неправильная она какая-то. Больная. Поэтому и критики столько.
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ВА / 27.02.19 20:48Не смотрела, но вы меня заинтриговали. И вообще, на сколько я разбираюсь в жизни, если у нас что-то массово осуждают, это точно достойно внимания. Обязательно на выходных посмотрю, что там за "запретное кино" такое.