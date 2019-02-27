Алену Бабенко раскритиковали за участие в комедии о блокадном Ленинграде

Актриса Алена Бабенко подверглась жесткой критике за участие в кинокомедии о блокадном Ленинграде. Поклонники буквально засыпали ее оскорбительными выпадами, так как посчитали, что эта тема категорически не годится для комедийного жанра.

Ещё в конце 2018 года, за пару месяцев до выхода, картина "Праздник" наделала много шума в мире кинематографа. По сути, эта лента рассказывает о жизни членов партии в условиях блокадного Ленинграда. Однако для многих стало полной неожиданностью увидеть, что фильм вышел в жанре "комедия". Именно поэтому на режиссёра Алексея Красовского и актёров, сыгравших главные роли, в числе которых оказалась и Алёна Бабенко, тут же обрушилась волна критики и негатива. Скандал дошел до того, что картина не была выпущена на широкий экран, а появилась лишь на официальном YouTube-канале режиссера.

Впрочем, известная актриса оправдываться за свое участие в фильме не собирается. По ее мнению, многие зрители начали отпускать свои критические замечания даже не ознакомившись с картиной, а это всего лишь поверхностное суждение. Также Алена признаётся, что ей сразу понравились и сценарий, и героиня, которую она должна была воплотить на экране, именно поэтому она так быстро и согласилась на роль. "Я шла за режиссером, за его задумкой", - рассказывает Бабенко. Однако такой критики, обсуждения и осуждения актриса явно не ожидала. Теперь же она надеется, что ей больше не придется столкнуться со столько колоссальным непониманием поклонников и зрителей.

Впрочем, непосредственно на YouTube-канале, где выложен фильм, о нём можно найти массу положительных отзывов. Также многие посмотревшие картину искренне недоумевают, почему ее не допустили на широкий экран. А кто-то даже провел параллель с нынешней руководящей элитой. Но большинство пользователей по-прежнему уверены, что тема Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда недопустима даже для трагикомедии, за что Бабенко вместе с другими актерами и создателями фильма и подверглась критике.