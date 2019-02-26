Отказавшаяся от уколов ботокса Рене Зеллвегер стала выглядеть моложе
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На прошедшей церемонии «Оскара» Рене Зеллвегер появилась на красной дорожке похудевшей. Для торжественного мероприятия актриса выбрала элегантное черное платье с высоким разрезом и практически полностью открытым верхом. Волосы женщина собрала в небрежный пучок так, что ее лицо попало в кадр фотографов с разных ракурсов.
49-летняя актриса, по мнению журналистов и поклонников, наконец-то, стала выглядеть хорошо. Интересно, что наличие мимических морщин никого не смутило. Напротив, пользователи отмечали, что так Зеллвегер выглядит моложаво.
Напомним, в 2013 году Рене стала одной из самых обсуждаемых персон Голливуда. Она появилась на красной ковровой дорожке после ряда косметологических инъекций.
Как позже призналась женщина, она вколола ботокс и филлеры. Желаемого эффекта – убрать морщины, добиться удалось. Правда, лицо актрисы стало выглядеть отечным и превратилось в неподвижную маску.
Именно это и вызвало шквал критики со стороны поклонников и представителей СМИ. После того, как препараты спустя положенный период времени рассосались, Рене больше не решалась омолаживать лицо такими способами. Теперь она предпочитает классический косметологический уход.
Краткая информация о Рене Зеллвегере
Имя: Рене Зеллвегер
День рождения: 25.04.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: Кэти, Техас
Рост: 163 см
Вес: 45 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как сейчас выглядит Рене Зеллвегер? 5
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Masha Moscow / 27.02.19 11:12Да она платику сделала и не один раз
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Herb / 26.02.19 19:16Мне она никогда не нравилась, но платье ее выше всяких похвал. Очень удачное!
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Svetlaya / 26.02.19 14:36А кто-то обратил внимание, что шея и лицо у нее хорошо так морщинистые, но зона декольте и ноги выглядят гладкими и очень даже привлекательными. Как так получается?
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Маша / 26.02.19 13:30Для своих лет могла бы получше. Хотя, скоро такие лица с естественными морщинами и мимикой будут на вес золота.