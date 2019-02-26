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Отказавшаяся от уколов ботокса Рене Зеллвегер стала выглядеть моложе


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На прошедшей церемонии «Оскара» Рене Зеллвегер появилась на красной дорожке похудевшей. Для торжественного мероприятия актриса выбрала элегантное черное платье с высоким разрезом и практически полностью открытым верхом. Волосы женщина собрала в небрежный пучок так, что ее лицо попало в кадр фотографов с разных ракурсов.

49-летняя актриса, по мнению журналистов и поклонников, наконец-то, стала выглядеть хорошо. Интересно, что наличие мимических морщин никого не смутило. Напротив, пользователи отмечали, что так Зеллвегер выглядит моложаво.

Напомним, в 2013 году Рене стала одной из самых обсуждаемых персон Голливуда. Она появилась на красной ковровой дорожке после ряда косметологических инъекций.

Как позже призналась женщина, она вколола ботокс и филлеры. Желаемого эффекта – убрать морщины, добиться удалось. Правда, лицо актрисы стало выглядеть отечным и превратилось в неподвижную маску.

Именно это и вызвало шквал критики со стороны поклонников и представителей СМИ. После того, как препараты спустя положенный период времени рассосались, Рене больше не решалась омолаживать лицо такими способами. Теперь она предпочитает классический косметологический уход.

Краткая информация о Рене Зеллвегере

Имя: Рене Зеллвегер

День рождения: 25.04.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: Кэти, Техас

Рост: 163 см

Вес: 45 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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2 Не нравится 5 Нравится 26.02.2019 Теги: Рене Зеллвегер

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