Отказавшаяся от уколов ботокса Рене Зеллвегер стала выглядеть моложе

На прошедшей церемонии «Оскара» Рене Зеллвегер появилась на красной дорожке похудевшей. Для торжественного мероприятия актриса выбрала элегантное черное платье с высоким разрезом и практически полностью открытым верхом. Волосы женщина собрала в небрежный пучок так, что ее лицо попало в кадр фотографов с разных ракурсов.

49-летняя актриса, по мнению журналистов и поклонников, наконец-то, стала выглядеть хорошо. Интересно, что наличие мимических морщин никого не смутило. Напротив, пользователи отмечали, что так Зеллвегер выглядит моложаво.

Напомним, в 2013 году Рене стала одной из самых обсуждаемых персон Голливуда. Она появилась на красной ковровой дорожке после ряда косметологических инъекций.

Как позже призналась женщина, она вколола ботокс и филлеры. Желаемого эффекта – убрать морщины, добиться удалось. Правда, лицо актрисы стало выглядеть отечным и превратилось в неподвижную маску.

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Именно это и вызвало шквал критики со стороны поклонников и представителей СМИ. После того, как препараты спустя положенный период времени рассосались, Рене больше не решалась омолаживать лицо такими способами. Теперь она предпочитает классический косметологический уход.