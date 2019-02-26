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Кончита Вурст побрилась наголо


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Том Нойвирт, удививший в 2014 году общественность образом бородатой женщины, в прошлом году заявил одному из европейских изданий, что готов навсегда расстаться с образом Кончиты Вурст.

По словам австрийского исполнителя, он выжал из него все, что мог. В скором времени после своих заявлений, артист перестал эпилировать ноги и грудь, а на днях пошел на радикальный шаг – полностью удалил роскошную густую шевелюру. При этом в мужчину, в полном смысле этого слова, Том так и не превратился.

Он по-прежнему появляется на публике в роскошных вечерних платьях с глубоким декольте и высокими разрезами. Свой образ Нойвирт дополняет классическими лодочками. Неизменным остается роскошный вечерний макияж и густая борода.

С учетом волосатых ног и груди выглядит Кончита Вурст крайне странно. Впрочем, самого Томаса это ни капли не беспокоит. Ранее он делал и более смелые поступки. В самом начале карьеры исполнитель рассказал, что является представителем нетрадиционной ориентации, а год назад и вовсе поразил пользователей сети признанием, что заражен ВИЧ инфекцией.

Краткая информация о Кончите Вурст

Имя: Кончита Вурст

День рождения: 06.11.1988

Возраст: 30 лет

Место рождения: г. Гмунден, Австрия

Рост: 172 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певец

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4 Не нравится 2 Нравится 26.02.2019 Теги: Кончита Вурст

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