Кончита Вурст побрилась наголо

Том Нойвирт, удививший в 2014 году общественность образом бородатой женщины, в прошлом году заявил одному из европейских изданий, что готов навсегда расстаться с образом Кончиты Вурст.

По словам австрийского исполнителя, он выжал из него все, что мог. В скором времени после своих заявлений, артист перестал эпилировать ноги и грудь, а на днях пошел на радикальный шаг – полностью удалил роскошную густую шевелюру. При этом в мужчину, в полном смысле этого слова, Том так и не превратился.

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Он по-прежнему появляется на публике в роскошных вечерних платьях с глубоким декольте и высокими разрезами. Свой образ Нойвирт дополняет классическими лодочками. Неизменным остается роскошный вечерний макияж и густая борода.

С учетом волосатых ног и груди выглядит Кончита Вурст крайне странно. Впрочем, самого Томаса это ни капли не беспокоит. Ранее он делал и более смелые поступки. В самом начале карьеры исполнитель рассказал, что является представителем нетрадиционной ориентации, а год назад и вовсе поразил пользователей сети признанием, что заражен ВИЧ инфекцией.