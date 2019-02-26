Николай Бандурин признался, что изменял жене

Перед Новым годом Николай Бандурин и его семейство лишились жилья, документов и даже одежды. Все имущество сгорело. Об этом юморист с супругой уже рассказывал в одном из интервью.

Очевидно, пошатнувшееся финансовое положение заставило пару согласиться принять участие в скандально известном в шоу «На самом деле». Когда юморист вместе с Мариной появился в студии, их оппонентом выступила женщина, которая заявила что родила дочь от Николая Бандурина. По ее словам связь между ними состоялась около 10 лет назад. Как утверждала дама, именно артист стал отцом ее ребенка.

Супруги согласились, чтобы у мужчины взяли анализ для проведения ДНК-теста. В ходе проверки выяснилось, что юморист отцом девочки не является.

Правда, перед этим мужчина сделал признание. Он рассказал, что около 10 лет назад между ним и женой произошло охлаждение в отношениях. В шаткий для себя период Николай не удержался. Он подтвердил, что интимная связь между ним и Ириной, появившейся в студии, действительно была.

При этом Бандурин заверил, что с того момента, как они обвенчались он хранил своей супруге верность.

Напомним, что пара в браке уже 30 лет. У них есть взрослая дочь, которая уже успела стать мамой.