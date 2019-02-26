Внук генерала Карбышева написал на Comedy Woman заявление в Следственный комитет

Скандал, вызванный шуткой про генерала Карбышева, которая прозвучала на шоу Comedy Woman еще несколько лет назад, продолжает набирать обороты. Теперь в эту историю решил вмешаться и внук Героя Советского Союза - Дмитрий. Ему тоже не нравится, что над трагической судьбой его деда так неудачно шутят с экранов телевизоров.

Напомним, что изначально на это выступление обратил внимание именно Никита Михалков. Причем сделал он это только в феврале нынешнего года, тогда как сама сценка вышла на экраны еще в 2013. В своем монологе известный режиссёр назвал участниц популярного юмористического шоу "овцами" за то, что они позволили себе насмехаться над ужасной смертью видного военного деятеля советских времен.

Пораженная тем, какой общественный резонанс вызвала вся эта ситуация, участница Comedy Woman Наталья Медведева, из чьих их уст и прозвучала шутка, тут же поспешила выразить свои глубочайшие извинения. Девушка уверяла, будто не знала, что генерал Карбышев вполне реальная личность. Отдельно она подчеркнула, что текст шутки принадлежит не ей.

Выразил свое возмущение произошедшим и внук Советского Героя. Мужчина сообщил, что намерен отстаивать честь и достоинство своего погибшего в концлагере родственника. Именно поэтому он и решил написать заявление в Следственный комитет. В нём Дмитрий Карбышев потребовал организовать проверку деятельности авторов и участниц Comedy Woman. А также, по данным некоторых СМИ, наследник генерала провел экспертизу, доказавшую, что многие шутки, звучащие в рамках популярного шоу, имеют "антисоциальную направленность и негативно влияют на сознание зрителей". И эти полученные данные он также прикрепил к своему обращению в СК. Теперь по данному делу будут проводиться разбирательства.

Что же касается зрителей и поклонников Comedy Woman, то они разделились на два лагеря. Первые считают, что шутка такого формата действительно была недопустима. Другие же, напротив, заступаются за участниц юмористического шоу.