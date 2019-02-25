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Любовь Успенская рассказала, как навязчивый поклонник угрожал ее семье


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Буквально вчера 24 февраля королеве русского шансона Любови Успенской исполнилось 65 лет. Большую часть жизни эта невероятная женщина провела на сцене. Поклонники обожали ее. Но случалось и так, что некоторые из них своим поведением по-настоящему пугали исполнительницу. И об одном таком случае Любовь Залмановна рассказала в откровенном интервью.

Дело было много лет назад, когда один из обезумивших поклонников стал настойчиво досаждать певице своим вниманием. А когда не получил взаимности, то перешел на вполне реальные угрозы. И все бы ничего, но этот человек оказался крупным и влиятельным криминальным авторитетом, который на какое-то время превратил жизнь королевы шансона в ад.

Мужчина с завидной настойчивостью преследовал исполнительницу. Возле ее дома постоянно дежурили бандиты, угрозы поступали и дочери Татьяне. Певица даже боялась водить девочку в детский сад, и вместе они не покидали пределов квартиры. Но особенно Любовь Залмановна переживала за жизнь своего мужа, ведь настойчивый поклонник угрожал "закопать его в яму".

Прожив в таком напряжении какое-то время, и видя, что ситуация не разрешается, исполнительница обратилась за помощью Иосифу Давыдовичу Кобзону. Именно он много лет назад и помог ей избавиться от навязчивого преследования. Для этого Кобзон лишь сказал Успенской, чтобы она дала бандитам номер телефона его секретаря. После чего кошмар со слежкой и угрозами прекратился и певица смогла вернуться к творческой деятельности.

Даже сейчас, спустя много лет, она вспоминает эту историю с содроганием. Любовь Залмановна понимает, что если бы не своевременное вмешательство и покровительство Иосифа Кобзона, неизвестно чем вся эта история могла бы закончиться.

В настоящее время в жизни исполнительницы шансона все гораздо спокойнее. Она много путешествует по миру, гастролирует. Однако главной заботой для неё стало здоровье дочери. Напомним, несколько месяцев назад Татьяна упала с велосипеда во время прогулки и получила сильнейшую травму лица. Теперь девушке предстоит длительное восстановление.

Краткая информация о Любови Успенской

Имя: Любовь Успенская

Отчество: Залмановна

День рождения: 24.02.1954

Возраст: 65 лет

Место рождения: г. Киев, Украина

Рост: 168 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 25.02.2019 Теги: Любовь Успенская

А вам нравится творчество Любови Успенской? 4  

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  • Мороз / 25.02.19 19:14
    -
    0
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    Никогда ни Успенская, ни ее голос, ни ее репертуар не нравились. Вызывают раздражение. Когда по радио слышу, переключаю волну.
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  • Симона / 25.02.19 18:45
    -
    1
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    Успенская знала, для кого поет, так что ничего удивительного тут нет. Если выступать перед "авторитетами" и крутится в их обществе, то вполне логично, что рано или поздно кто-то захочет от тебя чего-то большего. Тем более, такие люди далеки от адекватности. Так что, пусть благодарит Бога, что все обошлось.
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  • К.П. Ижевск / 25.02.19 18:21
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    0
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    Да, для того периода типичная ситуация. Хорошо, что было к кому обратиться и попросить помощи. А сколько простых людей тогда от рук этих бандюгов пострадало. Страшные вещи творились. Не дай Бог снова такое пережить. Извините, что не совсем по теме комментарий.
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  • Лидия / 25.02.19 16:54
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    1
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    Нет, не очень. Мне не нравится ее манера исполнения. Хотя, как человек, Успенская весьма колоритна. А сама история вполне закономерна для 90 х. Тогда половина представительниц отечественной эстрады так жили. Ей еще повезло, что Кобзон заступился.
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