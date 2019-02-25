Любовь Успенская рассказала, как навязчивый поклонник угрожал ее семье

Буквально вчера 24 февраля королеве русского шансона Любови Успенской исполнилось 65 лет. Большую часть жизни эта невероятная женщина провела на сцене. Поклонники обожали ее. Но случалось и так, что некоторые из них своим поведением по-настоящему пугали исполнительницу. И об одном таком случае Любовь Залмановна рассказала в откровенном интервью.

Дело было много лет назад, когда один из обезумивших поклонников стал настойчиво досаждать певице своим вниманием. А когда не получил взаимности, то перешел на вполне реальные угрозы. И все бы ничего, но этот человек оказался крупным и влиятельным криминальным авторитетом, который на какое-то время превратил жизнь королевы шансона в ад.

Мужчина с завидной настойчивостью преследовал исполнительницу. Возле ее дома постоянно дежурили бандиты, угрозы поступали и дочери Татьяне. Певица даже боялась водить девочку в детский сад, и вместе они не покидали пределов квартиры. Но особенно Любовь Залмановна переживала за жизнь своего мужа, ведь настойчивый поклонник угрожал "закопать его в яму".

Прожив в таком напряжении какое-то время, и видя, что ситуация не разрешается, исполнительница обратилась за помощью Иосифу Давыдовичу Кобзону. Именно он много лет назад и помог ей избавиться от навязчивого преследования. Для этого Кобзон лишь сказал Успенской, чтобы она дала бандитам номер телефона его секретаря. После чего кошмар со слежкой и угрозами прекратился и певица смогла вернуться к творческой деятельности.

Даже сейчас, спустя много лет, она вспоминает эту историю с содроганием. Любовь Залмановна понимает, что если бы не своевременное вмешательство и покровительство Иосифа Кобзона, неизвестно чем вся эта история могла бы закончиться.

В настоящее время в жизни исполнительницы шансона все гораздо спокойнее. Она много путешествует по миру, гастролирует. Однако главной заботой для неё стало здоровье дочери. Напомним, несколько месяцев назад Татьяна упала с велосипеда во время прогулки и получила сильнейшую травму лица. Теперь девушке предстоит длительное восстановление.