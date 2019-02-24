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Супруга Марата Башарова поправляет здоровье в Таиланде


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Супруга Марата Башарова − Елизавета Шевыркова, на данный момент находится в Таиланде вместе со своим сыном. Там девушка решила воспользоваться услугами целителя, который в своей работе использует поющие тибетские чаши.

Пребывая на отдыхе в Таиланде, Елизавета Шевыркова всеми силами пытается восстановиться и «отойти» от того, что совсем недавно произошло в ее жизни. Девушка призналась, что стала жертвой домашнего насилия со стороны своего мужа Марата Башарова. Незадолго до нового года в СМИ просочилась информация, что Башаров избил Елизавету.

Шевыркова некоторое время не подтверждала слухи о домашнем насилии. Как утверждает сама Лиза, ей было невероятно стыдно признаваться в случившемся − для нее много значило, что об этом подумает общественность. Однако сейчас уже известно, что Шевыркова официально начала вести процесс по расторжению брака.

В Таиланде Лиза проходит весьма интересную восстановительную терапию. Древний метод, который основывается на использовании так называемых поющих тибетских чаш, способствует не только скорейшему физическому восстановлению, но и помогает оправиться после сильного стресса. Сама Елизавета признается, что данный метод действительно работает.


0 Не нравится 1 Нравится 24.02.2019 Теги: Елизавета Шевыркова

Как вы думаете, правильно ли сделала Елизавета Шевыркова, что подала на развод? 3  

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  • Свет Екатеринбург / 25.02.19 00:27
    -
    -3
    +
    Не нам судить. Правильно или неправильно. Каждый сам кузнец своего счастья. То, что Марат ее побил, конечно, никуда не годится. Не каменный век же, нужно цивилизованно решать все вопросы. Или хотя бы стараться это делать таким образом. Другой вопрос - почему он это сделал. Мне почему-то кажется, что и сама Лиза совсем не ангелочек. Но в этой ситуации она жертва, это да.
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  • Надя / 24.02.19 23:57
    -
    2
    +
    О чем тут может быть речь? Конечно правильно. Марат Башаров повел себя не по-мужски. Говорят, что за ним и раньше водилось такое - кулаками помахать.
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  • Галина / 24.02.19 23:46
    -
    2
    +
    Однозначно да! Нельзя жить рядом с человеком, который поднимает на тебя руку. Елизавете нужно набраться сил, терпения и все у нее наладится. Но уже без человека, который ее не любит и не ценит.
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