Супруга Марата Башарова поправляет здоровье в Таиланде

Супруга Марата Башарова − Елизавета Шевыркова, на данный момент находится в Таиланде вместе со своим сыном. Там девушка решила воспользоваться услугами целителя, который в своей работе использует поющие тибетские чаши.

Пребывая на отдыхе в Таиланде, Елизавета Шевыркова всеми силами пытается восстановиться и «отойти» от того, что совсем недавно произошло в ее жизни. Девушка призналась, что стала жертвой домашнего насилия со стороны своего мужа Марата Башарова. Незадолго до нового года в СМИ просочилась информация, что Башаров избил Елизавету.

Шевыркова некоторое время не подтверждала слухи о домашнем насилии. Как утверждает сама Лиза, ей было невероятно стыдно признаваться в случившемся − для нее много значило, что об этом подумает общественность. Однако сейчас уже известно, что Шевыркова официально начала вести процесс по расторжению брака.

В Таиланде Лиза проходит весьма интересную восстановительную терапию. Древний метод, который основывается на использовании так называемых поющих тибетских чаш, способствует не только скорейшему физическому восстановлению, но и помогает оправиться после сильного стресса. Сама Елизавета признается, что данный метод действительно работает.