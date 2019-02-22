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Роман Жуков оставил жену с шестью детьми и ушел к ее подруге


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Семья Романа Жукова со стороны долгое время казалась счастливой. В последние годы они воспитывали шестерых детей. Одного ребенка им пришлось похоронить. Катаясь на качелях, девочка упала, получила серьезную травму и скончалась.

Год назад в сети появились сообщения, что муж и жена разошлись, но официально развод из них никто так и не оформил. Спустя время выяснилось, что Роман не одинок. С новой дамой сердца он уехал в Сочи. На юге России мужчина открыл свой ресторан. Спутница Жукова особенно заинтересовала поклонников пары.

Оказалось, что это лучшая подруга его жены. Даму зовут Ольга и виноватой себя в сложившейся ситуации она не считает. Женщина сказала журналистам, что Роман ушел от Елены по собственному желанию, а отношения между ними завязались позже.

Все еще законная жена на Жукова обижена. В интервью журналистам он рассказал, что женился не по собственному желанию, а вынужденно. Елена сообщила ему о беременности и он, как порядочный человек, поставил штамп в паспорте.

По словам артиста, Елену он никогда не любил, а детей они рожали исключительно по ее настоянию.

Теперь Елена намерена идти в суд. Женщина желает не просто развестись и получать алименты. Она намерена взыскать с артиста 50 миллионов рублей за клевету. В интервью он рассказывал представителям СМИ, что она была плохой матерью и гуляла по ночам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позагораем?😉👌

Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official)

Кроме этого она намерена подать документы на раздел имущества. Делить есть что: две квартиры в столице и недвижимость в Подмосковье оцениваются экспертами в 70 миллионов рублей.


13 Не нравится 3 Нравится 22.02.2019 Теги: Роман Жуков

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