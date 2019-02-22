Роман Жуков оставил жену с шестью детьми и ушел к ее подруге
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Семья Романа Жукова со стороны долгое время казалась счастливой. В последние годы они воспитывали шестерых детей. Одного ребенка им пришлось похоронить. Катаясь на качелях, девочка упала, получила серьезную травму и скончалась.
Год назад в сети появились сообщения, что муж и жена разошлись, но официально развод из них никто так и не оформил. Спустя время выяснилось, что Роман не одинок. С новой дамой сердца он уехал в Сочи. На юге России мужчина открыл свой ресторан. Спутница Жукова особенно заинтересовала поклонников пары.
Оказалось, что это лучшая подруга его жены. Даму зовут Ольга и виноватой себя в сложившейся ситуации она не считает. Женщина сказала журналистам, что Роман ушел от Елены по собственному желанию, а отношения между ними завязались позже.
Все еще законная жена на Жукова обижена. В интервью журналистам он рассказал, что женился не по собственному желанию, а вынужденно. Елена сообщила ему о беременности и он, как порядочный человек, поставил штамп в паспорте.
По словам артиста, Елену он никогда не любил, а детей они рожали исключительно по ее настоянию.
Теперь Елена намерена идти в суд. Женщина желает не просто развестись и получать алименты. Она намерена взыскать с артиста 50 миллионов рублей за клевету. В интервью он рассказывал представителям СМИ, что она была плохой матерью и гуляла по ночам.
Кроме этого она намерена подать документы на раздел имущества. Делить есть что: две квартиры в столице и недвижимость в Подмосковье оцениваются экспертами в 70 миллионов рублей.
А вы на чьей стороне в данном конфликте? 6
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Li / 23.02.19 10:59Чем думают бабы, когда такую кучу детей плодят от мужика, которому плевать на них?!
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Миланка / 22.02.19 20:26Пусть всё будет хорошо у всех! Эту женщину очень очень Господь любит, раз такие испытания и двойное предательство. Всё будет хорошо у неё. Такая умничка! Мамочка! Красавица!
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Лада / 22.02.19 20:20Хм. Ну раз она как мать фиговая, пусть он возьмет детишек себе на воспитание. С новой пассией. Он жеж хороший отец, он не оставит детей с плохой гуленой.
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Фу! / 22.02.19 16:50Недоартист старый. Всех семерых она делала без его участия! Какая бессовестная и коварная женщина. Не научила дядю предохраняться.