Элина Мазур считает, что Виталина и Прохор Шаляпин занимаются эскортом
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Бывшая приятельница и адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что подозревает скандально известную парочку в оказании эскорт услуг. По ее словам, и Прохор, и Виталина слишком много времени проводят отдельно друг от друга и часто бывают замечены в компании посторонних людей.
А причиной для столь громкого и провокационного заявления послужил раздельный отдых влюблённых. Так, некоторое время назад Прохор Шаляпин летал по делам в Лос-Анджелес. По понятным причинам Виталина не могла его сопровождать, ведь ей назначено двести часов обязательных работ. Но, всем поклонникам пары известно, что певец приятно проводил время на другом конце света в обществе яркой блондинки. Он не стеснялся демонстрировать свои отношения с новой знакомой, уверяя при этом, что между ними ничего нет, кроме делового общения. По его словам, девушка обещала познакомить нашего соотечественника с известным американским продюсером. Но состоялось в итоге это знакомство, или нет - неизвестно. Ведь когда Шаляпин узнал, что говорит Элина Мазур о нем и Виталине, он тут же поспешил в Москву на передачу к Андрею Малахову, чтобы отстоять свою честь и честь возлюбленной.
При этом, и сама Виталина сумела отличиться в отсутствии певца. Так, очевидцы заметили ее в одном из ресторанов столицы, где она мило общалась с актером Максимом Колосовым. А особенно заботливые даже засняли видео этой встречи и отправили его Прохору Шаляпину. Впрочем, артист отнёсся к такой новости весьма спокойно. Ведь по его мнению, если человек захочет совершить адюльтер, то он сделает это так, чтобы об этом никто и никогда не узнал. А тут Виталина сидит в общественном месте, у всех на виду и просто беседует с человеком. Ничего особенного.
Напомним, что ещё недавно Прохор Шаляпин и Виталина объявили всем о своём желании создать семью и родить ребенка. С тех пор на публике молодые люди появляются только вместе. Вместе же они пытаются справляться и с проблемами. А у Цимбалюк-Романовской в настоящее время их очень много. Ведь в отношении её заведено еще одно уголовное дело, которое грозит женщине реальным тюремным сроком.
Краткая информация о Прохоре Шаляпине
Имя: Прохор Шаляпин
Отчество: Андреевич
День рождения: 26.11.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Волгоград
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец, композитор
Фотографии
Фотографии
А вы верите в пару Шаляпин и Цимбалюк-Романовская? 6
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Эллочка-людоедка / 22.02.19 23:11А мне кажется Вита и Прохор вполне искренни в отношениях. Может я просто неисправимый романтик, но что-то между ними чувствуется. Не похоже на игру. Хотя жениться и детей заводить рано конечно. Следовало бы с уголовными делами и всем прочем разобраться. А потом можно и нормальную жизнь с нуля.
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Ludmila Delong / 22.02.19 23:06Отвратительная пара!!!!
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121212 / 22.02.19 22:13Две скандальных личности объединили усилия, чтобы дальше оскандаливаться уже вместе. Смешно. И Мазур все это любит, вот и "воюет" с этими голубками. Со стороны смотреть смешно.
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Миланет / 22.02.19 20:34На мой взгляд Виталина и Прохор смотрятся вместе очень даже неплохо. Как пара - красивые. В остальном за их жизнью не слежу особо. Но то, как он за нее заступается везде, выглядит трогательно. Может все-таки реальная любовь?
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Ludmila Delong / 22.02.19 23:08Виталина старообразная грымза...
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Эн / 22.02.19 20:22Никому там верить нельзя. Ни Виталине, ни Прохору, ни Мазур. Все они ради пиара мать родную продадут!