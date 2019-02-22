Элина Мазур считает, что Виталина и Прохор Шаляпин занимаются эскортом

Бывшая приятельница и адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что подозревает скандально известную парочку в оказании эскорт услуг. По ее словам, и Прохор, и Виталина слишком много времени проводят отдельно друг от друга и часто бывают замечены в компании посторонних людей.

А причиной для столь громкого и провокационного заявления послужил раздельный отдых влюблённых. Так, некоторое время назад Прохор Шаляпин летал по делам в Лос-Анджелес. По понятным причинам Виталина не могла его сопровождать, ведь ей назначено двести часов обязательных работ. Но, всем поклонникам пары известно, что певец приятно проводил время на другом конце света в обществе яркой блондинки. Он не стеснялся демонстрировать свои отношения с новой знакомой, уверяя при этом, что между ними ничего нет, кроме делового общения. По его словам, девушка обещала познакомить нашего соотечественника с известным американским продюсером. Но состоялось в итоге это знакомство, или нет - неизвестно. Ведь когда Шаляпин узнал, что говорит Элина Мазур о нем и Виталине, он тут же поспешил в Москву на передачу к Андрею Малахову, чтобы отстоять свою честь и честь возлюбленной.

При этом, и сама Виталина сумела отличиться в отсутствии певца. Так, очевидцы заметили ее в одном из ресторанов столицы, где она мило общалась с актером Максимом Колосовым. А особенно заботливые даже засняли видео этой встречи и отправили его Прохору Шаляпину. Впрочем, артист отнёсся к такой новости весьма спокойно. Ведь по его мнению, если человек захочет совершить адюльтер, то он сделает это так, чтобы об этом никто и никогда не узнал. А тут Виталина сидит в общественном месте, у всех на виду и просто беседует с человеком. Ничего особенного.

Напомним, что ещё недавно Прохор Шаляпин и Виталина объявили всем о своём желании создать семью и родить ребенка. С тех пор на публике молодые люди появляются только вместе. Вместе же они пытаются справляться и с проблемами. А у Цимбалюк-Романовской в настоящее время их очень много. Ведь в отношении её заведено еще одно уголовное дело, которое грозит женщине реальным тюремным сроком.