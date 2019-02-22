 
 
 

 
 
На главную
 
 

Элина Мазур считает, что Виталина и Прохор Шаляпин занимаются эскортом


2 1

Бывшая приятельница и адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что подозревает скандально известную парочку в оказании эскорт услуг. По ее словам, и Прохор, и Виталина слишком много времени проводят отдельно друг от друга и часто бывают замечены в компании посторонних людей.

А причиной для столь громкого и провокационного заявления послужил раздельный отдых влюблённых. Так, некоторое время назад Прохор Шаляпин летал по делам в Лос-Анджелес. По понятным причинам Виталина не могла его сопровождать, ведь ей назначено двести часов обязательных работ.  Но, всем поклонникам пары известно, что певец приятно проводил время на другом конце света в обществе яркой блондинки. Он не стеснялся демонстрировать свои отношения с новой знакомой, уверяя при этом, что между ними ничего нет, кроме делового общения. По его словам, девушка обещала познакомить нашего соотечественника с известным американским продюсером. Но состоялось в итоге это знакомство, или нет - неизвестно. Ведь когда Шаляпин узнал, что говорит Элина Мазур о нем и Виталине, он тут же поспешил в Москву на передачу к Андрею Малахову, чтобы отстоять свою честь и честь возлюбленной.

При этом, и сама Виталина сумела отличиться в отсутствии певца. Так, очевидцы заметили ее в одном из ресторанов столицы, где она мило общалась с актером Максимом Колосовым. А особенно заботливые даже засняли видео этой встречи и отправили его Прохору Шаляпину. Впрочем, артист отнёсся к такой новости весьма спокойно. Ведь по его мнению, если человек захочет совершить адюльтер, то он сделает это так, чтобы об этом никто и никогда не узнал. А тут Виталина сидит в общественном месте, у всех на виду и просто беседует с человеком. Ничего особенного.

Напомним, что ещё недавно Прохор Шаляпин и Виталина объявили всем о своём желании создать семью и родить ребенка. С тех пор на публике молодые люди появляются только вместе. Вместе же они пытаются справляться и с проблемами. А у Цимбалюк-Романовской в настоящее время их очень много. Ведь в отношении её заведено еще одно уголовное дело, которое грозит женщине реальным тюремным сроком.

Краткая информация о Прохоре Шаляпине

Имя: Прохор Шаляпин

Отчество: Андреевич

День рождения: 26.11.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Волгоград

Рост: 193 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, композитор

Смотреть фотографии с Прохором Шаляпиным

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 2 Нравится 22.02.2019 Теги: Прохор Шаляпин

А вы верите в пару Шаляпин и Цимбалюк-Романовская? 6  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору