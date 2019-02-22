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Актриса Дарья Егорычева, сыгравшая в «Глухаре», умерла от рака


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Актерская карьера Дарьи Егорычевой началась в театре, а с 2002 года она начала попробовать свои силы в сериалах и кино. Самая яркая роль, которую ей удалось сыграть до того, как врачи диагностировали онкологию – девушка Ирина в серии «Попутчица» знаменитого телесериала «Глухарь».

Рак специалисты обнаружили у Дарьи в 2012 году. Заболевание поразило легкие. Актрисе пришлось перенести два хирургических вмешательства. Во время первой операции ей полностью удалили одно легкое, во время следующей – часть второго.

Сложные для организма вмешательства и химиотерапия требовали длительного периода реабилитации. Речи о возвращении на театральную сцену или в кино, не было.

На протяжении 6 лет девушка стойко боролась с болезнью и посещала церковь. В 2018 году состояние ее усугубилось. Онкология пустила метастазы в костные ткани. По свидетельству друзей, Егорычевой стало сложно передвигаться.

В самом начале февраля 2019 года врачи заподозрили у Дарьи микроинсульт. Состояние актрисы значительно ухудшилось. Она частично потеряла зрение и уже практически не двигалась.

Близкий друг Егорычевой рассказал, что на операции и дорогостоящие препараты у девушки не было средств, именно поэтому он со своими знакомыми и коллегами актрисы организовал группу в социальных сетях. Знакомые объявили сбор денег, они надеялись, что успеют накопить нужную сумму и отправить Дарью на лечение в Израиль. Специалисты онкологических центров в других странах, изучив историю болезни, отказались принимать актрису.

К сожалению, предпринятые усилия ни к чему не привели. 21 февраля в 4 утра девушка скончалась. Прощание с ней состоится 23 февраля.


11 Не нравится 13 Нравится 22.02.2019 Теги: Дарья Егорычева

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