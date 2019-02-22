 
 
 

 
 
На главную
 
 

Максим Галкин прокомментировал слухи о срочной операции Аллы Пугачевой


3 3

Некоторые СМИ недавно опубликовали информацию о том, что Алла Пугачева была прооперирована в срочном порядке. Примадонна якобы перенесла операцию на сердце. Такая новость выглядела достаточно правдоподобно, ведь у Аллы Борисовны ранее уже были проблемы со здоровьем.

Общественность успокоил супруг Пугачевой − Максим Галкин. Оказалось, что никакого хирургического вмешательства не было вовсе. Известный шоумен заявил, что его вторая половинка хорошо себя чувствует и не обращалась за помощью к медикам, как об этом говорилось в прессе. В тот момент, когда СМИ разводили бурные обсуждения относительно состояния здоровья Пугачевой, она находилась дома.

Максим Александрович Галкин был очень удивлен сообщениями в прессе и признается, что не имеет понятия, откуда поползли все эти слухи об экстренной операции Примадонны.

Отметим, что Елена Чупракова, являющаяся концертным директором Аллы Борисовны, тоже опровергла информацию о госпитализации певицы. А в появлении подобных слухов женщина считает виновными недоброжелателей, которых у Пугачевой всегда хватало.

Напомним, что 17 апреля Алла Борисовна впервые за долгое время даст грандиозный сольный концерт. Он будет приурочен к семидесятилетию Примадонны.    

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 69 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

Смотреть фотографии с Аллой Пугачевой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



3 Не нравится 3 Нравится 22.02.2019 Теги: Алла Пугачева

А вам нравится творчество Аллы Борисовны Пугачевой? 4  

Оставить комментарий
  • Oliffka / 22.02.19 13:47
    -
    0
    +
    Я слушаю совершенно другую музыку и большую часть песен Пугачевой не слышала вообще. Но, наверное, не зря ее величают Примадонной. Надо будет послушать ее хиты ради интереса.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Курука / 22.02.19 13:44
    -
    2
    +
    Хороший, заботлтвый, внимательный, умный муж создаёт возможность расцвести, раскрыться всей женской природе. Женщина цветёт, хорошеет, приобретает мягкость и пропадает истеричность. Даже Алла Борисовна в 70 лет стала женственнее,похорошела и расцвела. Всем нам, девочки, найти таких мужей и отцов для наших детей, как Макс.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ПавеЛ Уфа / 22.02.19 13:25
    -
    3
    +
    Сколько замечательных песен эта женщина подарила нам! Эта певица заслуживает только уважения за ее профессиональные достижения. Где-то читал, говорят, что человек она не очень искренний. Но чтобы подтвердить или опровергнуть это, нужно быть знакомым с ней лично. Такой чести не удостоен. Здоровья!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Виктория Борисовна / 22.02.19 13:03
    -
    2
    +
    Почему-то Алла Пугачева никогда мне не нравилась. Но отрицать ее талант и замечательный голос - глупо! Выдающаяся исполнительница. На самом деле, звезд такого калибра на современной сцене, наверное, больше и не найти.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору