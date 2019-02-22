Максим Галкин прокомментировал слухи о срочной операции Аллы Пугачевой
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Некоторые СМИ недавно опубликовали информацию о том, что Алла Пугачева была прооперирована в срочном порядке. Примадонна якобы перенесла операцию на сердце. Такая новость выглядела достаточно правдоподобно, ведь у Аллы Борисовны ранее уже были проблемы со здоровьем.
Общественность успокоил супруг Пугачевой − Максим Галкин. Оказалось, что никакого хирургического вмешательства не было вовсе. Известный шоумен заявил, что его вторая половинка хорошо себя чувствует и не обращалась за помощью к медикам, как об этом говорилось в прессе. В тот момент, когда СМИ разводили бурные обсуждения относительно состояния здоровья Пугачевой, она находилась дома.
Максим Александрович Галкин был очень удивлен сообщениями в прессе и признается, что не имеет понятия, откуда поползли все эти слухи об экстренной операции Примадонны.
Отметим, что Елена Чупракова, являющаяся концертным директором Аллы Борисовны, тоже опровергла информацию о госпитализации певицы. А в появлении подобных слухов женщина считает виновными недоброжелателей, которых у Пугачевой всегда хватало.
Напомним, что 17 апреля Алла Борисовна впервые за долгое время даст грандиозный сольный концерт. Он будет приурочен к семидесятилетию Примадонны.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 69 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
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А вам нравится творчество Аллы Борисовны Пугачевой? 4
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Oliffka / 22.02.19 13:47Я слушаю совершенно другую музыку и большую часть песен Пугачевой не слышала вообще. Но, наверное, не зря ее величают Примадонной. Надо будет послушать ее хиты ради интереса.
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Курука / 22.02.19 13:44Хороший, заботлтвый, внимательный, умный муж создаёт возможность расцвести, раскрыться всей женской природе. Женщина цветёт, хорошеет, приобретает мягкость и пропадает истеричность. Даже Алла Борисовна в 70 лет стала женственнее,похорошела и расцвела. Всем нам, девочки, найти таких мужей и отцов для наших детей, как Макс.
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ПавеЛ Уфа / 22.02.19 13:25Сколько замечательных песен эта женщина подарила нам! Эта певица заслуживает только уважения за ее профессиональные достижения. Где-то читал, говорят, что человек она не очень искренний. Но чтобы подтвердить или опровергнуть это, нужно быть знакомым с ней лично. Такой чести не удостоен. Здоровья!
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Виктория Борисовна / 22.02.19 13:03Почему-то Алла Пугачева никогда мне не нравилась. Но отрицать ее талант и замечательный голос - глупо! Выдающаяся исполнительница. На самом деле, звезд такого калибра на современной сцене, наверное, больше и не найти.