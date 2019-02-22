Максим Галкин прокомментировал слухи о срочной операции Аллы Пугачевой

Некоторые СМИ недавно опубликовали информацию о том, что Алла Пугачева была прооперирована в срочном порядке. Примадонна якобы перенесла операцию на сердце. Такая новость выглядела достаточно правдоподобно, ведь у Аллы Борисовны ранее уже были проблемы со здоровьем.

Общественность успокоил супруг Пугачевой − Максим Галкин. Оказалось, что никакого хирургического вмешательства не было вовсе. Известный шоумен заявил, что его вторая половинка хорошо себя чувствует и не обращалась за помощью к медикам, как об этом говорилось в прессе. В тот момент, когда СМИ разводили бурные обсуждения относительно состояния здоровья Пугачевой, она находилась дома.

Максим Александрович Галкин был очень удивлен сообщениями в прессе и признается, что не имеет понятия, откуда поползли все эти слухи об экстренной операции Примадонны.

Отметим, что Елена Чупракова, являющаяся концертным директором Аллы Борисовны, тоже опровергла информацию о госпитализации певицы. А в появлении подобных слухов женщина считает виновными недоброжелателей, которых у Пугачевой всегда хватало.

Напомним, что 17 апреля Алла Борисовна впервые за долгое время даст грандиозный сольный концерт. Он будет приурочен к семидесятилетию Примадонны.