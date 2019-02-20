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Валерий Магдьяш, сыгравший Джамшута, потерял жилье и страдает от алкоголизма


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Широкая популярность к актеру Валерию Магдьяшу пришла после выхода юмористической передачи «Наша Раша». Вместе с Михаилом Галустяном он появлялся в миниатюрах про двух гастарбайтеров. Угрюмый, молчаливый и плохо разговаривающий по-русски Джамшут пришелся по душе телезрителям. Сейчас же карьера мужчины пошла под откос.

На днях Валерий появился в студии передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Актер рассказал, что лишился собственного жилья. Произошло это около года назад. Мужчина хотел улучшить жилищные условия и для этого продал квартиру. Расчет с покупателем производился наличными и сразу после сделки мужчина отправился, чтобы положить деньги в банк. По дороге его ограбили.

По словам Валерия, врачам пришлось наложить ему множество швов. Он выжил, но остался без денег, жилья и документов. Еще до этого случая мужчина потерял связь с детьми и бывшими женами. Он решил никого не обременять и отправился в Минеральные Воды.

Некоторое время ему приходилось буквально выживать. Ночевал он на вокзале и ел то, что люди давали. Ему посчастливилось познакомиться с женщиной, которая согласилась приютить актера.

В настоящее время он продолжает жить с ней, но, как выяснилось, к нормальной жизни мужчина возвращаться не собирается. Знакомые артиста объяснили, что актер неоднократно оставался без денег и работы. Причиной этому была пагубная привычка. Валерий злоупотребляет спиртным.

Менеджер, раньше работавший с Магдьяшем, рассказал, что любовь его к зеленому змию сильна. Артист несколько раз срывал интересные заказы. Как итог, агент перестал с ним работать.


1 Не нравится 2 Нравится 20.02.2019 Теги: Валерий Магдьяш

Как вы думаете всему виной только алкоголь? 5  

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