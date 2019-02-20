 
 
 

 
 
На главную
 
 

Алла Пугачева подарила Ирине Муравьевой на юбилей свой перстень


2 1

Ещё в начале февраля знаменитой советской и российской актрисе театра и кино Ирине Муравьёвой исполнилось 70 лет. Однако торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию, прошло только в минувшие выходные. В центре Москвы в Доме Пашкова артистка собрала огромное количество звездных гостей, в числе которых были Надежда Бабкина, Пелагея, Дмитрий Харатьян, Анастасия Макеева, Олег Газманов, Екатерина Стриженова и многие другие. И конечно, охотно посетили торжество Максим Галкин и Алла Борисовна Пугачева.

Как известно, Ирина Вадимовна Муравьёва не очень любит шумные мероприятия. Но ее собственный юбилей стал исключением. В самом сердце Москвы актриса собрала практически весь столичный бомонд, который всю ночь напролёт чествовал именинницу.  Естественно, не обошлось на таком празднике и без огромного количества тостов, подарков и искренних тёплых слов. Но особенно многим запомнилось поздравление Аллы Пугачевой. Как рассказывают гости, Примадонна говорила простые вещи, а вокруг стояла абсолютная тишина. Все завороженно слушали эту невероятную и мудрую женщину, обладающую просто "нечеловеческим магнетизмом".  А виновница торжества даже расплакалась от столь искреннего и проникновенного поздравления.

Но еще больше юбиляршу и других гостей вечера удивил поистине трогательный поступок Аллы Борисовны. Так, после того, как был произнесен тост, певица подошла к Ирине Вадимовне, сняла с руки дорогое кольцо и торжественно вручила его имениннице. Как многие отмечают, подарок пришелся Муравьевой по душе.  А чуть позже, супруг Примадонны, Максим Галкин пошутил на эту тему - мол раньше жена никогда ценные вещи из дома не выносила.  

Напомним, что семидесятилетний юбилей в скором времени готовится отметить и сама Алла Борисовна Пугачева. И в качестве подарка для всех своих поклонников исполнительница готовит грандиозный концерт, который состоится в апреле. Уже сейчас на сайте и в кассах не найти ни единого билета на это мероприятие. Зато перекупщики готовы продать возможность посетить выступление Аллы Борисовны каждому желающему за недемократичные 250 тысяч рублей.

 

Краткая информация об Ирине Муравьевой

Имя: Ирина Муравьева

Отчество: Вадимовна

День рождения: 08.02.1949

Возраст: 70 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 67 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса театра и кино

Смотреть фотографии с Ириной Муравьевой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 2 Нравится 20.02.2019 Теги: Ирина Муравьева

А какие у вас любимые фильмы с участием Ирины Муравьевой? 7  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии

  • Хм 20.02.19 23:18
    -
    10
    +
    Перстень с руки?! Только мне одной кажется, что это странный подарок? Какой бы дорогой он ни был, такие вещи дарить и принимать не стоит.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Ольга 20.02.19 22:30
    -
    8
    +
    У Ирины Вадимовны Муравьевой все роли непревзойденные, с изюминкой. Каждая ее героиня обладает непосредственностью и сильным волевым характером, как у самой актрисы. Изумительная женщина! Пусть живет как можно дольше и радует нас своим ролями.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Валентина П. 20.02.19 21:07
    -
    6
    +
    Ирина Муравьева просто потрясающая актриса! Обожаю ее! Самые любимые фильмы с ее участием "Карнавал" и "Москва слезам не верит". Знаю, что банально, но это действительно так. Бесконечно могу пересматривать их.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Ludmila Delong 21.02.19 07:43
    -
    6
    +
    ...с "барской, так сказать, руки..."Это по меньшей мере не приличный поступок...Обнаглела Пугачиха, а Муравьевой и деваться некуда...Некрасивый поступок...
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Ludmila Delong 21.02.19 07:44
    -
    6
    +
    Отвратительный поступок..
    Контекст комментария ответить ссылка
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору