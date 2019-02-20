Алла Пугачева подарила Ирине Муравьевой на юбилей свой перстень
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Ещё в начале февраля знаменитой советской и российской актрисе театра и кино Ирине Муравьёвой исполнилось 70 лет. Однако торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию, прошло только в минувшие выходные. В центре Москвы в Доме Пашкова артистка собрала огромное количество звездных гостей, в числе которых были Надежда Бабкина, Пелагея, Дмитрий Харатьян, Анастасия Макеева, Олег Газманов, Екатерина Стриженова и многие другие. И конечно, охотно посетили торжество Максим Галкин и Алла Борисовна Пугачева.
Как известно, Ирина Вадимовна Муравьёва не очень любит шумные мероприятия. Но ее собственный юбилей стал исключением. В самом сердце Москвы актриса собрала практически весь столичный бомонд, который всю ночь напролёт чествовал именинницу. Естественно, не обошлось на таком празднике и без огромного количества тостов, подарков и искренних тёплых слов. Но особенно многим запомнилось поздравление Аллы Пугачевой. Как рассказывают гости, Примадонна говорила простые вещи, а вокруг стояла абсолютная тишина. Все завороженно слушали эту невероятную и мудрую женщину, обладающую просто "нечеловеческим магнетизмом". А виновница торжества даже расплакалась от столь искреннего и проникновенного поздравления.
Но еще больше юбиляршу и других гостей вечера удивил поистине трогательный поступок Аллы Борисовны. Так, после того, как был произнесен тост, певица подошла к Ирине Вадимовне, сняла с руки дорогое кольцо и торжественно вручила его имениннице. Как многие отмечают, подарок пришелся Муравьевой по душе. А чуть позже, супруг Примадонны, Максим Галкин пошутил на эту тему - мол раньше жена никогда ценные вещи из дома не выносила.
Напомним, что семидесятилетний юбилей в скором времени готовится отметить и сама Алла Борисовна Пугачева. И в качестве подарка для всех своих поклонников исполнительница готовит грандиозный концерт, который состоится в апреле. Уже сейчас на сайте и в кассах не найти ни единого билета на это мероприятие. Зато перекупщики готовы продать возможность посетить выступление Аллы Борисовны каждому желающему за недемократичные 250 тысяч рублей.
Краткая информация об Ирине Муравьевой
Имя: Ирина Муравьева
Отчество: Вадимовна
День рождения: 08.02.1949
Возраст: 70 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 67 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса театра и кино
Фотографии
Фотографии
А какие у вас любимые фильмы с участием Ирины Муравьевой? 7
Лучшие комментарии
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Хм 20.02.19 23:18Перстень с руки?! Только мне одной кажется, что это странный подарок? Какой бы дорогой он ни был, такие вещи дарить и принимать не стоит.
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Ольга 20.02.19 22:30У Ирины Вадимовны Муравьевой все роли непревзойденные, с изюминкой. Каждая ее героиня обладает непосредственностью и сильным волевым характером, как у самой актрисы. Изумительная женщина! Пусть живет как можно дольше и радует нас своим ролями.
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Валентина П. 20.02.19 21:07Ирина Муравьева просто потрясающая актриса! Обожаю ее! Самые любимые фильмы с ее участием "Карнавал" и "Москва слезам не верит". Знаю, что банально, но это действительно так. Бесконечно могу пересматривать их.
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Ludmila Delong 21.02.19 07:43...с "барской, так сказать, руки..."Это по меньшей мере не приличный поступок...Обнаглела Пугачиха, а Муравьевой и деваться некуда...Некрасивый поступок...
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Ludmila Delong 21.02.19 07:44Отвратительный поступок..
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Ludmila Delong / 21.02.19 07:43...с "барской, так сказать, руки..."Это по меньшей мере не приличный поступок...Обнаглела Пугачиха, а Муравьевой и деваться некуда...Некрасивый поступок...
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Хм / 20.02.19 23:18Перстень с руки?! Только мне одной кажется, что это странный подарок? Какой бы дорогой он ни был, такие вещи дарить и принимать не стоит.
-
Ольга / 20.02.19 22:30У Ирины Вадимовны Муравьевой все роли непревзойденные, с изюминкой. Каждая ее героиня обладает непосредственностью и сильным волевым характером, как у самой актрисы. Изумительная женщина! Пусть живет как можно дольше и радует нас своим ролями.
-
А.К. / 20.02.19 21:27Красивый и необычный поступок со стороны Пугачевой. Действительно трогательно. Наверное А.Б. на самом деле уважает и симпатизирует Муравьевой, как актрисе и человеку. Такие отношения ценны.
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Ludmila Delong / 21.02.19 07:44Отвратительный поступок..
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Валентина П. / 20.02.19 21:07Ирина Муравьева просто потрясающая актриса! Обожаю ее! Самые любимые фильмы с ее участием "Карнавал" и "Москва слезам не верит". Знаю, что банально, но это действительно так. Бесконечно могу пересматривать их.