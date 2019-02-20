Бывшая возлюбленная Александра Головина прошла детектор лжи

Бывшая девушка актера Александра Головина Светлана Белогурова вновь решила напомнить о себе. Девушка пришла на передачу, чтобы пройти детектор лжи и с помощью экспертов в студии "На самом деле" разобраться в сложившейся жизненной ситуации. Более того, Светлана предоставила для проведения ДНК-теста футболку Александра, чтобы наконец доказать всем, что именно он является отцом маленькой Оливии, которую Света в настоящее время воспитывает одна.

Напомним, о Светлане Белогуровой все поклонники актера узнали несколько месяцев назад, когда девушка во всеуслышание заявила, что у них был роман, в результате которого родилась девочка - Оливия. Но, по словам молодой мамы, еще на этапе беременности Головин отвернулся от нее, перестал помогать материально и вообще полностью прекратил их общение. Теперь же Светлана требует, чтобы отцовство Александра было признано судом, что позволит ей получать от знаменитости вполне приличные алименты на ребенка.

Однако, сам актер всю эту ситуацию пока никак не прокомментировал. Не решился он пока и на ДНК-тест. За него все сделала Светлана, предоставив экспертам лаборатории футболку мужчины, на которой могут быть следы его биоматериала.

Впрочем, на передаче выяснилось, что и сама Светлана не столь чиста и невинна, как хотела казаться. Экспертам удалось доказать, что в планы девушки входила беременность от известного человека, и когда случилось ее знакомство с Головиным, она сделала все, чтобы назвать отцом своего ребенка именно его: не предохранялась, собирала на актера компромат, намеренно долго не сообщала о ребенке. Негативно высказываются в адрес Белогуровой друзья и знакомые Александра. Так, например, Кирилл Емильянов утверждает, что собрал на Свету целый компромат из которого становится ясно, что девушка до знакомства с артистом вела достаточно легкомысленный образ жизни.

К сожалению, ДНК-тест не смог прояснить ситуацию с отцовством. Как выяснилось, биоматериал, оставшийся на ткани, принадлежал посторонней женщине, не являющейся Оливии родственницей. А это значит, что вопрос, имеет ли Головин какое-либо отношение к ребенку, остается открытым.