Бывшая возлюбленная Александра Головина прошла детектор лжи
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Бывшая девушка актера Александра Головина Светлана Белогурова вновь решила напомнить о себе. Девушка пришла на передачу, чтобы пройти детектор лжи и с помощью экспертов в студии "На самом деле" разобраться в сложившейся жизненной ситуации. Более того, Светлана предоставила для проведения ДНК-теста футболку Александра, чтобы наконец доказать всем, что именно он является отцом маленькой Оливии, которую Света в настоящее время воспитывает одна.
Напомним, о Светлане Белогуровой все поклонники актера узнали несколько месяцев назад, когда девушка во всеуслышание заявила, что у них был роман, в результате которого родилась девочка - Оливия. Но, по словам молодой мамы, еще на этапе беременности Головин отвернулся от нее, перестал помогать материально и вообще полностью прекратил их общение. Теперь же Светлана требует, чтобы отцовство Александра было признано судом, что позволит ей получать от знаменитости вполне приличные алименты на ребенка.
Однако, сам актер всю эту ситуацию пока никак не прокомментировал. Не решился он пока и на ДНК-тест. За него все сделала Светлана, предоставив экспертам лаборатории футболку мужчины, на которой могут быть следы его биоматериала.
Впрочем, на передаче выяснилось, что и сама Светлана не столь чиста и невинна, как хотела казаться. Экспертам удалось доказать, что в планы девушки входила беременность от известного человека, и когда случилось ее знакомство с Головиным, она сделала все, чтобы назвать отцом своего ребенка именно его: не предохранялась, собирала на актера компромат, намеренно долго не сообщала о ребенке. Негативно высказываются в адрес Белогуровой друзья и знакомые Александра. Так, например, Кирилл Емильянов утверждает, что собрал на Свету целый компромат из которого становится ясно, что девушка до знакомства с артистом вела достаточно легкомысленный образ жизни.
К сожалению, ДНК-тест не смог прояснить ситуацию с отцовством. Как выяснилось, биоматериал, оставшийся на ткани, принадлежал посторонней женщине, не являющейся Оливии родственницей. А это значит, что вопрос, имеет ли Головин какое-либо отношение к ребенку, остается открытым.
Краткая информация об Александре Головине
Имя: Александр Головин
Отчество: Сергеевич
День рождения: 30.05.1996
Возраст: 22 года
Место рождения: Калтан, Кемеровская обл., Россия
Рост: 180 см
Вес: 69 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: футболист
А верите Светлане Белогуровой? 4
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Ирэн / 20.02.19 20:39Как и в случае с Наташей Королевой в недавней статье рядом с инфой о ней на фото не она, так и здесь - инфа о Головине, а фотка нет! :))) Ребят, как вы это делаете? Нарочно не придумаешь :))))
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Катерина Питер / 20.02.19 18:20Может она и врет, а может и нет... Кажется, в этой истории все забыли про Настю Самбурскую. Она - то зачем в свое время привела эту Светлану к себе в дом и содержала ее. Значит верит ей, значит что-то знает. Так что вполне может быть, что Белогурова правду говорит. Время покажет.
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MiSS / 20.02.19 18:04Кто-то в студии в процессе передачи задал один, но очень важный вопрос. А где доказательство того, что футболку надевал именно Головин. (Ну если бы так вышло, что ДНК оказалось мужским, то где прямое доказательство, что этот "биоматериал" принадлежит именно Александру). так что, финт с футболкой какая-то ерунда. В суде это не имело бы никакого значения.
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Миланет / 20.02.19 17:27Чему тут можно верить?! Девушка сидит и явно сама не до конца верит в то, что говорит. Там точно был расчет корыстный, мол ты нам не нужен, живи своей жизнью, только денежки регулярно отправляй. Стандартная схема. Знаменитости сейчас вообще все под "прицелом", особенно мужчины. Вон А. Серов недавно тоже на аферистку наткнулся.