 
 
 

 
 
На главную
 
 

Бывшая возлюбленная Александра Головина прошла детектор лжи


0 0

Бывшая девушка актера Александра Головина Светлана Белогурова вновь решила напомнить о себе. Девушка пришла на передачу, чтобы пройти детектор лжи и с помощью экспертов в студии "На самом деле" разобраться в сложившейся жизненной ситуации. Более того, Светлана предоставила для проведения ДНК-теста футболку Александра, чтобы наконец доказать всем, что именно он является отцом маленькой Оливии, которую Света в настоящее время воспитывает одна.

Напомним, о Светлане Белогуровой все поклонники актера узнали несколько месяцев назад, когда девушка во всеуслышание заявила, что у них был роман, в результате которого родилась девочка - Оливия. Но, по словам молодой мамы, еще на этапе беременности Головин отвернулся от нее, перестал помогать материально и вообще полностью прекратил их общение. Теперь же Светлана требует, чтобы отцовство Александра было признано судом, что позволит ей получать от знаменитости вполне приличные алименты на ребенка.  

Однако, сам актер всю эту ситуацию пока никак не прокомментировал. Не решился он пока и на ДНК-тест. За него все сделала Светлана, предоставив экспертам лаборатории футболку мужчины, на которой могут быть следы его биоматериала.

Впрочем, на передаче выяснилось, что и сама Светлана не столь чиста и невинна, как хотела казаться. Экспертам удалось доказать, что в планы девушки входила беременность от известного человека, и когда случилось ее знакомство с Головиным, она сделала все, чтобы назвать отцом своего ребенка именно его: не предохранялась, собирала на актера компромат, намеренно долго не сообщала о ребенке. Негативно высказываются в адрес Белогуровой друзья и знакомые Александра. Так, например, Кирилл Емильянов утверждает, что собрал на Свету целый компромат из которого становится ясно, что девушка до знакомства с артистом вела достаточно легкомысленный образ жизни.

К сожалению, ДНК-тест не смог прояснить ситуацию с отцовством. Как выяснилось, биоматериал, оставшийся на ткани, принадлежал посторонней женщине, не являющейся Оливии родственницей. А это значит,  что вопрос, имеет ли Головин какое-либо отношение к ребенку, остается открытым.

Краткая информация об Александре Головине

Имя: Александр Головин

Отчество: Сергеевич

День рождения: 30.05.1996

Возраст: 22 года

Место рождения: Калтан, Кемеровская обл., Россия

Рост: 180 см

Вес: 69 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: футболист



0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2019 Теги: Александр Головин

А верите Светлане Белогуровой? 4  

Оставить комментарий
  • Ирэн / 20.02.19 20:39
    -
    0
    +
    Как и в случае с Наташей Королевой в недавней статье рядом с инфой о ней на фото не она, так и здесь - инфа о Головине, а фотка нет! :))) Ребят, как вы это делаете? Нарочно не придумаешь :))))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Катерина Питер / 20.02.19 18:20
    -
    1
    +
    Может она и врет, а может и нет... Кажется, в этой истории все забыли про Настю Самбурскую. Она - то зачем в свое время привела эту Светлану к себе в дом и содержала ее. Значит верит ей, значит что-то знает. Так что вполне может быть, что Белогурова правду говорит. Время покажет.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • MiSS / 20.02.19 18:04
    -
    0
    +
    Кто-то в студии в процессе передачи задал один, но очень важный вопрос. А где доказательство того, что футболку надевал именно Головин. (Ну если бы так вышло, что ДНК оказалось мужским, то где прямое доказательство, что этот "биоматериал" принадлежит именно Александру). так что, финт с футболкой какая-то ерунда. В суде это не имело бы никакого значения.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Миланет / 20.02.19 17:27
    -
    0
    +
    Чему тут можно верить?! Девушка сидит и явно сама не до конца верит в то, что говорит. Там точно был расчет корыстный, мол ты нам не нужен, живи своей жизнью, только денежки регулярно отправляй. Стандартная схема. Знаменитости сейчас вообще все под "прицелом", особенно мужчины. Вон А. Серов недавно тоже на аферистку наткнулся.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору