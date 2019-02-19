52-летняя Рената Литвинова опубликовала фото без макияжа и фильтров
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Актриса завораживает поклонников своей необычной внешностью, ярким имиджем и аристократическими манерами. В свои 52 года выглядит она отлично, но некоторые пользователи и СМИ пытаются найти на лице Ренаты следы хирургического вмешательства.
В своих интервью Литвинова уже не раз поясняла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Также не делала она инъекции ботокса или филлеров. При этом актриса регулярно посещает косметолога, но из всех возможных процедур предпочитает уход за кожей лица в виде, масок, сывороток, пилингов и т.д.
Таким же способом Рената ухаживает за собой в домашних условиях. На днях актриса опубликовала селфи. На снимке видно, что Литвинова полностью без макияжа, фильтры и фотошоп актриса также не использовала. На ее лице заметны мимические морщины, но с учетом возраста, выглядит актриса просто превосходно.
Сама себе она также нравится и, по словам Ренаты, даже больше, чем с косметикой.
Помимо качественного ухода за кожей лица, артистка и режиссер следит за здоровьем в целом. Она придерживается принципов правильного питания и регулярно занимается спортом. Физической активности Рената уделяет примерно час в день и предпочитает почти все время проводить на беговой дорожке.
По словам Литвиновой, для того чтобы ее метаболизм работал как положено и лишние килограммы не откладывались на боках, этого достаточно.
Краткая информация о Ренате Литвиновой
Имя: Рената Литвинова
Отчество: Муратовна
День рождения: 12.01.1967
Возраст: 52 года
Место рождения: Москва
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актриса, режиссер, сценарист
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Литвинова без макияжа выглядит на свой возраст? 6
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Кэт / 20.02.19 01:00Только я вижу взлетевшие брови? Гмм.. от чего такого натурального это могло бы произойти..
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Очаровательно / 19.02.19 20:03Моложе выглядит. Здесь все ей на руку играет и кожа лица и тело в целом.
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НЕЛЛ / 19.02.19 17:38Рената, Вы великолепны! Всегда! Я Вас обожаю! ВАш косметолог-молодец! Так держать1
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Kuka / 19.02.19 14:07Лицо это не только косметолог. Это дисциплина в питании и уходе за собой. Ежедневно.
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Владимировна / 19.02.19 13:28Вот к ее косметологу должна очередь выстраиваться. Это вам не заплывшее лицо Бузовой или Успенской.