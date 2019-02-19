52-летняя Рената Литвинова опубликовала фото без макияжа и фильтров

Актриса завораживает поклонников своей необычной внешностью, ярким имиджем и аристократическими манерами. В свои 52 года выглядит она отлично, но некоторые пользователи и СМИ пытаются найти на лице Ренаты следы хирургического вмешательства.

В своих интервью Литвинова уже не раз поясняла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Также не делала она инъекции ботокса или филлеров. При этом актриса регулярно посещает косметолога, но из всех возможных процедур предпочитает уход за кожей лица в виде, масок, сывороток, пилингов и т.д.

Таким же способом Рената ухаживает за собой в домашних условиях. На днях актриса опубликовала селфи. На снимке видно, что Литвинова полностью без макияжа, фильтры и фотошоп актриса также не использовала. На ее лице заметны мимические морщины, но с учетом возраста, выглядит актриса просто превосходно.

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Сама себе она также нравится и, по словам Ренаты, даже больше, чем с косметикой.

Помимо качественного ухода за кожей лица, артистка и режиссер следит за здоровьем в целом. Она придерживается принципов правильного питания и регулярно занимается спортом. Физической активности Рената уделяет примерно час в день и предпочитает почти все время проводить на беговой дорожке.

По словам Литвиновой, для того чтобы ее метаболизм работал как положено и лишние килограммы не откладывались на боках, этого достаточно.