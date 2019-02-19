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Медицинский центр Елены Малышевой оштрафован за нарушения


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Медцентр Елены Малышевой был оштрафован московским арбитражным судом на сумму в 100 000 рублей. Данное решение было размещено в судебной картотеке. Причиной административного финансового взыскания стало грубое отклонение от лицензионных норм.

Помимо этого в процессе проверки медучреждения было выявлено отсутствие некоторых важных приборов и изделий для ведения профильной деятельности. Так, в кабинете пластической хирургии не нашлось места для тонометра, ростомера, весов, холодильника, прибора, с помощью которого  просматривают томограммы и рентгенограммы, малого хирургического набора, и даже для кушетки. В некоторых помещениях учреждения отсутствовали  реаниматологические и анестезиологические изделия.

Нарушения были выявлены и при изучении персонала клиники. Например, один из врачей, как оказалось, не обладал достаточным количеством опыта для оказания соответствующих медицинских услуг. Сотрудниками центра не велся специальный журнал, где должны были фиксироваться вердикты врачебной комиссии, а также не составлялся график ее заседаний.

В материалах данного дела указано, что вышеперечисленные нарушения могут нести угрозу здоровью и даже жизни пациентов.

 

Краткая информация о Елене Малышевой

Имя: Елена Малышева

Отчество: Васильевна

День рождения: 13.03.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Кемерово

Рост: 168 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 19.02.2019 Теги: Елена Малышева

А что вы думаете о деятельности Елены Малышевой? 3  

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  • Игорь / 19.02.19 22:02
    -
    0
    +
    Интересная новость. А что касается медицинских учреждений, то тут ничего нового. В сфере медицины полный бардак творится. И неважно, чья клиника - государственная или частная.
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  • Анастасия / 19.02.19 22:02
    -
    0
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    Малышева - молодец! Много интересных тем в программах своих освещает, и команда у нее хорошая. Видно, что доктора умные и порядочные. Хотелось бы побывать у нее в студии и пообщаться вживую.
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  • Валентина / 19.02.19 22:01
    -
    0
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    Не знаю, что там у Елены Малышевой с ведением бизнеса, но как по мне, так она хороший человек, который хочет помогать другим людям. Смотрела много выпусков программ "Здорово жить", много полезного для себя открыла.
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