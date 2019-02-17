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Российские звезды похожие друг на друга


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Пластические операции и инъекции делают девушек удивительно похожими друг на друга, но ведь поразительные сходства встречаются в жизни и без помощи хирургов. Кого из звезд российской эстрады и кино можно перепутать с коллегами по цеху?

Наталья Медведева и Наташа Королева

О своем сходстве певица и актриса знают, более того они даже обыгрывали эту тему в одной из комедийных передач. У женщин похожие черты лица, прическа, фигура и даже рост отличается всего на 8 см. Медведева немного ниже Королевой.

Валерия и Натали

Певиц делают похожими друг на друга мелкие черты лица, худощавая фигура и, конечно же, прическа. Обе артистки редко меняют свой имидж и хранят верность светлому цвету волос.

Наталья Ионова и Наталья Водянова

У певицы и всемирно известной модели одинаковая форма лица, цвет глаз и тон волос. Черты при этом немного отличаются, но общее сходство женщин отмечают многие пользователи.

Елена Ваенга и Елена Исинбаева

О том, что обе Елены, обладающие нестандартными чертами лица, похожи между собой, говорят уже давно. Интересно, что комплекции женщин, в сравнении с другими парами звезд, отличаются.

Паулина Андреева и Эрика Герцег

Певица, прославившаяся участием в шоу «Хочу в Виагру» и спутница режиссера Вячеслава Бондарчука на первый взгляд абсолютно разные. Одна брюнетка, другая блондинка. Однако нечто общее в девушках улавливается. Вероятно, это выраженные острые скулы и широко посаженные глаза.

Анна Седокова и Анна Плетнева

Обе Анны и обе певицы. Девушки начинали свою карьеру с участия в женских группах. Седокову сделала популярной «Виагра», а Плетневу фанаты помнят по группе «Лицей». Обе девушки сейчас выступают сольно. Цвет волос, укладка и черты лица делают их похожими на сестер. Правда, Седокова почти на 20 см выше миниатюрной Плетневой.

Максим Аверин и Кирилл Плетнев

Актера Кирилла Плетнева многие телезрители путают с Максимом Авериным. Некоторые пользователи сети всерьез предполагают, что Кирилл – это Максим в молодости. Разница в возрасте между актерами при этом не такая уж и большая, всего 4 года. Моложе внешне Кирилла делает наличие волос, Максима зрители все чаще видят в кадре с лысиной.

Краткая информация о Наташе Королевой

Имя: Наташа Королева

Отчество: Владимировна

День рождения: 31.05.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 160 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица, актриса

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1 Не нравится 5 Нравится 17.02.2019 Теги: наташа королева

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