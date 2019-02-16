Топ-5 конфузов с платьями на Красной дорожке

Для появления на Красной дорожке любой церемонии звезды готовятся задолго до самого события. Женщины стараются выбрать максимально эффектный наряд, чтобы привлечь как можно больше внимания прессы и поклонников. Иногда слишком открытые наряды играют с ними злые шутки. Впрочем, конфузы случаются даже с изысканными и элегантными платьями без какого-либо намека на вульгарность.

Софи Марсо

Для появления на Каннском фестивале в 2015 году знаменитая актриса выбрала скромное платье в классической черно-белой гамме. Низ наряда представлял собой юбку миди, верх был оформлен из легкой ткани. Единственной пикантной деталью стал вырез на спине. Софи не стала надевать под такой наряд бюстгальтер. В момент позирования перед фотографами одна из бретелей слетела, предательски обнажив грудь. О том, что происходящее стало конфузом, а не запланированной акцией, свидетельствовали фото папарацци. На них видно как неловко женщина пытается натянуть лямку обратно, а после всего не улыбается, а выдает обескураженные гримасы.

Спустя 10 лет на том же мероприятии пользователи успели в деталях рассмотреть нижнее белье актрисы. На этот раз для дорожки она выбрала элегантное белое платье в пол с запахом. Когда женщина поднималась по ступенькам, она слегка откинула в сторону подол платья, чтобы ткань не путалась под ногами. Порыв ветра полностью распахнул нижнюю часть наряда до пояса, продемонстрировав всем белье Софи.

Анджелина Джоли

Для появления на дорожке премии Гильдии киноактеров в 2009 году Анджелина Джоли выбрала интересное, струящееся платье. Оно не обнажало грудь актрисы, а макси юбка без разрезов никак не могла подняться и продемонстрировать нижнее белье женщины. Словом, все было отлично, если не считать того, что наряд Анджелина надела задом наперед. Роскошный вырез на спине дизайнером задумывался как глубокое декольте.

Заина Дридди

Эффектная итальянская актриса Заина Дридди для появления на дорожке Римского кинофестиваля в 2015 году остановила выбор на роскошном атласном платье с умопомрачительными разрезами. Фигура девушки позволяет носить подобные наряды. Правда, предусмотреть погоду девушка явно не могла. Ветер трепал концы платья в разные стороны. В этот вечер нижнее белье актрисы не видел разве что слепой.

Белла Хадид

Стилисты не рекомендуют звездам выбирать красные платья для проходки по дорожке того же тона. Они утверждают, что яркость наряда, который сливается с покрытием, значительно блекнет. В 2016 году в Каннах знаменитая модель решила поспорить с данным утверждением. Появление Беллы Хадид запомнилось многим.

Выбранное женщиной красное атласное платье на тонких бретелях с открытой спиной дополнял высокий разрез по ноге, доходящий прямо до талии. Пока Белла позировала перед камерами, создавалось впечатление, что она решила не надевать нижнее белье.

Когда модель стала подниматься по ступенькам, белье все-таки попало в объективы папарацци. Чтобы не затмевать наряд выглядывающими лямками, Белла надела бикини с высокими вырезами.