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Татьяна Васильева пришла на шоу «Секрет на миллион», чтобы заработать на квартиру внукам


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Актриса стала одной из немногих приглашенных гостей телепередачи «Секрет на миллион», которые согласились за крупную сумму денег открыть свою главную тайну. Журналистов теперь интересует, почему артистка согласилась обнажить свои личные секреты, и было ли больно ей говорить о них.

Телепередачу с Татьяной Васильевой разделили сразу на два выпуска. В первом она рассказала о попытке самоубийства, о том, что на грани жизни и смерти по своему желанию находился и ее сын, а также о сложных отношениях с первой невесткой.

Актриса пояснила, что общаться на данные темы ей было совершенно несложно, потому как все это уже давно отболело и на сегодняшний день принимается ею как данность. Что касается первой невестки, требования женщины платить за встречу с внуками актуальны до сих пор. Более того, артистка рассказала, что аппетиты родственницы возросли. Сейчас Татьяне приходится не только отправлять регулярные переводы в Германию, но и полностью обеспечивать внуков, когда они приезжают в Москву.

В России дети сына Васильевой от первого брака проводят большую часть времени. Татьяна предполагает, что невестка поняла все удобство подобного положения.

Несмотря на это, ей жалко женщину, поскольку личная жизнь ее толком не сложилась. У нее есть мужчина, но как рассказали актрисе знакомые, он регулярно заводит любовниц. Не осуждает Татьяна невестку и за хождение по скандальным шоу. Она понимает, что таким образом дама пыталась заработать, как можно больше денег на собственную жизнь и на обеспечение всех троих детей.

Интересно, что новым условием бывшей жены сына Васильевой стала покупка квартир для каждого из внуков. Одну Татьяна уже приобрела и сейчас копит на вторую. 

Именно покупка жилья внукам стала главным мотивом, почему Васильева согласилась принять участие в шоу «Секрет на миллион». По словам Татьяны, деньги ей сейчас очень нужны. Редакторы со своей стороны пообещали, что ничего сверх скандального в передаче не будет, так и вышло. За какой секрет актрисе заплатили крупную сумму, пока неизвестно.

Краткая информация о Татьяне Васильевой

Имя: Татьяна Васильева

Отчество: Григорьевна

День рождения: 28.02.1947

Возраст: 71 год

Место рождения: Ленинград

Рост: 176 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса театра и кино

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2 Не нравится 3 Нравится 15.02.2019 Теги: Татьяна Васильева

Вы считаете Татьяну Васильеву мудрой женщиной? 6  

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  • agas / 16.02.19 01:20
    -
    0
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  • Рэм / 15.02.19 18:50
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    2
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    У меня секретов хоть отбавляй. Не на один миллион хватит. Надо было в публичные персоны метить, жил бы припеваючи))
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  • Асана / 15.02.19 18:36
    -
    0
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    Васильева неплохая актриса, но публикация эта непонятна, поскольку дама не понимает, что несколько устарела и не может претендовать на большие роли, но сама Васильева это не признает. Чего только стоит ее комментарий, что она»перешла кому-то дорогу на с’емках Сватов, поэтому ее не взяли в следующий сезон». А кому она там перешла дорогу конкретно? Ее героиня-третьестепенный персонаж, без которого легко обойтись. Да и никогда она не была великой актрисой.
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  • Таня,Мурманск / 15.02.19 16:55
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    0
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    Я бы больше сказала прагматичной.
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  • Ник / 15.02.19 16:37
    -
    3
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    Господи, несчастная женщина, всю жизнь всех кормит. Что сын тютя, что его жены, что бывшие мужья. Все паразиты. А она в 70 лет каждый день спектакли играет, всех на работу пристраивает, квартиры покупает...а по поводу невестки - согласиться бы на её условия " нет квартир - нет внуков" и посмотреть, как она одна троих детей будет кормить + себя + недомужа. Только бабушкино сердце, видно, не сможет этого сделать...
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  • Сельвинская / 15.02.19 15:24
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    Господь убереги от такой невесточки. Ей дети не нужны, главное бабла срубить побольше.
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