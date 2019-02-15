Внуки Лидии Шукшиной разбираются в конфликте пятилетней давности
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Семейный скандал Шукшиных в самом разгаре и вновь стал достоянием общественности. Несколько дней назад внуки Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной - Анна и Василий в очередной раз пришли на Первый канал и публично высказали там все претензии, которые у них друг к другу накопились. А в это время их знаменитая бабушка находилась в больнице, где пыталась прийти в себя после многочисленных разборок между близкими.
Чуть ранее мы уже писали о том, что Лидия Николаевна была крайне огорчена поступком Анны Трегубенко, когда та без ее ведома решила продать квартиру в Санкт-Петербурге. За это знаменитая актриса подала на внучку в суд. Также не общается Федосеева-Шукшина и со своим внуком Василием, единственным сыном Ольги Шукшиной. Более того, бабушка однажды даже позволила выставить его со скандалом из той самой квартиры, которая и стала причиной разлада между близкими людьми.
Ситуация произошла около пяти лет назад, когда Василий Шукшин-младший приехал поступать во ВГИК. Именно с разрешения бабушки он и занял одну из комнат в апартаментах на улице Бочкова. Однако, это не очень понравилось его двоюродной сестре Анне, старшей дочери Марии Шукшиной, и она сделала все, чтобы молодой человек, а также двое его друзей, приехавших к нему погостить, покинули жилплощадь. Со слов Василия, а также судя по видео, которое он сумел записать, Аня настроила Лидию Николаевну против него, так что та спешно вернулась из Болгарии и появилась в квартире на Бочкова, чтобы с угрозами выставить родного внука на улицу. Впрочем, Анна Трегубенко рассказывает совершенно противоположную историю.
Но, что бы там ни было, один факт остается неизменным - мира в большой семье Шукшиных как не было, так и нет. Долгое время все ждали, что пятый муж Лидии Николаевны Бари Алибасов сумеет примирить всех. Однако этого не произошло. Тем более, что и Мария и Ольга были категорически против брака своей матери со знаменитым продюсером. А когда он все-таки состоялся, это лишь усилило конфликт. А младшая дочь Ольга даже предложила Лидии Николаевне сменить фамилию с Федосеевой-Шукшиной на Федосееву-Алибасову.
Краткая информация о Лидии Федосеевой-Шукшиной
Имя: Лидия Федосеева-Шукшина
Отчество: Николаевна
День рождения: 25.09.1938
Возраст: 80 лет
Место рождения: Ленинград, СССР
Рост: 163 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актриса театра и кино
Фотографии
Фотографии
А что думаете вы о конфликте в семье Шукшиных? 7
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Лена / 15.02.19 19:42Просто у Василия совсем другая семья. Его братья по интернату. Аня и все все все просто чужие люди. Он и не обижается. Как можно было так с родным внуком??? Что это ещё за смо, которое так угрожает внуку! Ольга права. Мало того, что так себя вели с внуком, так ещё и так его выгнали с братьями из дома. Вот холодная, как рыба эта Лидия Николаевна. И Маша тоже холоднючая. Так здоровыми, умными внуками раскидались. Прямо отврат. Ещё и замуж поперлась, что бы "больше ада"
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Никольски / 15.02.19 18:23Семья позор. В голове у каждого наследие. Лидия - вздорная баба. Дочерей такими же выростила.
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ПОЗОР / 15.02.19 18:04А меня поразила история мальчика - Василия. Как?! родного сына/внука можно в шесть лет упечь в интернат и приезжать всего РАЗ в год?! Я просто поражаюсь такому отношению к ребенку!.. Испугалась, что мальчика вырастить одна не сможешь? А как же миллионы женщин в нашей стране растят и не боятся?! Это нелепое оправдание трусости. И правильно в студии кто-то сказал, что для семьи, где есть деньги, такое - позор. Все там они под одну гребенку, и Маша, и сама Лидия, и Ольга.
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MiSS / 15.02.19 17:30У них вообще хоть кто-нибудь с кем-то общается? У меня создалось впечатление, что нет.
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Илларионова / 15.02.19 17:06Кошмар какой! Даже смотреть на них дико. Родная бабушка внука на улицу выгоняет даже в ситуации не разобравшись. Амбалов каких-то на мальчишку натравили. И сестра сидит за кулисами и что-то там невнятное бормочет, пока брат свою историю рассказывает. Ну ты выйди в студию, поговори с ним нормально, по-человечески, если у тебя вопросы к нему есть. Что все как не родные. Одни деньги у людей на уме. Позор, а не "семья".