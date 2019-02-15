Внуки Лидии Шукшиной разбираются в конфликте пятилетней давности

Семейный скандал Шукшиных в самом разгаре и вновь стал достоянием общественности. Несколько дней назад внуки Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной - Анна и Василий в очередной раз пришли на Первый канал и публично высказали там все претензии, которые у них друг к другу накопились. А в это время их знаменитая бабушка находилась в больнице, где пыталась прийти в себя после многочисленных разборок между близкими.

Чуть ранее мы уже писали о том, что Лидия Николаевна была крайне огорчена поступком Анны Трегубенко, когда та без ее ведома решила продать квартиру в Санкт-Петербурге. За это знаменитая актриса подала на внучку в суд. Также не общается Федосеева-Шукшина и со своим внуком Василием, единственным сыном Ольги Шукшиной. Более того, бабушка однажды даже позволила выставить его со скандалом из той самой квартиры, которая и стала причиной разлада между близкими людьми.

Ситуация произошла около пяти лет назад, когда Василий Шукшин-младший приехал поступать во ВГИК. Именно с разрешения бабушки он и занял одну из комнат в апартаментах на улице Бочкова. Однако, это не очень понравилось его двоюродной сестре Анне, старшей дочери Марии Шукшиной, и она сделала все, чтобы молодой человек, а также двое его друзей, приехавших к нему погостить, покинули жилплощадь. Со слов Василия, а также судя по видео, которое он сумел записать, Аня настроила Лидию Николаевну против него, так что та спешно вернулась из Болгарии и появилась в квартире на Бочкова, чтобы с угрозами выставить родного внука на улицу. Впрочем, Анна Трегубенко рассказывает совершенно противоположную историю.

Но, что бы там ни было, один факт остается неизменным - мира в большой семье Шукшиных как не было, так и нет. Долгое время все ждали, что пятый муж Лидии Николаевны Бари Алибасов сумеет примирить всех. Однако этого не произошло. Тем более, что и Мария и Ольга были категорически против брака своей матери со знаменитым продюсером. А когда он все-таки состоялся, это лишь усилило конфликт. А младшая дочь Ольга даже предложила Лидии Николаевне сменить фамилию с Федосеевой-Шукшиной на Федосееву-Алибасову.