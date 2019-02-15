Равшана Куркова не стесняется покупать вещи в американских секонд-хендах
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Эффектная и красивая Равшана Куркова неоднократно называлась экспертами стиля прекрасным образцом для подражания. Она всегда выглядит элегантно, ярко и без намека на пошлость и вульгарность. Как выяснилось, актриса далеко не всегда покупает модные брендовые вещи. Девушка не брезгует мерить уже ношеные экземпляры в комиссионках.
Правда, одежду из секонд-хенда покупает Равшана не в Москве, а на территории США. Одним из особо полюбившихся мест актриса поделилась со своими подписчиками. Она рассказала, что нашла настоящий рай для фанатов комиссионок. Это Wasteland на Мелроуз в Лос-Анджелесе.
По словам актрисы, выбор в магазине огромный. В нем представлены вещи разных брендов и размеров. Куркова отметила, что разброс цен на них существенный и ценник зависит от состояния одежды, марки-изготовителя и качества ткани. Если хорошо поискать, в комиссионке можно найти экземпляры отменного качества по совсем смешным ценам.
Именно так Равшане удалось купить интересный черный комбинезон для йоги. По словам актрисы, заплатила она за него всего 38 долларов. Девушка тут же продемонстрировала на фото, что именно ей приглянулось. Обновка с декоративной шнуровкой в области декольте села на нее как влитая. Пользователи оценили выбор девушки.
Если у нас схожие вкусы, интересы и вы собираетесь (или когда-нибудь соберётесь) в ЛА, то кое-что из этого поста вам может пригодится. 🤗 1. Universal Studios мне понравился даже больше Диснейленда. Аттракцион «Трансформеры» - как билет в детство. Лучше приходить сюда в будний день (меньше очередей везде) и нужно закладывать часов 6 на то, чтобы все посмотреть. 2. В приложение Yelp можно узнать, где ближайшая заправка, аптека или какой из тайских (итальянских, американских, японских) ресторанов по соседству лучший, почитать отзывы о заведении, посмотреть меню и цены. Очень удобно. 3. Местный навигатор Waze не даст сбиться с пути. Без машины тут никак, а если Уберу вы предпочтете руль арендованного автомобиля - приложение станет вашим лучшим другом. Особенно тем, кто отправиться в путешествие до Сан-Франциско или Вегаса на машине. 4. Кстати, по дороге ЛА - Сан-Франциско (или наоборот) ни в коем случае не пропустите живописные и прекрасные места - Солванг, Монтерель и Кармель. Каждый из этих городов стоит того, чтобы задержаться там на пару дней. 5. AMC Theatres - всем киноманам посвящается! Скачиваете приложение, регистрируетесь, платите 20 долларов в месяц и бесплатно смотрите 3 любых фильма в неделю в любом из кинотеатров сети AMC. Удобно и дешевле, чем покупать каждый раз билет в кино. Обязательно сходите в Universal Cinema AMC - тут одни из самых удобных кресел в мире (они раскладываются так, что фильм можно смотреть почти лёжа). 6. Round table grill в Koreatown для любителей барбекю и seafood. Ресторан открылся недавно - отличный сервис, все свежее (краб, устрицы, креветки), порции огроменные - придёте на обед, а унесёте ещё с собой столько же на ужин. Нашли через Yelp. Тут вообще много вкуснейших ресторанов на любой вкус и кошелек. 7. Wasteland на Мелроуз - рай для любителей комиссионных / винтажных магазинов. Огромный выбор вещей (мужских и женских), попадаются по-настоящему классные экземпляры. Ценовая политика разная - есть и завышенные (в зависимости от бренда), и более чем демократичные. Этот (на фото) удобный, хорошо сшитый комбинезон для йоги (так я его назвала 😝) неизвестной мне марки нашелся именно тут. Стоил он 38 $. / Продолжение следует..
«О да, эти магазины тут просто прекрасны!», «Классный комбинезон, очень Вам идет, Равшана!»
Краткая информация о Равшане Курковой
Имя: Равшана Куркова
Отчество: Бахрамовна
День рождения: 22.08.1980
Возраст: 38 лет
Место рождения: Ташкент, Узбекистан
Рост: 180 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вы покупаете вещи в секонд-хендах или комиссионках? 4
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Н / 15.02.19 21:38А у меня половина гардероба - из секонда. Правда, чаще это новые вещи, с бирками. А заголовок у новости странный, сейчас модно покупать в секондах. Особенно если секонд в Лос-Анджелесе) Чего ей стесняться.
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Марта / 15.02.19 18:45Очень дёшево! Всего 38 долларов за кем-то ношенный комбез!
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Lola / 15.02.19 18:04Я почему-то нет, брезгую. Хотя о том, что можно стильные, классные просто суперские вещи найти в них, даже не спорю. Не мое это просто.