Равшана Куркова не стесняется покупать вещи в американских секонд-хендах

Эффектная и красивая Равшана Куркова неоднократно называлась экспертами стиля прекрасным образцом для подражания. Она всегда выглядит элегантно, ярко и без намека на пошлость и вульгарность. Как выяснилось, актриса далеко не всегда покупает модные брендовые вещи. Девушка не брезгует мерить уже ношеные экземпляры в комиссионках.

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Правда, одежду из секонд-хенда покупает Равшана не в Москве, а на территории США. Одним из особо полюбившихся мест актриса поделилась со своими подписчиками. Она рассказала, что нашла настоящий рай для фанатов комиссионок. Это Wasteland на Мелроуз в Лос-Анджелесе.

По словам актрисы, выбор в магазине огромный. В нем представлены вещи разных брендов и размеров. Куркова отметила, что разброс цен на них существенный и ценник зависит от состояния одежды, марки-изготовителя и качества ткани. Если хорошо поискать, в комиссионке можно найти экземпляры отменного качества по совсем смешным ценам.

Именно так Равшане удалось купить интересный черный комбинезон для йоги. По словам актрисы, заплатила она за него всего 38 долларов. Девушка тут же продемонстрировала на фото, что именно ей приглянулось. Обновка с декоративной шнуровкой в области декольте села на нее как влитая. Пользователи оценили выбор девушки.

«О да, эти магазины тут просто прекрасны!», «Классный комбинезон, очень Вам идет, Равшана!»

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