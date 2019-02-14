Наталья Вяль призналась, что вышла замуж за Ивана Краско от безысходности
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В студии скандальной передачи «Пусть говорят» вновь оказался Иван Краско. После развода с самой юной из жен он вернулся к бывшей супруге Наталье Вяль. Зрители и пользователи сети предполагали, что пара возобновила свои отношения, но женщина категорически опровергла подобные версии.
Она пояснила, что бывший муж вместе с ней как мужчина не живает. Она просто приютила его, но сейчас уже жалеет об этом. Актер надеется на возобновление отношений и не понимает, что Наталья не видит его в таком качестве.
Женщина призналась, что после развода с аристом задышала полной грудью и вкусила свободу. У нее даже появился мужчина, но Иван не желает принимать такую реальность.
Также дама рассказала, что в юности вышла за него замуж от безысходности. Она приглянулась Ивану, и он стал активно ухаживать за юной девушкой. Наталью пожилой мужчина не интересовал.
В тот период у нее был молодой ухажер. По словам Вяль, Краско это не останавливало, он постоянно ходил за ней по пятам и парню такое назойливое сопровождение девушки быстро надоело.
Поскольку претендентов на руку и сердце больше не было, Наталья согласилась выйти замуж за Краско. По словам женщины, немолодого жениха она сразу предупредила о том, что не любит. Его это нисколько не смутило.
Краткая информация об Иване Краско
Имя: Иван Краско
Отчество: Иванович
День рождения: 23.09.1930
Возраст: 88 лет
Место рождения: д. Вартемяги, Ленинградская обл.
Рост: 170 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актёр театра и кино
Фотографии
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Андрей Катюшкин / 15.02.19 03:15Живот стyxнeт и жиp с боков уйдeт с водой, если будeте cлeдовать этой новейшей методике - https://bit.ly/2DPnzXw Лучший метод, для тех у кого нет денег или времени на спортзал и диеты! Мне помогло, я сбросил 10 кг за пару недель ничего не делая практически!
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Васаби / 14.02.19 15:01Все мерзотные. Начиная от похотливого старика заканчивая его юными женами.
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Emma / 14.02.19 13:53Это уже похоже на правду. У него все молодые невесты не фонтан. По ходу еще и с придурью, раз на таких зеленых ровесников не нашлось.