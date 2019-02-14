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Наталья Вяль призналась, что вышла замуж за Ивана Краско от безысходности


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В студии скандальной передачи «Пусть говорят» вновь оказался Иван Краско. После развода с самой юной из жен он вернулся к бывшей супруге Наталье Вяль. Зрители и пользователи сети предполагали, что пара возобновила свои отношения, но женщина категорически опровергла подобные версии.

Она пояснила, что бывший муж вместе с ней как мужчина не живает. Она просто приютила его, но сейчас уже жалеет об этом. Актер надеется на возобновление отношений и не понимает, что Наталья не видит его в таком качестве.

Женщина призналась, что после развода с аристом задышала полной грудью и вкусила свободу. У нее даже появился мужчина, но Иван не желает принимать такую реальность.

Также дама рассказала, что в юности вышла за него замуж от безысходности. Она приглянулась Ивану, и он стал активно ухаживать за юной девушкой. Наталью пожилой мужчина не интересовал.

В тот период у нее был молодой ухажер. По словам Вяль, Краско это не останавливало, он постоянно ходил за ней по пятам и парню такое назойливое сопровождение девушки быстро надоело.

Поскольку претендентов на руку и сердце больше не было, Наталья согласилась выйти замуж за Краско. По словам женщины, немолодого жениха она сразу предупредила о том, что не любит. Его это нисколько не смутило.

Краткая информация об Иване Краско

Имя: Иван Краско

Отчество: Иванович

День рождения: 23.09.1930

Возраст: 88 лет

Место рождения: д. Вартемяги, Ленинградская обл.

Рост: 170 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актёр театра и кино

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1 Не нравится 0 Нравится 14.02.2019 Теги: Иван Краско

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