Семен Слепаков опроверг слухи об операции из-за проблем с сердцем

Сегодня утром во многих СМИ появилась новостная заметка о госпитализации Семена Слепакова. По сведениям журналистов, ссылающихся на «Рен-ТВ», у 39-летнего юмориста возникли проблемы с сердцем. Врачам пришлось прооперировать мужчину. Некоторое время после публикации материалов Семен молчал и не комментировал происходящее.

После многочисленных звонков от знакомых, он вышел на связь через социальные сети и пояснил, что новость фейковая.

В больнице он не был, никто его не оперировал. Сейчас он активно готовится к выступлению в Крокус сити, намеченному на 17 февраля. В подтверждение своих слов Семен дополнил сообщение видеороликом. На нем видно, что мужчина находится в дороге.

Поклонники обрадовались, что с артистом все в порядке. Некоторые оставили нелестные сообщения в адрес журналистов, публикующих подобные материалы.

«Вы там аккуратнее, Семён. Это же рен-тв. Они может, просто раньше времени выложили статью. Наванговали, так сказать», «Так и похоронить могут», «Люди уже не знают, на чем хайп поймать».

В своем сообщении Слепаков даже успел немного посокрушаться, что его фейковые новости очень скучные. Читать сплетни про Харламова и Батрутдинова Семену намного веселее.