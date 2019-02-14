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Семен Слепаков опроверг слухи об операции из-за проблем с сердцем


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Сегодня утром во многих СМИ появилась новостная заметка о госпитализации Семена Слепакова. По сведениям журналистов, ссылающихся на «Рен-ТВ», у 39-летнего юмориста возникли проблемы с сердцем. Врачам пришлось прооперировать мужчину. Некоторое время после публикации материалов Семен молчал и не комментировал происходящее.

После многочисленных звонков от знакомых, он вышел на связь через социальные сети и пояснил, что новость фейковая.

В больнице он не был, никто его не оперировал. Сейчас он активно готовится к выступлению в Крокус сити, намеченному на 17 февраля. В подтверждение своих слов Семен дополнил сообщение видеороликом. На нем видно, что мужчина находится в дороге.

Поклонники обрадовались, что с артистом все в порядке. Некоторые оставили нелестные сообщения в адрес журналистов, публикующих подобные материалы.

«Вы там аккуратнее, Семён. Это же рен-тв. Они может, просто раньше времени выложили статью. Наванговали, так сказать», «Так и похоронить могут», «Люди уже не знают, на чем хайп поймать».

В своем сообщении Слепаков даже успел немного посокрушаться, что его фейковые новости очень скучные. Читать сплетни про Харламова и Батрутдинова Семену намного веселее.

Краткая информация о Семене Слепакове

Имя: Семен Слепаков

Отчество: Сергеевич

День рождения: 23.08.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Пятигорск

Рост: 197 см

Вес: 90 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец, телепродюсер



0 Не нравится 1 Нравится 14.02.2019 Теги: Семен Слепаков

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