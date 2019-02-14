Семен Слепаков опроверг слухи об операции из-за проблем с сердцем
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Сегодня утром во многих СМИ появилась новостная заметка о госпитализации Семена Слепакова. По сведениям журналистов, ссылающихся на «Рен-ТВ», у 39-летнего юмориста возникли проблемы с сердцем. Врачам пришлось прооперировать мужчину. Некоторое время после публикации материалов Семен молчал и не комментировал происходящее.
После многочисленных звонков от знакомых, он вышел на связь через социальные сети и пояснил, что новость фейковая.
В больнице он не был, никто его не оперировал. Сейчас он активно готовится к выступлению в Крокус сити, намеченному на 17 февраля. В подтверждение своих слов Семен дополнил сообщение видеороликом. На нем видно, что мужчина находится в дороге.
Поклонники обрадовались, что с артистом все в порядке. Некоторые оставили нелестные сообщения в адрес журналистов, публикующих подобные материалы.
«Вы там аккуратнее, Семён. Это же рен-тв. Они может, просто раньше времени выложили статью. Наванговали, так сказать», «Так и похоронить могут», «Люди уже не знают, на чем хайп поймать».
Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой... даже обидно как-то. Спасибо, всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля. Всех с днем Влюбленных! Не болейте.
В своем сообщении Слепаков даже успел немного посокрушаться, что его фейковые новости очень скучные. Читать сплетни про Харламова и Батрутдинова Семену намного веселее.
Краткая информация о Семене Слепакове
Имя: Семен Слепаков
Отчество: Сергеевич
День рождения: 23.08.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Пятигорск
Рост: 197 см
Вес: 90 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, телепродюсер
А вы верите подобным новостям, не подтвержденным официально? 4
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Лимонова О. / 14.02.19 14:42Хайп, реклама, бабки – именно последние цель всего.
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Stalker / 14.02.19 13:19Хорошо, что опроверг. Реально ведь могли бы и похоронить.
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Diana / 14.02.19 11:20Уже оскомину набили, если честно. Когда Децл умер, уверена, большинство не поверило сразу.