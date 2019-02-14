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Джастин Бибер страдает от депрессии и никому не доверяет


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Юный, влюбленный и богатый исполнитель не так давно женился. Он уверял подписчиков, что счастлив и сильно любит свою супругу. Однако, по сообщениям западных СМИ, все не так безоблачно, как казалось. Сейчас Джастин наблюдается у специалиста. Молодой человек жалуется на накатывающие депрессивные состояния и маниакальную подозрительность.

В моменты подавленного настроения ему кажется, что все люди из окружения используют его. В эти моменты подозрения падают на всех, начиная от журналистов и заканчивая близкими. Когда в голове молодого человека появляются аналогичные мысли в адрес молодой жены, он предпочитает уединяться. Как правило, делает это Бибер, уезжая поближе к океану.

Навязчивые состояния привели певца к психологу. Специалист уже провел с ним несколько сеансов и определил примерный курс терапии. По словам инсайдеров, Джастин надеется, что лечение завершится благополучно.

По словам западных специалистов, причиной такого патологического недоверия могла стать ранняя слава. В момент взросления Джастин оказался на гребне ошеломительного успеха и в период, когда подростки определяются с тем, кто они и чего стоят как люди, юноша уже вкусил прелести, недоступные большей части взрослого населения.

Краткая информация о Джастине Бибере

Имя: Джастин Бибер

День рождения: 01.03.1994

Возраст: 24 года

Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада

Рост: 170 см

Вес: 62 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певец, актер

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0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2019 Теги: Джастин Бибер

Как вы думаете, ранний успех и слава, могут стать причиной психологических проблем? 3  

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