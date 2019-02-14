Джастин Бибер страдает от депрессии и никому не доверяет
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Юный, влюбленный и богатый исполнитель не так давно женился. Он уверял подписчиков, что счастлив и сильно любит свою супругу. Однако, по сообщениям западных СМИ, все не так безоблачно, как казалось. Сейчас Джастин наблюдается у специалиста. Молодой человек жалуется на накатывающие депрессивные состояния и маниакальную подозрительность.
В моменты подавленного настроения ему кажется, что все люди из окружения используют его. В эти моменты подозрения падают на всех, начиная от журналистов и заканчивая близкими. Когда в голове молодого человека появляются аналогичные мысли в адрес молодой жены, он предпочитает уединяться. Как правило, делает это Бибер, уезжая поближе к океану.
Навязчивые состояния привели певца к психологу. Специалист уже провел с ним несколько сеансов и определил примерный курс терапии. По словам инсайдеров, Джастин надеется, что лечение завершится благополучно.
По словам западных специалистов, причиной такого патологического недоверия могла стать ранняя слава. В момент взросления Джастин оказался на гребне ошеломительного успеха и в период, когда подростки определяются с тем, кто они и чего стоят как люди, юноша уже вкусил прелести, недоступные большей части взрослого населения.
Краткая информация о Джастине Бибере
Имя: Джастин Бибер
День рождения: 01.03.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада
Рост: 170 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, актер
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, ранний успех и слава, могут стать причиной психологических проблем? 3
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Аурика / 14.02.19 13:54Уже сотни примеров этому есть. У многих взрослых крышу сносит от денег и славы, что уж говорить о подростках.
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Макс Р. / 14.02.19 12:13Чет не завидую я таким… Вроде и есть все, а в голове такие тараканы, что и не рады ничему.