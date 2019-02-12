Алла Пугачева призналась, что живет на содержании Максима Галкина

После вспыхнувшего скандала с указанием инвесторов концерта Аллы Пугачевой и сумм, которые они вложили в организацию шоу, у многих пользователей возник вопрос, неужели Примадонна не могла организовать все самостоятельно? По мнению простых людей, стоимость билетов с лихвой окупила бы все вложения. На эту тему с известной певицей пообщались журналисты портала «Собеседник». Как призналась им Алла, сейчас она живет на содержании мужа.

По ее мнению, это ужасное состояние. Зависеть в финансовом плане от мужчины ей оказалось очень сложно. Именно поэтому она все еще продолжает выступать. Правда, по состоянию здоровья и в силу возраста соглашается на это крайне редко. Алла Борисовна появляется исключительно на частных, закрытых мероприятиях узкого круга людей. По разным слухам, ценник за выступление может доходить до 350 тысяч евро. Так это или нет на самом деле, Пугачева предпочитает не распространяться.

При этом ежемесячные расходы супругов не менее внушительные. Только на содержание замка, а также занятия и дополнительные уроки детей у них уходит 1,5 млн. рублей. Это не считая затрат на отдых за границей, покупку одежды, концертных костюмов и продуктов, развлечения и дорогостоящие покупки.

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Напомним, что на протяжении всей жизни Алла Борисовна зарабатывала, выступая на сцене. Неоднократно она предпринимала попытки заняться бизнесом. Однако позже сама признавалась, что бизнесмен из нее не вышел. Предприятия и проекты закрывались, так и не принеся существенной прибыли. Это касается чипсов, парфюмерии, школы талантов и даже финансовой пирамиды.