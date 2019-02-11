Заслуженный артист был госпитализирован из дома. В отделение клиники его доставил реанимобиль. Плохо актеру стало глубокой ночью.

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По словам внука, пожилой мужчина пожаловался на острую боль в груди. В их семье уже был случай панкреонекроза. Путем пальпации родственник артиста исключил данный диагноз. Стало понятно, что у Петра проблемы с сердцем. Внук сразу же вызвал скорую помощь.

Прибывшие на вызов специалисты осмотрели актера, сделали нужные инъекции и уехали. Через пару часов от временно наступившего облегчения ничего не осталось. На повторный вызов прибыл реанимобиль. Артиста госпитализировали. По словам медиков, у Зайченко был инфаркт. Благодаря своевременным действиям врачей его удалось спасти, но на данный момент состояние Петра расценивается как тяжелое.

Напомним, Петр Зайченко известен телезрителям по ролям в культовых фильмах и сериалах. На счету мужчины больше 50 сыгранных персонажей. Зрители помнят его по роли деда Ивана в ленте «Сибирь. Монамур», Павла Лунгина в фильме «Такси-блюз», Метелицы в полном метре «Тарас Бульба», а также по роли Алексея Кузнецова в сериале «Дальнобойщики».