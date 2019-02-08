Актриса Ксения Качалина спивается и ведет затворнический образ жизни
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О проблеме женщины говорили примерно год назад, но принудительное лечение никаких результатов не принесло. Ксения с каждым днем выглядит все хуже, от былой ее красоты не осталось ничего.
Сейчас она ведет затворнический образ жизни, но согласилась дать интервью журналистам «Пятого канала». Более того, женщина пригласила их в свою квартиру. Живет она по-прежнему в Брюсовом переулке. Дом актрисы считается элитным. Об этом говорит помпезно украшенная парадная, а также имена соседей артистки.
Правда, квартира бывшей актрисы резко выбивается из роскоши. Неопрятная и заброшенная, она напоминает логово бомжей. Обои на стенах ободраны, везде разбросаны грязные вещи, посуда и остатки еды.
Как призналась Ксения, для хорошего настроения и бодрости духа ей нужна бутылочка алкоголя в день. Также женщина много курит. Бутылки, пепел и многочисленные окурки валяются прямо на полу, на столе и в груде вещей. Живет с женщиной только кошка.
У Качалиной есть дочь. Ее отцом является Михаил Ефремов. Еще в 10-летнем возрасте он забрал девочку к себе. С тех пор с мамой Анна-Мария не общается.
Сам актер – один из немногих, кто периодически поддерживает связь с Ксенией. Комментировать как-либо ее образ жизни, он отказывается. Мужчина лишь отмечает, что помогает ей материально.
Ксения нигде не трудоустроена. На вопрос о том, почему она не ищет работу, артистка отвечает, что ей не хочется. Тем не менее, второго ребенка Ксения завести хотела бы.
Напомним, что Качалиной 47 лет. Она снималась в фильмах и сериалах вплоть до 2007 года, после этого о женщине долгие годы не было слышно ничего.
Вызывает ли Ксения у вас сочувствие? 5
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Лала Захарченко / 09.02.19 12:26всем привет. таких не жалко. и ваапще -что про таких писать она вааще кто?. пьяница. -значит есть на что пить..бесят такие статьи
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Ревизорофф / 09.02.19 12:04Сочуствие вызывает автор, ради рейтинга выносящий чужое грязное белье на публику
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Дрон / 08.02.19 14:28Странно, что черные риэлторы еще не поработали. Квартирка лакомый кусок, а тут тетка не в себе.
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Квитко А. / 08.02.19 13:48Смешанные чувства вызывает. Вроде бы и жалко. Видишь, что она уже больная и реальность адекватно совсем не оценивает. А если под другим углом глянуть: никто же никого насильно не спаивает.