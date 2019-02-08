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Актриса Ксения Качалина спивается и ведет затворнический образ жизни


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О проблеме женщины говорили примерно год назад, но принудительное лечение никаких результатов не принесло. Ксения с каждым днем выглядит все хуже, от былой ее красоты не осталось ничего.

Сейчас она ведет затворнический образ жизни, но согласилась дать интервью журналистам «Пятого канала». Более того, женщина пригласила их в свою квартиру. Живет она по-прежнему в Брюсовом переулке. Дом актрисы считается элитным. Об этом говорит помпезно украшенная парадная, а также имена соседей артистки.

Правда, квартира бывшей актрисы резко выбивается из роскоши. Неопрятная и заброшенная, она напоминает логово бомжей. Обои на стенах ободраны, везде разбросаны грязные вещи, посуда и остатки еды.

Как призналась Ксения, для хорошего настроения и бодрости духа ей нужна бутылочка алкоголя в день. Также женщина много курит. Бутылки, пепел и многочисленные окурки валяются прямо на полу, на столе и в груде вещей. Живет с женщиной только кошка.

У Качалиной есть дочь. Ее отцом является Михаил Ефремов. Еще в 10-летнем возрасте он забрал девочку к себе. С тех пор с мамой Анна-Мария не общается.

Сам актер – один из немногих, кто периодически поддерживает связь с Ксенией. Комментировать как-либо ее образ жизни, он отказывается. Мужчина лишь отмечает, что помогает ей материально.

Ксения нигде не трудоустроена. На вопрос о том, почему она не ищет работу, артистка отвечает, что ей не хочется. Тем не менее, второго ребенка Ксения завести хотела бы.

Напомним, что Качалиной 47 лет. Она снималась в фильмах и сериалах вплоть до 2007 года, после этого о женщине долгие годы не было слышно ничего.


32 Не нравится 10 Нравится 08.02.2019 Теги: Ксения Качалина

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