Иосиф Пригожин показал поклонникам свое фото в молодости

В апреле 2019 года Иосиф отпразднует юбилей. Продюсеру исполнится 50. Широкую популярность он обрел после того, как основанный им лейбл подписал контракт с певицей Валерией. Уже тогда, в 2013 году, он появлялся в новостных заметках и шоу о звездах. Характерной его приметой стала лысина. Именно из-за отсутствия волос и интересных черт лица многие пользователи стали сравнивать мужчину со Шреком. Как продемонстрировал Иосиф, он не всегда выглядел так.

В своем аккаунте продюсер опубликовал фотографию многолетней давности. Запечатленному на снимке юному Иосифу исполнилось 16 лет. Черты лица продюсера не особо изменились, но наличие густой шевелюры удивило многих фолловеров. Некоторые подписчики именитого продюсера на полном серьезе интересовались, не парик ли это?

«Уже в то время парики были в моде?», «Это парик или свои?»

Усы, густые брови и копна волос сделали Иосифа похожим на Вахтанга Кикабидзе. Интересное сходство отметили сразу несколько подписчиков.

«Мимино», «Вы здесь очень похожи на Вахтанга в молодости».

Желание поделиться с поклонниками памятным снимком Иосифу навеял совместный проект Максима Фадеева и Эмина Агаларова, посвященный Азербайджану. Композиция тронула продюсера до глубины души. Как признался он сам, с Каспийским морем у него связано много юношеских воспоминаний. Родился Пригожин в соседнем Дагестане.