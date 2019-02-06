Иосиф Пригожин показал поклонникам свое фото в молодости
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В апреле 2019 года Иосиф отпразднует юбилей. Продюсеру исполнится 50. Широкую популярность он обрел после того, как основанный им лейбл подписал контракт с певицей Валерией. Уже тогда, в 2013 году, он появлялся в новостных заметках и шоу о звездах. Характерной его приметой стала лысина. Именно из-за отсутствия волос и интересных черт лица многие пользователи стали сравнивать мужчину со Шреком. Как продемонстрировал Иосиф, он не всегда выглядел так.
В своем аккаунте продюсер опубликовал фотографию многолетней давности. Запечатленному на снимке юному Иосифу исполнилось 16 лет. Черты лица продюсера не особо изменились, но наличие густой шевелюры удивило многих фолловеров. Некоторые подписчики именитого продюсера на полном серьезе интересовались, не парик ли это?
«Уже в то время парики были в моде?», «Это парик или свои?»
Усы, густые брови и копна волос сделали Иосифа похожим на Вахтанга Кикабидзе. Интересное сходство отметили сразу несколько подписчиков.
«Мимино», «Вы здесь очень похожи на Вахтанга в молодости».
Все мы родом из детства. Мои самые яркие детские воспоминания связаны с Каспием, который в свою очередь омывает и азербайджанский берег, тем самым навсегда соединяя два региона. У нас много общего в культуре, традициях, мировоззрении. Это песня тронула меня до глубины души и навеяла тёплые воспоминания. @eminofficial @fadeevmaxim #мойазербайджан #azerbaijan #🇦🇿 #городдетсва #махачкала #кавказ #дагестан #родина #каспий #жара #проект_мояродина #zharafest
Желание поделиться с поклонниками памятным снимком Иосифу навеял совместный проект Максима Фадеева и Эмина Агаларова, посвященный Азербайджану. Композиция тронула продюсера до глубины души. Как признался он сам, с Каспийским морем у него связано много юношеских воспоминаний. Родился Пригожин в соседнем Дагестане.
Краткая информация об Иосифе Пригожине
Имя: Иосиф Пригожин
Отчество: Игоревич
День рождения: 02.04.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Махачкала
Рост: 172 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: музыкальный продюсер