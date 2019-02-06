Отец Ивана Урганта сломал ногу

Погодный коллапс и нечищеные улицы Санкт-Петербурга доставили массу проблем не только обычным гражданам, но и известным людям. Как оказалось, одним из пострадавших от гололедицы стал отец Ивана Урганта. Андрей Львович рассказал, что произошло все прямо на улице. Мужчину окликнул сосед, он резко повернулся, поскользнулся и упал. Итогом стал перелом ноги.

62-летний артист сразу отправился в травмпункт. По признанию актера, он думал, что его злоключения на этом закончились. Оказалось, вовсе нет. В гипсе ему было неудобно передвигаться. Конструкция натирала и неприятно резала ногу. Мужчина решил обратиться к другим специалистам.

Повторный гипс для него сделали съемным. Ургант старший рассказал, что это очень удобно, так как он может спокойно принять душ и после водных процедур самостоятельно надеть его обратно.

Перелом для мужчины препятствием не стал, он продолжает посещать театр и выступать на сцене. Правда, делать это пока приходится с тростью.

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Мужчина отмечает, что иначе свою жизнь уже не представляет, а отлеживаться и страдать — не в его правилах.