Отец Ивана Урганта сломал ногу
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Погодный коллапс и нечищеные улицы Санкт-Петербурга доставили массу проблем не только обычным гражданам, но и известным людям. Как оказалось, одним из пострадавших от гололедицы стал отец Ивана Урганта. Андрей Львович рассказал, что произошло все прямо на улице. Мужчину окликнул сосед, он резко повернулся, поскользнулся и упал. Итогом стал перелом ноги.
62-летний артист сразу отправился в травмпункт. По признанию актера, он думал, что его злоключения на этом закончились. Оказалось, вовсе нет. В гипсе ему было неудобно передвигаться. Конструкция натирала и неприятно резала ногу. Мужчина решил обратиться к другим специалистам.
Повторный гипс для него сделали съемным. Ургант старший рассказал, что это очень удобно, так как он может спокойно принять душ и после водных процедур самостоятельно надеть его обратно.
Перелом для мужчины препятствием не стал, он продолжает посещать театр и выступать на сцене. Правда, делать это пока приходится с тростью.
Мужчина отмечает, что иначе свою жизнь уже не представляет, а отлеживаться и страдать — не в его правилах.
Вам нравится стойкость Урганта старшего? 4
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Ludmila Delong / 07.02.19 03:03Замечательный актер, вообще замечательная семья!!!!
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Lissa / 06.02.19 18:30Был бы перелом сложный, от стойкости места не осталось бы. Значит все не серьезно, раз нагрузки ему по плечу.
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Krot / 06.02.19 15:09Молодца пенсионер! Дух боевой горит!
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Семен / 06.02.19 14:52Я тоже с поломанной ногой на костылях бегал. Да и до конца его не доносил. В мое время съемных не было. Помню только, что уж больно нога в нем чесалась.