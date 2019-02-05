Стивен Сигал переезжает в Краснодарский край
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Знаменитый голливудский актер пару лет назад официально стал гражданином России. Поскольку артист выразил желание развивать кино и заниматься бизнесом именно на просторах нашей Родины, столичные чиновники предоставили ему особняк на Рублевке, в котором он мог бы проживать вместе со своей семьей.
Летом 2018 года Стивен официально основал компанию. В его планы входило развитие сети школ боевого искусства, съемки кино, а также подготовка и выпуск музыкальных альбомов.
Однако планам сбыться было не суждено. На днях мужчина обратился к чиновникам Краснодарского края. Он пояснил, что намерен переехать с семьей в теплый регион. Климат Москвы показался ему слишком суровым.
По словам представителей Корпорации развития Краснодарского края, отказать известному человеку они не могли. Уполномоченные сотрудники уже занимаются поиском подходящего жилья для Сигала. Они рассматривают такие города, как Краснодар и Геленджик.
По словам одного из сотрудников предприятия, в Краснодаре знаменитость не собирается сидеть, сложа руки. Он намерен развивать кинематограф. Кроме этого Стивена заинтересовали местные виноградники. Не исключено, что он вложит деньги в винодельческий бизнес.
Краткая информация о Стивене Сигале
Имя: Стивен Сигал
День рождения: 10.04.1952
Возраст: 66 лет
Место рождения: Лансинг, Мичиган, США
Рост: 193 см
Вес: 105 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: мастер боевых искусств, актер, режиссер
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Науменко Макс / 05.02.19 13:01Нет. Зачем эта пыль в глаза. Хотят? Пусть докажут и соблюдут все процедуры. Пройдут наш бюрократический ад.