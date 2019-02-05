Релиз не состоится. У Елены Темниковой украли новый альбом

О неприятном инциденте Елена сообщила поклонникам сама. Она пояснила, что релиз, намеченный на 14 февраля 2019 года, не состоится. Причиной стала кража нового альбома. Люди, сделавшие это, уже продают его на «черном» рынке. Цена сборника песен варьирует от 170 до 700 рублей.

Артистка сокрушается, ведь на создание альбома было потрачено много денег, времени и сил целой команды. По словам певицы, они придумывали и записывали не только музыкальные композиции. Ей и коллегам пришлось готовить интересную и современную рекламную кампанию. В течение нескольких часов все это пошло насмарку из-за действий злоумышленников.

Темникова уже обратилась в правоохранительные органы. Она написала заявление и надеется на положительный исход дела.

Правда, сидеть и ждать, пока найдут злоумышленников, Елена не намерена. Она рассказала, что все равно добьется поставленной цели, и релиз все-таки состоится. Для этого команде придется изменить рекламную кампанию, возможно, немного переделать сам альбом.

Когда процесс завершится, достоверно неизвестно, но сейчас весь коллектив работает на полную силу и без выходных.

Поклонники выражают Елене искреннее сочувствие и также надеются, что злоумышленников найдут.