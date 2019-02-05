Релиз не состоится. У Елены Темниковой украли новый альбом
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О неприятном инциденте Елена сообщила поклонникам сама. Она пояснила, что релиз, намеченный на 14 февраля 2019 года, не состоится. Причиной стала кража нового альбома. Люди, сделавшие это, уже продают его на «черном» рынке. Цена сборника песен варьирует от 170 до 700 рублей.
Артистка сокрушается, ведь на создание альбома было потрачено много денег, времени и сил целой команды. По словам певицы, они придумывали и записывали не только музыкальные композиции. Ей и коллегам пришлось готовить интересную и современную рекламную кампанию. В течение нескольких часов все это пошло насмарку из-за действий злоумышленников.
Темникова уже обратилась в правоохранительные органы. Она написала заявление и надеется на положительный исход дела.
Правда, сидеть и ждать, пока найдут злоумышленников, Елена не намерена. Она рассказала, что все равно добьется поставленной цели, и релиз все-таки состоится. Для этого команде придется изменить рекламную кампанию, возможно, немного переделать сам альбом.
❗️Новость. Хотела бы дать на выбор - хорошую или плохую. Но есть одна. Альбом #TEMNIKOVA4 не будет выпущен 14 февраля. Его украли и продают, как это не смешно, на черном рынке – от 150 до 700 рублей. В таком мире живем. Ты трудишься без выходных. Спишь коротко. Придумываешь с командой невероятные креативы, чтобы делать больше подарков, фишек, квестов для своих слушателей. Готовишь рекламную кампанию, каких в России никто никогда не делал. А потом бац. Весь ваш труд одним вечером оказывается пылью. Большой удар. Пусть мы и сильнее этого. Но вы понимаете, что мы чувствуем. Вы знаете, с каким трепетом я отношусь ко всему. Сейчас с МВД и структурами по кибербезопасности (о них потом расскажу, пока не могу) мы запустили расследование. Сделали тестовые закупки у этих все-таки аморальных людей. Выяснили, кто это сделал. Продаёт. И всех причастных. Даже смешно, как это все происходит. Вы бы хоть левые симки заводили, не палили свои банковские карты, счета, ну, камон. Поступок этих «недомошенников» сорвал одно - сон всей команды на несколько дней, отобрал выходные. Потому что свои рекламные и маркетинговые идеи мы все равно реализуем. Что-то сдвинем, что-то переделаем иначе. Релиз будет. Чисто в нашем стиле = очень крутой. Такой, какого никто никогда не сделает более. Всем любовь. И порядочности вокруг, пожалуй. ♥️Лайк, если ты против пиратства и неуважения.
Когда процесс завершится, достоверно неизвестно, но сейчас весь коллектив работает на полную силу и без выходных.
Поклонники выражают Елене искреннее сочувствие и также надеются, что злоумышленников найдут.
Краткая информация о Елене Темниковой
Имя: Елена Темникова
Отчество: Владимировна
День рождения: 18.04.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: Курган
Рост: 165 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица, телеведущая
Фотографии
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[email protected] / 05.02.19 17:01Какой маркетинг))
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Мирослава П. / 05.02.19 13:37Конечно, дела обстоят не так как 5–7 лет назад, но постепенно в сторону цивилизации мы движемся. Пока далековато: ментальность толкает на то, чтобы найти задаром, а не платить, пусть и за отменное качество.
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Full / 05.02.19 13:31Прям горе. А после релиза альбом будет эксклюзивным каким-то, что ли? Песни точно также у всех будут, и поедет она с концертами по городам.