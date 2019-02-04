49-летняя Дженнифер Энистон впервые вколола ботокс и вставила филлеры

Дженнифер Энистон известна как одна из звезд, которая не прибегала к пластическим операциям и серьезным косметологическим вмешательствам. Актрисе на днях исполнится 50 лет и все это время она радовала поклонников своим естественным и ухоженным видом.

На протяжении многих лет женщина не избавлялась от мимических морщин, ограничиваясь лишь легким косметологическим уходом. По словам инсайдеров, накануне 50-летия Дженнифер Энистон решила начать борьбу с возрастными изменениями. Для этого она прибегла к уколам ботокса. Кроме этого артистке вставили филлеры и увеличили губы.

Как пишут представители западной прессы, актриса попросила косметолога сделать все максимально аккуратно, чтобы результат выглядел естественным, а губы не напоминали перекаченные в свое время «уточки» Анджелины Джоли.

Как артистка будет выглядеть после такого обновления, станет известно спустя несколько недель, когда полностью уйдет отек, и действие препарата раскроется в полной мере.

Напомним, что это не единственные изменения в жизни актрисы. Так и не сумевшая самостоятельно забеременеть, выносить и родить ребенка Дженнифер решила удочерить девочку. С будущей воспитанницей она познакомилась в Мехико. Приглянувшейся актрисе девочке исполнилось 13 лет. Своих родителей она потеряла, оставшись круглой сиротой.

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На данный момент актриса занимается подготовкой необходимых бумаг. Сейчас она проживает одна. Постоянного спутника у Дженнифер нет. Год назад она объявила о разводе с актером Джастином Теру.