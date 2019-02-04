 
 
 

 
 
На главную
 
 

49-летняя Дженнифер Энистон впервые вколола ботокс и вставила филлеры


11 7

Дженнифер Энистон известна как одна из звезд, которая не прибегала к пластическим операциям и серьезным косметологическим вмешательствам. Актрисе на днях исполнится 50 лет и все это время она радовала поклонников своим естественным и ухоженным видом.

На протяжении многих лет женщина не избавлялась от мимических морщин, ограничиваясь лишь легким косметологическим уходом. По словам инсайдеров, накануне 50-летия Дженнифер Энистон решила начать борьбу с возрастными изменениями. Для этого она прибегла к уколам ботокса. Кроме этого артистке вставили филлеры и увеличили губы.

Как пишут представители западной прессы, актриса попросила косметолога сделать все максимально аккуратно, чтобы результат выглядел естественным, а губы не напоминали перекаченные в свое время «уточки» Анджелины Джоли.

Как артистка будет выглядеть после такого обновления, станет известно спустя несколько недель, когда полностью уйдет отек, и действие препарата раскроется в полной мере.

Напомним, что это не единственные изменения в жизни актрисы. Так и не сумевшая самостоятельно забеременеть, выносить и родить ребенка Дженнифер решила удочерить девочку. С будущей воспитанницей она познакомилась в Мехико. Приглянувшейся актрисе девочке исполнилось 13 лет. Своих родителей она потеряла, оставшись круглой сиротой.

На данный момент актриса занимается подготовкой необходимых бумаг. Сейчас она проживает одна. Постоянного спутника у Дженнифер нет. Год назад она объявила о разводе с актером Джастином Теру.

Краткая информация о Дженнифер Энистон

Имя: Дженнифер Энистон

День рождения: 11.02.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: Калифорния, США

Рост: 165 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Дженнифером Энистон

Фотографии

Показать еще

Фотографии



7 Не нравится 11 Нравится 04.02.2019 Теги: Дженнифер Энистон

Как вы считаете, актриса правильно сделала, что решила убрать мимические морщины? 3  

Оставить комментарий
  • Максименко Т / 04.02.19 15:00
    -
    8
    +
    Вот филлеры не стоило. Еще одна алкоголичка будет. Она мне очень нравилась со всеми своими морщинками. Крутая она не красотой, а характером.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 13_Eva / 04.02.19 14:51
    -
    5
    +
    Стоило это делать или нет, будет понятно, после того как мы увидим результат.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ангелина Власюк / 04.02.19 14:39
    -
    0
    +
    Она – красотка. Все сделала правильно. В возрасте од 50 пользоваться подобными достижениями косметологии можно и нужно, если ты публичная личность и лицо является для тебя важной рабочей составляющей. Но делать это в 30, растягивал кожу и обрекая ее в будущем на складки шарпея – это идиотизм!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору