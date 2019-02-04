49-летняя Дженнифер Энистон впервые вколола ботокс и вставила филлеры
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Дженнифер Энистон известна как одна из звезд, которая не прибегала к пластическим операциям и серьезным косметологическим вмешательствам. Актрисе на днях исполнится 50 лет и все это время она радовала поклонников своим естественным и ухоженным видом.
На протяжении многих лет женщина не избавлялась от мимических морщин, ограничиваясь лишь легким косметологическим уходом. По словам инсайдеров, накануне 50-летия Дженнифер Энистон решила начать борьбу с возрастными изменениями. Для этого она прибегла к уколам ботокса. Кроме этого артистке вставили филлеры и увеличили губы.
Как пишут представители западной прессы, актриса попросила косметолога сделать все максимально аккуратно, чтобы результат выглядел естественным, а губы не напоминали перекаченные в свое время «уточки» Анджелины Джоли.
Как артистка будет выглядеть после такого обновления, станет известно спустя несколько недель, когда полностью уйдет отек, и действие препарата раскроется в полной мере.
Напомним, что это не единственные изменения в жизни актрисы. Так и не сумевшая самостоятельно забеременеть, выносить и родить ребенка Дженнифер решила удочерить девочку. С будущей воспитанницей она познакомилась в Мехико. Приглянувшейся актрисе девочке исполнилось 13 лет. Своих родителей она потеряла, оставшись круглой сиротой.
На данный момент актриса занимается подготовкой необходимых бумаг. Сейчас она проживает одна. Постоянного спутника у Дженнифер нет. Год назад она объявила о разводе с актером Джастином Теру.
Краткая информация о Дженнифер Энистон
Имя: Дженнифер Энистон
День рождения: 11.02.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: Калифорния, США
Рост: 165 см
Вес: 47 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, актриса правильно сделала, что решила убрать мимические морщины? 3
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Максименко Т / 04.02.19 15:00Вот филлеры не стоило. Еще одна алкоголичка будет. Она мне очень нравилась со всеми своими морщинками. Крутая она не красотой, а характером.
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13_Eva / 04.02.19 14:51Стоило это делать или нет, будет понятно, после того как мы увидим результат.
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Ангелина Власюк / 04.02.19 14:39Она – красотка. Все сделала правильно. В возрасте од 50 пользоваться подобными достижениями косметологии можно и нужно, если ты публичная личность и лицо является для тебя важной рабочей составляющей. Но делать это в 30, растягивал кожу и обрекая ее в будущем на складки шарпея – это идиотизм!