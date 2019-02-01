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Между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли произошла тайная встреча


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Впервые за долгое время Анджелину Джоли и Брэда Питта увидели находящимися вместе в одном помещении. К огромному сожалению поклонников, это было здание суда в Лос-Анджелесе, куда бывшие супруги пришли на очередные переговоры, предположительно касающиеся опеки над детьми.

С того самого дня, когда начался бракоразводный процесс между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, актёры перестали вместе появляться на публике. Для их поклонников это было настоящим разочарованием, ведь многие надеялись, что любимчикам миллионов каким-то образом все-таки удастся преодолеть разногласия и вернуть отношения. Однако, прошло почти два года, а теплоты и взаимопонимания между Питтом и Джоли как не было, так и нет. Более того, актёры предпочитали не появляться даже на заседаниях суда, доверяя решение спорных вопросов своим адвокатам. Именно поэтому для всех оказалось полной неожиданностью увидеть пару дней назад Анджелину и Брэда, сидящими за одним столом.

Впрочем, как утверждают инсайдеры, радоваться здесь нечему, так как разговор проходил в достаточно напряженной обстановке. Даже на фотографиях папарацци, где актёров видно исключительно через окна, можно заметить, насколько эмоциональна Анджелина. А вот Брэда, напротив, все считают эталоном спокойствия. Если верить очевидцам, то диалог двух бывших влюбленных длился около часа. После чего Джоли незаметно для журналистов покинула здание. А вот Питта на выходе все-таки удалось сфотографировать. При этом все отмечают, что выглядел он подавленным.

Еще одной причиной для тайной встречи поклонники считают слухи о начавшемся романе между Брэдом Питтом и Шарлиз Терон. Тем более, приближённые к паре утверждают, что актёры вместе уже три месяца. А так как Шарлиз является давней соперницей Анжелины, то многие уверены, что именно это и заставило Энджи назначить встречу бывшему мужу. Возможно, она приготовила для него ряд новых условий.

Краткая информация о Брэде Питте

Имя: Брэд Питт

День рождения: 18.12.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: США

Рост: 180 см

Вес: 88 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 01.02.2019 Теги: Брэд Питт

Как вы считаете, зачем встречались Питт и Джоли? 4  

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  • Ольга / 01.02.19 21:02
    -
    1
    +
    А ткачиха с поварихой с сватьей бабой бабарихой... Kleo сменил копирайтера) Хотя бы грамотный, приятно.
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  • Саня / 01.02.19 13:40
    -
    1
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    Прежде чем вот так безобразно использовать детей, чтобы насолить бывшему мужу, Джоли не помешало бы походить к психиатру, а то и полечиться в клинике. Она действительно демонстрирует неуравновешенность, a суд всё равно упорную принимает ее сторону на 100% и ущемляет Питта практически во всём. Я, конечно, обеими руками за женскую солидарность, но здесь моя симпатия на стороне Бреда. И это не потому, что он симпатяга, а просто по-человечески. Ему верю больше.
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  • Алена А. / 01.02.19 13:36
    -
    1
    +
    Анджелина наверное вновь решила продемонстрировать бывшему мужу свой авторитет и чего-нибудь этакого опять от него потребовала. И продиктовано всё это не заботой о детях, а банальным чувством собственничества. (Попрошу заметить, о любви я сейчас ни слова не сказала). На самом деле, Энджи производит впечатление очень тяжёлого человека. При всей этой напускной мягкости, я считаю , что тираном в семье была именно она. А Питт просто со временем вышел из под контроля. И сейчас через детей она его наказывает.
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