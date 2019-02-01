Между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли произошла тайная встреча

Впервые за долгое время Анджелину Джоли и Брэда Питта увидели находящимися вместе в одном помещении. К огромному сожалению поклонников, это было здание суда в Лос-Анджелесе, куда бывшие супруги пришли на очередные переговоры, предположительно касающиеся опеки над детьми.

С того самого дня, когда начался бракоразводный процесс между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, актёры перестали вместе появляться на публике. Для их поклонников это было настоящим разочарованием, ведь многие надеялись, что любимчикам миллионов каким-то образом все-таки удастся преодолеть разногласия и вернуть отношения. Однако, прошло почти два года, а теплоты и взаимопонимания между Питтом и Джоли как не было, так и нет. Более того, актёры предпочитали не появляться даже на заседаниях суда, доверяя решение спорных вопросов своим адвокатам. Именно поэтому для всех оказалось полной неожиданностью увидеть пару дней назад Анджелину и Брэда, сидящими за одним столом.

Впрочем, как утверждают инсайдеры, радоваться здесь нечему, так как разговор проходил в достаточно напряженной обстановке. Даже на фотографиях папарацци, где актёров видно исключительно через окна, можно заметить, насколько эмоциональна Анджелина. А вот Брэда, напротив, все считают эталоном спокойствия. Если верить очевидцам, то диалог двух бывших влюбленных длился около часа. После чего Джоли незаметно для журналистов покинула здание. А вот Питта на выходе все-таки удалось сфотографировать. При этом все отмечают, что выглядел он подавленным.

Еще одной причиной для тайной встречи поклонники считают слухи о начавшемся романе между Брэдом Питтом и Шарлиз Терон. Тем более, приближённые к паре утверждают, что актёры вместе уже три месяца. А так как Шарлиз является давней соперницей Анжелины, то многие уверены, что именно это и заставило Энджи назначить встречу бывшему мужу. Возможно, она приготовила для него ряд новых условий.