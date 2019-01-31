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Дочь Виктории Бони сломала руку в двух местах


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Виктория Боня в последнее время не так часто показывает своим подписчикам дочь Анджелину, но на днях с девочкой случилось происшествие, которым модель поделилась в сети инстаграм. По словам Вики, Анджелина ударилась и стала жаловаться на сильные боли в руке. Они вместе поехали в клинику, где доктора сделали рентген и сказали, что ничего страшного у малышки нет – ни перелома, ни растяжения.

Специалисты пояснили, что это просто ушиб. Они наложили на руку фиксирующую повязку и рекомендовали носить ее на протяжении нескольких дней.

Поскольку боль у дочери не утихала, Виктория вновь отправилась к врачам, но уже в  другую клинику. Специалисты еще раз сделали рентген и выяснили, что это вовсе не ушиб, а перелом в двух местах: в области локтя и в районе кисти. Доктора, проводившие первое обследование, просто-напросто не заметили серьезную травму. Врачи наложили девочке гипс, и теперь с ним ей предстоит ходить на протяжении четырех недель.

Напомним, что с отцом Анджелины Виктория разошлась, но сохранила дружеские отношения. Дочка живет периодически то с Александром, то с ней. Основное свое время девочка проходит в Монако. Она занимается гимнастикой и увлекается катанием на скейтборде.

Краткая информация о Виктории Боне

Имя: Виктория Боня

Отчество: Анатольевна

День рождения: 27.11.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.

Рост: 170 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: ведущая, актриса

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3 Не нравится 1 Нравится 31.01.2019 Теги: виктория боня

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