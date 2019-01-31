Дочь Виктории Бони сломала руку в двух местах
1 3
Виктория Боня в последнее время не так часто показывает своим подписчикам дочь Анджелину, но на днях с девочкой случилось происшествие, которым модель поделилась в сети инстаграм. По словам Вики, Анджелина ударилась и стала жаловаться на сильные боли в руке. Они вместе поехали в клинику, где доктора сделали рентген и сказали, что ничего страшного у малышки нет – ни перелома, ни растяжения.
Специалисты пояснили, что это просто ушиб. Они наложили на руку фиксирующую повязку и рекомендовали носить ее на протяжении нескольких дней.
Поскольку боль у дочери не утихала, Виктория вновь отправилась к врачам, но уже в другую клинику. Специалисты еще раз сделали рентген и выяснили, что это вовсе не ушиб, а перелом в двух местах: в области локтя и в районе кисти. Доктора, проводившие первое обследование, просто-напросто не заметили серьезную травму. Врачи наложили девочке гипс, и теперь с ним ей предстоит ходить на протяжении четырех недель.
Напомним, что с отцом Анджелины Виктория разошлась, но сохранила дружеские отношения. Дочка живет периодически то с Александром, то с ней. Основное свое время девочка проходит в Монако. Она занимается гимнастикой и увлекается катанием на скейтборде.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А у вас были случаи, когда врачи ставили неправильные диагнозы? 4
-
Маргарита Волошина / 01.02.19 00:47У меня, к счастью, нет поводов жаловаться на врачей. Скорейшего выздоровления девочке.
-
Маха / 31.01.19 14:36Случаи были, конечно же, но не увидеть на рентгене перелом?!?!
-
Solo / 31.01.19 14:25Эскулапы хваленые. Привет французская медицина! Не та она уже, не та…
-
Регина / 31.01.19 14:12Бедная девочка! Желаю ей скорейшего выздоровления.