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Генпрокуратура заинтересовалась расходами "Ростеха": спонсора концерта Пугачевой


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Юбилейный концерт Примадонны продолжает обрастать скандалами. На днях под пристальное внимание сотрудников комитета по борьбе с коррупцией попал один из спонсоров предстоящего мероприятия. Вопросы возникли к компании «Вертолеты России», входящей в структуру крупного государственного предприятия «Ростех». Представители компании выделили Алле Борисовне 40 млн. рублей.

Именно эта сумма указана в официальных бумагах. Кирилл Кабанов, возглавляющий антикоррупционный комитет, отметил, что подобная схема спонсорства с ответной маркетинговой стратегией имеет место быть. В статье расходов подобных корпораций действительно обозначен пункт поддержки культурно-массовых мероприятий.

Анатолий Выборный, представляющий уполномоченный комитет при Госудме, отметил, что в данном случае смущает выделенная компанией сумма. Для государственного предприятия она слишком большая. Именно этот факт вызывает наибольшие подозрения. По словам чиновника, он является основанием для проведения проверки со стороны Генеральной прокуратуры. Сотрудники ведомства уже осведомлены о нем, будет вестись проверка.

Напомним, что билеты на концерт Примадонны также достигли небывалой цены. Перекупщики просят за места в партер до 250 тыс. рублей.  

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 69 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

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3 Не нравится 0 Нравится 30.01.2019 Теги: Алла Пугачева

Как вы считаете, спонсорская помощь «Ростеха» действительно может оказаться коррупционной схемой? 3  

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