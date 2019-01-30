Специалист по пиару рассказал, как Собчак зарабатывает на скандале с любовником
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Специалист промоушена Сергей Лавров, рассказал журналистам КП, почему скандал с любовником выгоден Ксении, и как она уже начала использовать шумиху вокруг собственного имени.
Первое, что сделала Собчак – подняла расценки на ведение корпоративов. Теперь тем, кто захочет лично увидеть телеведущую, придется выложить минимум 40 тысяч евро. Еще в прошлом году пригласить ее для проведения мероприятия стоило 25 тысяч евро.
Помимо этого Собчак сможет больше зарабатывать на рекламе в социальных сетях. Не гнушалась этого она и раньше, а сейчас поток рекламодателей к ней станет больше, поскольку число пользователей, интересующихся ею, выросло в разы.
В перечне заработков Ксении обозначено проведение мастер-классов. Давала она их нечасто и организаторам приходилось выкладывать за это по 1,5 млн. рублей. Сейчас и эта сумма, по мнению специалиста, вырастет.
Также женщина сможет легко раскрутить и после прилично заработать на YouTube канале. Интерес к ее передаче будет дополнительно подогреваться тем, что режиссером проекта выступает Богомолов.
В телевизионных кулуарах отмечают, что Ксения уже является желанным гостем на ток-шоу. По слухам, «Первый канал» готов заплатить ей порядка 5 млн. рублей, чтобы в подробностях и от первого лица узнать историю с Богомоловым и Виторганом.
А вот Максиму, по мнению эксперта, подобная шумиха ни к чему. Его как актера все-таки больше оценивают по игре и таланту, чем по интересу к имени. Обернуть скандал с выгодой для себя, ему не удастся. Более того, Ксения и раньше зарабатывала на порядок больше мужа. Согласно декларации, среднемесячная сумма ее доходов составляла 5,6 млн. рублей, Максим получал не больше 150 тыс. рублей в месяц. Сейчас этот разрыв станет еще больше и не в пользу мужчины.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
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Вы считаете Ксению успешной женщиной? 3
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Левченко / 30.01.19 19:03Не удалось ей под маской интеллигентности приглушить вросший в душу «Дом 2»
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Маша Н. / 30.01.19 18:58Если судить по финансам и известности, несомненно. Но все равно, заработок на скандалах с собственным именем выглядит гнусно.