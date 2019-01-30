Специалист по пиару рассказал, как Собчак зарабатывает на скандале с любовником

Специалист промоушена Сергей Лавров, рассказал журналистам КП, почему скандал с любовником выгоден Ксении, и как она уже начала использовать шумиху вокруг собственного имени.

Первое, что сделала Собчак – подняла расценки на ведение корпоративов. Теперь тем, кто захочет лично увидеть телеведущую, придется выложить минимум 40 тысяч евро. Еще в прошлом году пригласить ее для проведения мероприятия стоило 25 тысяч евро.

Помимо этого Собчак сможет больше зарабатывать на рекламе в социальных сетях. Не гнушалась этого она и раньше, а сейчас поток рекламодателей к ней станет больше, поскольку число пользователей, интересующихся ею, выросло в разы.

В перечне заработков Ксении обозначено проведение мастер-классов. Давала она их нечасто и организаторам приходилось выкладывать за это по 1,5 млн. рублей. Сейчас и эта сумма, по мнению специалиста, вырастет.

Также женщина сможет легко раскрутить и после прилично заработать на YouTube канале. Интерес к ее передаче будет дополнительно подогреваться тем, что режиссером проекта выступает Богомолов.

В телевизионных кулуарах отмечают, что Ксения уже является желанным гостем на ток-шоу. По слухам, «Первый канал» готов заплатить ей порядка 5 млн. рублей, чтобы в подробностях и от первого лица узнать историю с Богомоловым и Виторганом.

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А вот Максиму, по мнению эксперта, подобная шумиха ни к чему. Его как актера все-таки больше оценивают по игре и таланту, чем по интересу к имени. Обернуть скандал с выгодой для себя, ему не удастся. Более того, Ксения и раньше зарабатывала на порядок больше мужа. Согласно декларации, среднемесячная сумма ее доходов составляла 5,6 млн. рублей, Максим получал не больше 150 тыс. рублей в месяц. Сейчас этот разрыв станет еще больше и не в пользу мужчины.