Лию Ахеджакову возмущают шутки Максима Галкина в ее адрес
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Лия Ахеджакова - актриса с активной гражданской позицией, которая не боится высказывать свое мнение и отстоять себя, если того потребует ситуация. И вот, пару дней назад, во время интервью YouTube-каналу "Культура памяти" ей пришлось ответить одному известному артисту, который, по мнению Лии Меджидовны, воспользовался ее именем, чтобы сыскать успех у зрителя.
Речь идёт о Максиме Галкине, который во время чествования Галины Волчек в театре Современник показал со сцены некую имитацию, где высмеял желание Лии Ахеджаковой говорить о судьбе страны. Именно эта, на первый взгляд безобидная, сценка и вызвала у Народной артистки России глубочайшее возмущение. По ее мнению, шоумен не имеет права пользоваться чужим именем, чтобы насмешить зрителя. "Это не по возрасту!" - настаивает Лия Меджидовна.
Более того, "королева эпизода", так прозвали актрису зрители, считает, что она не достойна того, чтобы ее имя "трепали" на телевидении или в Интернете в столь уничижительной манере. При этом, любимица миллионов очень высоко высказалась о самом Максиме и его талантливой манере выступления, однако, те юмористические монологи, в которых Галкин ее пародирует, вызывают у актрисы лишь горькую обиду. По ее мнению, юморист буквально пользуется ее именем и судьбой, чтобы посмеяться над ней. Отдельно Лия Меджидовна заметила, что ещё более недостойно издеваться над ее непростой политической позицией. Напомним, что за последние несколько лет артистка несколько раз выступала с критикой в адрес правительства. А оппозиционные взгляды, которых она придерживается, уже ни раз доставляли ей неприятности. Однако менять их Лия Меджидовна в настоящее время не собирается.Сам Максим Галкин пока никак не прокомментировал критику Лии Ахеджаковой в его адрес. Хотя, актриса посоветовала ему более осторожно в будущем выбирать материал для своих шуточных монологов, так как они могут действительно сильно и незаслуженно ранить людей
Краткая информация о Лие Ахеджаковой
Имя: Лия Ахеджакова
Отчество: Меджидовна
День рождения: 09.07.1938
Возраст: 80 лет
Место рождения: г. Днепропетровск, Украинская ССР
Рост: 153 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актриса театра и кино
Фотографии
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А вам нравится творчество Лии Ахеджаковой? 4
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Никольски / 30.01.19 20:03Не надо теперь ныть. Политика такая дрянная вещь, что надо думать прежде чем офиширлвать политические убеждения на всю страну. Прослушала два раза выступление Галина. Ну он использует не саму Лию, а её образ. И я сказала бы, что если следовать принципу обид Ахиджаковой, то самое время обидеться Владимиру Владимировичу. Все таки его полощат откровение, чем Ахиджакову.Тут конкретно личность, а не образ. А обижается Ахиджакова. А то как в том анекдоте "Два украинца беседуют" А давай русским вмажем. "Не, а вдруг они нам." "Ой, а нам то за что?"
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Екатерина Ульяновск / 30.01.19 18:02Потрясающая женщина, талантливая актриса, смелый человек, который не боится высказать свою точку зрения. А какая интеллигентная! Приятно послушать и посмотреть! А ещё хочется сказать - не обращайте внимания на этого Галкина и его глупые шутки. Ни одна из них не причинит Вам не малейшего вреда. Люди Вас любят.
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Я как УАЗ / 30.01.19 17:58Зачем Ахеджакова так резко высказывается о стране, в которой она работает, живет и даже прославилась? Что после этого она хочет получить? И это я сейчас со всем уважением! Не нравится жить в России, эмигрируйте. И тогда никакой Максим Галкин не будет донимать вас своими шуточками.
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Анастасия Петрова / 30.01.19 17:55Как актриса - она потрясающая. Жалко, что за жизнь у неё было мало главных ролей. Вернее, их практически не было. И если бы я была на её месте, то пошлые и не очень смешные шутки Галкина меня бы тоже возмущали. Галкин и Ахеджакова - артисты разного уровня во всех смыслах. Но, обычного человеческого уважения и культуры никто не отменял. И здесь Максим далеко не на высоте! Лии Меджидовне я желаю долгих лет жизни, процветания и здоровья. А также терпение, впрочем, как и всем нам.