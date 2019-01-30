Лию Ахеджакову возмущают шутки Максима Галкина в ее адрес

Лия Ахеджакова - актриса с активной гражданской позицией, которая не боится высказывать свое мнение и отстоять себя, если того потребует ситуация. И вот, пару дней назад, во время интервью YouTube-каналу "Культура памяти" ей пришлось ответить одному известному артисту, который, по мнению Лии Меджидовны, воспользовался ее именем, чтобы сыскать успех у зрителя.

Речь идёт о Максиме Галкине, который во время чествования Галины Волчек в театре Современник показал со сцены некую имитацию, где высмеял желание Лии Ахеджаковой говорить о судьбе страны. Именно эта, на первый взгляд безобидная, сценка и вызвала у Народной артистки России глубочайшее возмущение. По ее мнению, шоумен не имеет права пользоваться чужим именем, чтобы насмешить зрителя. "Это не по возрасту!" - настаивает Лия Меджидовна.

Более того, "королева эпизода", так прозвали актрису зрители, считает, что она не достойна того, чтобы ее имя "трепали" на телевидении или в Интернете в столь уничижительной манере. При этом, любимица миллионов очень высоко высказалась о самом Максиме и его талантливой манере выступления, однако, те юмористические монологи, в которых Галкин ее пародирует, вызывают у актрисы лишь горькую обиду. По ее мнению, юморист буквально пользуется ее именем и судьбой, чтобы посмеяться над ней. Отдельно Лия Меджидовна заметила, что ещё более недостойно издеваться над ее непростой политической позицией. Напомним, что за последние несколько лет артистка несколько раз выступала с критикой в адрес правительства. А оппозиционные взгляды, которых она придерживается, уже ни раз доставляли ей неприятности. Однако менять их Лия Меджидовна в настоящее время не собирается.

Сам Максим Галкин пока никак не прокомментировал критику Лии Ахеджаковой в его адрес. Хотя, актриса посоветовала ему более осторожно в будущем выбирать материал для своих шуточных монологов, так как они могут действительно сильно и незаслуженно ранить людей