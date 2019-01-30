Женщина, утверждающая, что она любовница Рената Агзамова, арестована

В прошлом Наталья и Ренат встречались, но, по утверждению Агзамова, после отъезда в Москву их отношения прекратились. Со своей стороны он поддерживал с женщиной исключительно дружескую связь, но она говорит обратное. По словам Джурило, несколько лет назад они стали любовниками. Мужчина помогал ей материально, а когда она забеременела, предложил сделать аборт.

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Как рассказывает Наталья, их отношения начались 20 лет назад в Сочи. Изначально это был любовный треугольник, центром которого являлась она. После Ренат уехал в Москву и лишь периодически общался с ней.

Джурило рассказала, что по приезде в Сочи Ренат иногда организовывал встречи и в разговорах нелестно отзывался о своей жене. Когда школьная подруга заразилась бешенством от бездомной кошки, Агзамов перевел ей 300 тысяч рублей и предложил оплатить отдых в санатории в Пятигорске. Там у них впервые случилась интимная связь.

Немного позже Наталья выяснила, что беременна. Рената новость не обрадовала, и он предложил ей отправиться на аборт в Германию. Пока мужчина собирал деньги, на Джурило напал неизвестный. Преступник сильно ударил ее. Случился выкидыш, возникли осложнения, которые также потребовали дорогостоящего лечения.

Женщине пришлось переехать в Москву, но денег на жизнь и обследования не хватало, тогда она стала угрожать Ренату. Наталья хотела получить от него 3 млн. рублей, чтобы вылечиться, разобраться с долгами и вернуться обратно в Сочи. После этого мужчина написал на нее заявление.

Сам Агзамов рассказал журналистам, что история правдива лишь частично. Наталья – действительно первая его любовь и после истории с кошкой, он переводил ей деньги на лечение. О материальной помощи с его стороны супруга кондитера знала, более того, прежде чем сделать это, Ренат посоветовался с ней.

Все остальное, по словам Агзамова, вранье. Мужчина отмечает, что в материалах дела зафиксирован факт отсутствия беременности и избиения. Более того, он не находился в Сочи в те числа, о которых говорит Джурило. Ренат пояснил, что она свалилась ему как снег на голову и начала угрожать, в том числе и его сыну. После этого он решил, что с дамой должны разбираться правоохранительные органы. Сейчас она находится под арестом.