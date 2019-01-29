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Собчак изучила дорогой гардероб Смолова и узнала, почему он сбежал с места ДТП в Краснодаре


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В сети вышел очередной выпуск нового шоу «Осторожно. Собчак». В этот раз объектом пристального внимания телеведущей стал Федор Смолов. Ксения не стеснялась задавать ему откровенные вопросы и впервые продемонстрировала на всю страну гардероб спортсмена.

Проживает Смолов один в скромном по меркам большинства звездных футболистов жилье. Это аккуратно обставленная двухкомнатная квартира, расположенная в столице.

Немалую часть жилья занимает гардероб спортсмена. Правда, забит он не формой, а брендовыми вещами, многие из которых Федор надевал всего по одному разу.

Как выяснила Ксения, Смолов без сожаления расстается с деньгами. Самая дешевая куртка в его гардеробе стоит 100 тыс. рублей. Купил ее футболист, собираясь на горнолыжный курорт. Изначально он предполагал, что наденет вещь не больше одного раза, поэтому и купил «самую дешевую».

В среднем, стоимость верхней одежды в гардеробе Федора составляет 200 – 300 тыс. рублей. Обувь обходится Смолову дешевле. За одну пару он платит порядка 30 тыс. рублей.

Любитель красиво одеваться, Федор не особо любит выходить в свет. Именно необходимость частого присутствия на светских раутах стала одной из причин, почему молодой человек в свое время расстался с Викторией Лопыревой.

Добравшись до таких личных тем, Ксения вспомнила о ситуации с ДТП. Произошла авария в Краснодаре в прошлом году. Именно Смолов оказался ее виновником.

В происшествии не пострадал никто, но футболист быстро покинул место аварии, оставив разбитую дорогую иномарку. Собчак интересовало, почему же Смолов тогда ретировался с места событий.

Футболист пояснил, что у него при себе было недействительное водительское удостоверение, а проблем с законом ему не хотелось. Все вопросы он решал позже и через адвокатов. За авто он не переживал, зная, что страховая компания возместит убытки.

Краткая информация о Федоре Смолове

Имя: Федор Смолов

Отчество: Михайлович

День рождения: 09.02.1990

Возраст: 28 лет

Место рождения: Саратов

Рост: 187 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: футболист, нападающий

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0 Не нравится 0 Нравится 29.01.2019 Теги: Федор Смолов

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