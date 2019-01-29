Лизу Пескову раскритиковали за дорогой ужин в ресторане

Лиза Пескова - дочь пресс-секретаря Дмитрия Сергеевича Пескова в очередной раз подверглась критике со стороны пользователей социальной сети Инстаграм. Девушку обвинили в том, что она устроила в одном из лучших парижских ресторанов шикарное "застолье на деньги россиян".

Как выяснилось, на ужин девушки и её матери пытался проникнуть некий молодой человек, которому очень хотелось увидеть собственными глазами, какими блюдами в ресторане балует себя дочь пресс-секретаря. Однако, к столику его не пропустили. Впрочем, Лиза, которая всегда открыто озвучивает свою точку зрения и не боится вступать в споры, решила обратиться к этому молодому мужчине через свой микро-блог. Она предложила Дмитрию (именно так зовут оппонента) написать ей личное сообщение, чтобы обсудить следующие вопросы: что именно ему не нравится в ней, а самое главное, в чём конкретно заключаются его обвинения. Ведь молодой человек при попытках прорваться в ресторан заявил, что Лиза ведёт столь богемный образ жизни именно "на деньги русских налогоплательщиков".

И практически тут же в комментариях к этому посту Песковой разразились нешуточные баталии. Многие пользователи согласились с мнением таинственного Дмитрия и усомнились в том, что девушка сама заработала себе на жизнь во Франции. "Вот зачем хвастаться красивой жизнью?", "Сытый голодного не вразумит.", "Не за свой счёт Вы в Париже живёте, это точно!" - возмущалось большинство комментаторов. Но, нашлись и те, кто встал на сторону Елизаветы, заявив, что она не должна оправдываться за то, в каком ресторане и на какие деньги ужинает.

Впрочем, ни на один из комментариев Лиза не ответила. Однако, в Stories Инстаграм она в ироничной манере предположила, как могла бы поступить в той ситуации. А именно: не пойти на ужин, так как "россияне будут недовольны", или заказать себе вместо дорогих деликатесов обычный хлеб.