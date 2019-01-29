Лизу Пескову раскритиковали за дорогой ужин в ресторане
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Лиза Пескова - дочь пресс-секретаря Дмитрия Сергеевича Пескова в очередной раз подверглась критике со стороны пользователей социальной сети Инстаграм. Девушку обвинили в том, что она устроила в одном из лучших парижских ресторанов шикарное "застолье на деньги россиян".
Как выяснилось, на ужин девушки и её матери пытался проникнуть некий молодой человек, которому очень хотелось увидеть собственными глазами, какими блюдами в ресторане балует себя дочь пресс-секретаря. Однако, к столику его не пропустили. Впрочем, Лиза, которая всегда открыто озвучивает свою точку зрения и не боится вступать в споры, решила обратиться к этому молодому мужчине через свой микро-блог. Она предложила Дмитрию (именно так зовут оппонента) написать ей личное сообщение, чтобы обсудить следующие вопросы: что именно ему не нравится в ней, а самое главное, в чём конкретно заключаются его обвинения. Ведь молодой человек при попытках прорваться в ресторан заявил, что Лиза ведёт столь богемный образ жизни именно "на деньги русских налогоплательщиков".
Я обращаюсь к Дмитрию, который пришёл вчера вечером к ресторану в Париже, где я ужинала с мамой. Как нам передал хозяин заведения, служба охраны ресторана сообщила ему, что некий молодой человек хотел увидеть меня и посмотреть на то, как я «ем на деньги русских». Дмитрий, я готова обсудить волнующий Вас вопрос и поговорить о том, что именно Вам во мне не нравится, или выяснить, в чем конкретно Вы меня обвиняете. Можете написать мне в Директ, либо позвонить моему другу, который Вас догнал.
И практически тут же в комментариях к этому посту Песковой разразились нешуточные баталии. Многие пользователи согласились с мнением таинственного Дмитрия и усомнились в том, что девушка сама заработала себе на жизнь во Франции. "Вот зачем хвастаться красивой жизнью?", "Сытый голодного не вразумит.", "Не за свой счёт Вы в Париже живёте, это точно!" - возмущалось большинство комментаторов. Но, нашлись и те, кто встал на сторону Елизаветы, заявив, что она не должна оправдываться за то, в каком ресторане и на какие деньги ужинает.
Впрочем, ни на один из комментариев Лиза не ответила. Однако, в Stories Инстаграм она в ироничной манере предположила, как могла бы поступить в той ситуации. А именно: не пойти на ужин, так как "россияне будут недовольны", или заказать себе вместо дорогих деликатесов обычный хлеб.
А как вы считаете, Лизе следует быть скромнее? 8
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Гала / 30.01.19 10:55конечно, ей надо быть скромнее, а то сначала все соцсети завалят красивыми картинками с Майами, "Куршевелей, Парижов" и тому подобных заграничных курортов и городов, а потом ахают и охают, почему столько негатива, да потому, что не надо злить простой народ, который не в состоянии себе многое позволить из тог, что выставляется в соцсети золотой молодежью.
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Россиянин Magnitogorsk / 30.01.19 08:07Пусть к нам приедет ,работу дадим,на фу-агра заработать честно.Только придется лет семь восемь во всем себе отказывать.
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Рука / 29.01.19 20:54У Лизы есть папа. У папы есть средства и возможности. Папа о детях заботится и покрывает расходы. Если папа ворует, свергните папу. И Лиза не сможет кушать дорого. Лиза не сможет жить во Франции. Навка не сможет рассекать на яхтах, менять шубы, брильянты, дома и нянь.
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С. / 29.01.19 19:34Ну послушайте, она же не виновата, что её папа приближённый Путина. Был бы и ваши папы такими, вы бы тоже кушали фуа-гра в лучших ресторанах Лондона или Парижа.
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777 / 29.01.19 19:30Лиза ещё молодая и не понимает, что такие вещи простых людей в нашей стране не восхищают, а раздражают. Девочка живёт в своём мире, где всегда есть деньги, и смутно представляет нынешние реалии простого народа.
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Александра / 29.01.19 19:27Однозначно скромнее стоит быть. Сейчас не то время, чтобы люди радовались, что чьей-то депутатской дочке хорошо во Франции живется. Давайте смотреть на жизнь реально - то, что сейчас происходит в России, дело рук нашего правительства. Уровень жизни населения падает, старики голодают, дети болеют неизлечимыми заболеваниями, работоспособные люди нищенствуют и мечутся по стране в поисках заработка. И тут 21-летняя Лиза Пескова, дочь видного политического деятеля, выставляет в своём Инстаграм фотографии дорогущего блюда с устрицами. Да большинству в нашей стране никогда такого не испробовать! Зачем этот пир во время чумы на публику?