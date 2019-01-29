 
 
 

 
 
На главную
 
 

Лизу Пескову раскритиковали за дорогой ужин в ресторане


0 3

Лиза Пескова - дочь пресс-секретаря Дмитрия Сергеевича Пескова в очередной раз подверглась критике со стороны пользователей социальной сети Инстаграм. Девушку обвинили в том, что она устроила в одном из лучших парижских ресторанов шикарное "застолье на деньги россиян".

Как выяснилось, на ужин девушки и её матери пытался проникнуть некий молодой человек, которому очень хотелось увидеть собственными глазами, какими блюдами в ресторане балует себя дочь пресс-секретаря. Однако, к столику его не пропустили.  Впрочем, Лиза, которая всегда открыто озвучивает свою точку зрения и не боится вступать в споры, решила обратиться к этому молодому мужчине через свой микро-блог. Она предложила Дмитрию (именно так зовут оппонента) написать ей личное сообщение, чтобы обсудить следующие вопросы: что именно ему не нравится в ней, а самое главное, в чём конкретно заключаются его обвинения. Ведь молодой человек при попытках прорваться в ресторан заявил, что Лиза ведёт столь богемный образ жизни именно "на деньги русских налогоплательщиков".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я обращаюсь к Дмитрию, который пришёл вчера вечером к ресторану в Париже, где я ужинала с мамой. Как нам передал хозяин заведения, служба охраны ресторана сообщила ему, что некий молодой человек хотел увидеть меня и посмотреть на то, как я «ем на деньги русских». Дмитрий, я готова обсудить волнующий Вас вопрос и поговорить о том, что именно Вам во мне не нравится, или выяснить, в чем конкретно Вы меня обвиняете. Можете написать мне в Директ, либо позвонить моему другу, который Вас догнал.

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino)

И практически тут же в комментариях к этому посту Песковой разразились нешуточные баталии. Многие пользователи согласились с мнением таинственного Дмитрия и усомнились в том, что девушка сама заработала себе на жизнь во Франции. "Вот зачем хвастаться красивой жизнью?", "Сытый голодного не вразумит.", "Не за свой счёт Вы в Париже живёте, это точно!" - возмущалось большинство комментаторов. Но, нашлись и те, кто встал на сторону Елизаветы, заявив, что она не должна оправдываться за то, в каком ресторане и на какие деньги ужинает.

Впрочем, ни на один из комментариев Лиза не ответила. Однако, в Stories Инстаграм она в ироничной манере предположила, как могла бы поступить в той ситуации. А именно: не пойти на ужин, так как "россияне будут недовольны", или заказать себе вместо дорогих деликатесов обычный хлеб.


3 Не нравится 0 Нравится 29.01.2019 Теги: Лиза Пескова

А как вы считаете, Лизе следует быть скромнее? 8  

Оставить комментарий
  • Гала / 30.01.19 10:55
    -
    3
    +
    конечно, ей надо быть скромнее, а то сначала все соцсети завалят красивыми картинками с Майами, "Куршевелей, Парижов" и тому подобных заграничных курортов и городов, а потом ахают и охают, почему столько негатива, да потому, что не надо злить простой народ, который не в состоянии себе многое позволить из тог, что выставляется в соцсети золотой молодежью.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Россиянин Magnitogorsk / 30.01.19 08:07
    -
    7
    +
    Пусть к нам приедет ,работу дадим,на фу-агра заработать честно.Только придется лет семь восемь во всем себе отказывать.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Рука / 29.01.19 20:54
    -
    18
    +
    У Лизы есть папа. У папы есть средства и возможности. Папа о детях заботится и покрывает расходы. Если папа ворует, свергните папу. И Лиза не сможет кушать дорого. Лиза не сможет жить во Франции. Навка не сможет рассекать на яхтах, менять шубы, брильянты, дома и нянь.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • С. / 29.01.19 19:34
    -
    -1
    +
    Ну послушайте, она же не виновата, что её папа приближённый Путина. Был бы и ваши папы такими, вы бы тоже кушали фуа-гра в лучших ресторанах Лондона или Парижа.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 777 / 29.01.19 19:30
    -
    9
    +
    Лиза ещё молодая и не понимает, что такие вещи простых людей в нашей стране не восхищают, а раздражают. Девочка живёт в своём мире, где всегда есть деньги, и смутно представляет нынешние реалии простого народа.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Александра / 29.01.19 19:27
    -
    24
    +
    Однозначно скромнее стоит быть. Сейчас не то время, чтобы люди радовались, что чьей-то депутатской дочке хорошо во Франции живется. Давайте смотреть на жизнь реально - то, что сейчас происходит в России, дело рук нашего правительства. Уровень жизни населения падает, старики голодают, дети болеют неизлечимыми заболеваниями, работоспособные люди нищенствуют и мечутся по стране в поисках заработка. И тут 21-летняя Лиза Пескова, дочь видного политического деятеля, выставляет в своём Инстаграм фотографии дорогущего блюда с устрицами. Да большинству в нашей стране никогда такого не испробовать! Зачем этот пир во время чумы на публику?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору