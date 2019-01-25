Дану Борисову разыграли, предложив сняться в клипе Бузовой

Дана Борисова всерьёз вознамерилась сняться в клипе Ольги Бузовой. 42-летняя ведущая несколько дней назад сообщила об этом подписчикам на своей страничке в Instagram. Однако, как выяснилось, торопиться с выбором наряда для съемок Дане пока не стоит. Ведь вся эта история не больше, чем розыгрыш пранкеров.

Судя по всему, блондинка всерьёз поверила, что примет участие в съемках клипа поющей ведущей Ольги Бузовой. Девушка даже начала выбирать себе наряд. А своим фолловерам она сообщила, что будет в новом творении Бузовой приглашенной звездой и сыграет такую привычную для себя роль отрицательного персонажа. Этакая девушка-тусовщица, которая любит повеселиться и находит удовольствие в приеме запрещенных веществ. По мнению теледивы, этот ролик будет просто обречен на успех! В свою очередь Полина, дочь Даны Борисовой также решила поддержать маму в её будущем сотрудничестве с Ольгой и приняла участие в челлендже "Танцуй под Бузову".

Однако, очень скоро выяснилось, что на самом деле никаких съемок клипа с участием Даны Борисовой не намечается. А телефонный разговор, где об этом шла речь, не больше, чем розыгрыш пранкера Султана Зака. К слову сказать, свое общение с Даной (и другими знаменитостями) он ещё в середине января выложил на Youtube-канал. Но, судя по всему, телеведущая об этом ничего не знала. Отрицает участие Даны в клипе и PR менеджер Бузовой - Антон Богославский. Так, он заявил, что никаких съемок в ближайшие месяцы с участием Борисовой не планируется. Ни одна, ни вторая теледива пока сложившуюся ситуацию не комментируют.

Напомним, что год назад Дана Борисова заподозрила Ольгу в приёме запрещённых препаратов. Как выяснилось, блондинку смутил рекламный ролик, выложенный в Инстаграм, в котором, по ее мнению, Бузова вела себя не совсем адекватно. Однако никаких комментариев со стороны певицы не последовало. В настоящее время Ольга Бузова наслаждается отдыхом с сестрой и подругами в Куршавеле.