 
 
 

 
 
На главную
 
 

Дану Борисову разыграли, предложив сняться в клипе Бузовой


0 0

Дана Борисова всерьёз вознамерилась сняться в клипе Ольги Бузовой. 42-летняя ведущая несколько дней назад сообщила об этом подписчикам на своей страничке в Instagram. Однако, как выяснилось, торопиться с выбором наряда для съемок Дане пока не стоит. Ведь вся эта история не больше, чем розыгрыш пранкеров.

Судя по всему, блондинка всерьёз поверила, что примет участие в съемках клипа поющей ведущей Ольги Бузовой. Девушка даже начала выбирать себе наряд. А своим фолловерам она сообщила, что будет в новом творении Бузовой приглашенной звездой и сыграет такую привычную для себя роль отрицательного персонажа. Этакая девушка-тусовщица, которая любит повеселиться и находит удовольствие в приеме запрещенных веществ. По мнению теледивы, этот ролик будет просто обречен на успех! В свою очередь Полина, дочь Даны Борисовой также решила поддержать маму в её будущем сотрудничестве с Ольгой и приняла участие в челлендже "Танцуй под Бузову".

Однако, очень скоро выяснилось, что на самом деле никаких съемок клипа с участием Даны Борисовой не намечается. А телефонный разговор, где об этом шла речь, не больше, чем розыгрыш пранкера Султана Зака. К слову сказать, свое общение с Даной (и другими знаменитостями) он ещё в середине января выложил на Youtube-канал. Но, судя по всему, телеведущая об этом ничего не знала. Отрицает участие Даны в клипе и PR менеджер Бузовой - Антон Богославский. Так, он заявил, что никаких съемок в ближайшие месяцы с участием Борисовой не планируется. Ни одна, ни вторая теледива пока сложившуюся ситуацию не комментируют.

Напомним, что год назад Дана Борисова заподозрила Ольгу в приёме запрещённых препаратов. Как выяснилось, блондинку смутил рекламный ролик, выложенный в Инстаграм, в котором, по ее мнению, Бузова вела себя не совсем адекватно. Однако никаких комментариев со стороны певицы не последовало. В настоящее время Ольга Бузова наслаждается отдыхом с сестрой и подругами в Куршавеле.

Краткая информация о Дане Борисовой

Имя: Дана Борисова

Отчество: Александровна

День рождения: 13.06.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Мозырь, Беларусь

Рост: 170 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: телеведущая, актриса

Смотреть фотографии с Даной Борисовой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 25.01.2019 Теги: Дана Борисова

А как вы относитесь к розыгрышам пранкеров? 3  

Оставить комментарий
  • 111 / 25.01.19 17:17
    -
    1
    +
    Немного сочувствую ей. Поверила всё-таки, по-моему даже обрадовалась, раз начала даже наряд для съемок в клипе выбирать. А тут опять высмеяли на весь мир... Ну что за люди? Никому верить нельзя! Дана, перестань быть такой наивной!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Капитошка / 25.01.19 17:15
    -
    0
    +
    Дане Борисовой давно уже пора повзрослеть и поумнеть! Вон, Бари Каримович Алибасов какой молодец! Чувство юмора, ирония, острой ум - и никакие пранкеры не страшны. А Борисова как тютя, на всё ведётся. Впрочем, Бузова такая же.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юльчик / 25.01.19 17:11
    -
    2
    +
    Розыгрыш розыгрышу рознь. Бывают действительно остроумные пранкеры, которые смешно разыгрывают людей, при этом не обижая и не оскорбляя их чувств. А есть совершенно бессовестные и беспринципные товарищи, которые пойдут на всё ради рейтингов и лайков. И мне кажется, это тот самый случай точно. Как бы, Борисова сейчас всеми силами старается выжить, не отказывается ни от чего, чтобы полноценно растить дочь. Именно этим и было обусловлено ее согласие сняться в клипе . А тут мало того, что и клипа никакого нет, так ещё и высмеяли опять на всю страну. Сочувствую ей.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору