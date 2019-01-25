Дану Борисову разыграли, предложив сняться в клипе Бузовой
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Дана Борисова всерьёз вознамерилась сняться в клипе Ольги Бузовой. 42-летняя ведущая несколько дней назад сообщила об этом подписчикам на своей страничке в Instagram. Однако, как выяснилось, торопиться с выбором наряда для съемок Дане пока не стоит. Ведь вся эта история не больше, чем розыгрыш пранкеров.
Судя по всему, блондинка всерьёз поверила, что примет участие в съемках клипа поющей ведущей Ольги Бузовой. Девушка даже начала выбирать себе наряд. А своим фолловерам она сообщила, что будет в новом творении Бузовой приглашенной звездой и сыграет такую привычную для себя роль отрицательного персонажа. Этакая девушка-тусовщица, которая любит повеселиться и находит удовольствие в приеме запрещенных веществ. По мнению теледивы, этот ролик будет просто обречен на успех! В свою очередь Полина, дочь Даны Борисовой также решила поддержать маму в её будущем сотрудничестве с Ольгой и приняла участие в челлендже "Танцуй под Бузову".
Однако, очень скоро выяснилось, что на самом деле никаких съемок клипа с участием Даны Борисовой не намечается. А телефонный разговор, где об этом шла речь, не больше, чем розыгрыш пранкера Султана Зака. К слову сказать, свое общение с Даной (и другими знаменитостями) он ещё в середине января выложил на Youtube-канал. Но, судя по всему, телеведущая об этом ничего не знала. Отрицает участие Даны в клипе и PR менеджер Бузовой - Антон Богославский. Так, он заявил, что никаких съемок в ближайшие месяцы с участием Борисовой не планируется. Ни одна, ни вторая теледива пока сложившуюся ситуацию не комментируют.
Напомним, что год назад Дана Борисова заподозрила Ольгу в приёме запрещённых препаратов. Как выяснилось, блондинку смутил рекламный ролик, выложенный в Инстаграм, в котором, по ее мнению, Бузова вела себя не совсем адекватно. Однако никаких комментариев со стороны певицы не последовало. В настоящее время Ольга Бузова наслаждается отдыхом с сестрой и подругами в Куршавеле.
Краткая информация о Дане Борисовой
Имя: Дана Борисова
Отчество: Александровна
День рождения: 13.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Мозырь, Беларусь
Рост: 170 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: телеведущая, актриса
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А как вы относитесь к розыгрышам пранкеров? 3
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111 / 25.01.19 17:17Немного сочувствую ей. Поверила всё-таки, по-моему даже обрадовалась, раз начала даже наряд для съемок в клипе выбирать. А тут опять высмеяли на весь мир... Ну что за люди? Никому верить нельзя! Дана, перестань быть такой наивной!
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Капитошка / 25.01.19 17:15Дане Борисовой давно уже пора повзрослеть и поумнеть! Вон, Бари Каримович Алибасов какой молодец! Чувство юмора, ирония, острой ум - и никакие пранкеры не страшны. А Борисова как тютя, на всё ведётся. Впрочем, Бузова такая же.
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Юльчик / 25.01.19 17:11Розыгрыш розыгрышу рознь. Бывают действительно остроумные пранкеры, которые смешно разыгрывают людей, при этом не обижая и не оскорбляя их чувств. А есть совершенно бессовестные и беспринципные товарищи, которые пойдут на всё ради рейтингов и лайков. И мне кажется, это тот самый случай точно. Как бы, Борисова сейчас всеми силами старается выжить, не отказывается ни от чего, чтобы полноценно растить дочь. Именно этим и было обусловлено ее согласие сняться в клипе . А тут мало того, что и клипа никакого нет, так ещё и высмеяли опять на всю страну. Сочувствую ей.