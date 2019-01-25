Ксения Бородина утверждает, что Гуф мечтает избавиться от Яны Шевцовой

Екатеринбурженка Яна Шевцова, которую большинство помнит, как бывшую любовницу рэпера Гуфа, продолжает настаивать на своих отношениях с ним. Однако, в противовес ей выступила Ксения Бородина, которая заявила, что певец уже не знает, как избавиться от Шевцовой.

Дело было на шоу "Бородина против Бузовой", эфир которого состоялся буквально вчера. Там обсуждалось фривольное поведение Яны и то, какие методы она использует, чтобы завязать отношения с мужчинами. По мнению Ксении Бородиной, на самом деле никто из парней не хочет строить отношения со столь раскрепощенной девушкой, которая "демонстрирует свое тело вдоль и поперёк". А большинство участников скандального телепроекта и вовсе считают Шевцову вульгарной особой. Однако, находятся и те, кто уверен, что на самом деле девушка далеко не глупа, а просто ради хайпа выбрала именно такую модель поведения.

Коснулась Бородина и истории Яны с рэпером Гуфом. Так, телеведущая заявила, что недавно переписывалась с исполнителем и он сам признался ей, что уже не знает, как избавиться от Шевцовой. На это утверждение девушка начала громко возражать. Она заявила, что на самом деле они по-прежнему общаются и он шлёт ей очень тёплые сообщения. Более того, Яна утверждает, что может это доказать.

А чуть позже екатеринбурженка записала прямой эфир в социальной сети Instagram, где, общаясь с подписчиками, ещё раз подтвердила, что по-прежнему находится в отношениях с Алексеем Долматовым (это настоящее имя рэпера Гуфа). Более того, Шевцова утверждает, что ушла с телепроекта "Дом-2" именно из-за него, так как Леша не хочет, чтобы она порочила его имя. И теперь девушка планирует строить жизнь в другом месте.

Напомним, что Яна и Алексей Долматов состояли в тайной связи на протяжении нескольких месяцев. Причём девушке на тот момент не было 18 лет. Впрочем, популярный исполнитель видит всю эту историю в несколько ином свете. А в настоящее время он вообще ничего не хочет слышать о своей бывшей возлюбленной.