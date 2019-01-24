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Похудевшая Селин Дион стала выглядеть старше своих лет


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На модном показе в Париже Селин Дион появилась в откровенном платье. Она немного похудела и произвела на поклонников двоякое впечатление. Выглядеть лучше артистка не стала. Певица ранее не прибегала к услугам пластических хирургов для коррекции лица, и после избавления от нескольких килограммов оно осунулось.

Бросающийся в глаза темный макияж глаз и гладко зачесанные назад волосы только подчеркивали глубокие морщины и слегка обвисшую кожу.

По всей видимости, своего внешнего вида женщина не стеснялась. Для мероприятия она подобрала платье с глубоким декольте и высоким вырезом по ноге. В нем она с удовольствием позировала фотографам.

На протяжении всего вечера Селин сопровождал 35-летний танцор Пепе Муньос. Мужчина всячески обхаживал знаменитость. Он поправлял ее платье, нежно обнимал и оказывал много внимания. Пресса приписывает певице роман с ним, но так это или нет, звезда не комментирует.

В последнее время на ее долю выпало немало испытаний. Она похоронила мужа и брата. Причиной смерти близких певице мужчин стала онкология. Перенести тяжелую утрату ей помогли дети, которых артистка вместе с мужем пыталась зачать на протяжении 10 лет с помощью ЭКО.

Кроме них рядом с ней в трудную минуту находился Рассел Кроу. Пресса приписывала им роман, но актер опроверг слух, пояснив, что они являются близкими друзьями и ни о каких романтических отношениях между ними не может быть и речи.

Краткая информация о Селине Дионе

Имя: Селин Дион

День рождения: 30.03.1968

Возраст: 50 лет

Место рождения: г. Шарлемань, Канада

Рост: 168 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 24.01.2019 Теги: Селин Дион

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