Похудевшая Селин Дион стала выглядеть старше своих лет
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На модном показе в Париже Селин Дион появилась в откровенном платье. Она немного похудела и произвела на поклонников двоякое впечатление. Выглядеть лучше артистка не стала. Певица ранее не прибегала к услугам пластических хирургов для коррекции лица, и после избавления от нескольких килограммов оно осунулось.
Бросающийся в глаза темный макияж глаз и гладко зачесанные назад волосы только подчеркивали глубокие морщины и слегка обвисшую кожу.
По всей видимости, своего внешнего вида женщина не стеснялась. Для мероприятия она подобрала платье с глубоким декольте и высоким вырезом по ноге. В нем она с удовольствием позировала фотографам.
На протяжении всего вечера Селин сопровождал 35-летний танцор Пепе Муньос. Мужчина всячески обхаживал знаменитость. Он поправлял ее платье, нежно обнимал и оказывал много внимания. Пресса приписывает певице роман с ним, но так это или нет, звезда не комментирует.
В последнее время на ее долю выпало немало испытаний. Она похоронила мужа и брата. Причиной смерти близких певице мужчин стала онкология. Перенести тяжелую утрату ей помогли дети, которых артистка вместе с мужем пыталась зачать на протяжении 10 лет с помощью ЭКО.
Кроме них рядом с ней в трудную минуту находился Рассел Кроу. Пресса приписывала им роман, но актер опроверг слух, пояснив, что они являются близкими друзьями и ни о каких романтических отношениях между ними не может быть и речи.
Краткая информация о Селине Дионе
Имя: Селин Дион
День рождения: 30.03.1968
Возраст: 50 лет
Место рождения: г. Шарлемань, Канада
Рост: 168 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Вам нравится, как выглядит Селин сейчас? 7
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Пион / 24.01.19 22:12Селин всегда была уродливый. Ну, может по молодости ещё как никак. А так некрасивая женщина из глубинки. Все её сестры и братья тоже страшны.
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50/50 / 24.01.19 21:38вторая баба яга, первая сара джессика паркер
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Мираж / 24.01.19 17:26Да нормально она выглядит. Да похудела, это из за стресса пережившего. Но ничего прям такого страшного
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[email protected] / 24.01.19 16:25У нее огромный успех, но и нагрузка такая же. Ей нужна поддержка. Если это ее лю, и он даёт ей радость и не даёт себя чувствовать такой одинокой после смерти мужа, то и прекрасно.
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Колоскова М. / 24.01.19 14:41Самое интересное, что если закрыть лицо. То в декольте и на ногах ничего страшного не наблюдается.
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Sofiya / 24.01.19 14:10Она уже добилась всего, похоронила близких. В таком состоянии и положении начинаешь ценить большее, чем просто внешность и тряпки.