Никита Панфилов рассказал, что жены ему изменяли

Харизматичный и статный актер Никита Панфилов обрел широкую популярность несколько лет назад. Видный 39-летний мужчина уже успел стать объектом симпатии многочисленных поклонниц. За его плечами уже три брака. Как ни странно, но причиной первых двух разводов являлась неверность его жен. Об этом актер откровенно рассказал в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Никита вспомнил свой первый брак и момент, когда обнаружил переписку супруги с другим мужчиной. По словам Панфилова, тогда в его сознании все помутнело, и возник всего один вопрос: «Почему ей можно, а мне – нет». С этого момента он пустился во все тяжкие. По признанию мужчины, неизвестно, чем закончилась бы история, если бы на его пути не встретилась вторая супруга.

Отношения с новой любовью складывались намного лучше. Пара даже успела родить сына, но когда актеру по работе пришлось на время покинуть страну, он заметил охлаждение со стороны жены. Что она стала близко общаться с другим мужчиной, Никита узнал от сына.

Ситуация оказалась для Панфилова крайне неприятной. Супруги развелись. Актер продолжает видеться с ребенком, но в отношениях со второй женой у них все очень сложно и обсуждать эту тему он не готов.

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Общаясь с Борисом, Никита вспомнил, что после второго развода он зарекся вообще когда-либо жениться, но Ксении удалось изменить его взгляды. В третий раз актер отправился не только в ЗАГС. Пара обвенчалась в церкви. Сейчас они воспитывают общую дочь и, по словам Никиты, в семье царит взаимоуважение, понимание и любовь. Сегодня он может назвать себя абсолютно счастливым человеком.