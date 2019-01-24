Принц Уильям появился на публике в дырявых туфлях

Бдительным папарацци удалось запечатлеть Принца Уильяма в не самом выгодном для него виде. Впрочем, сделать это было несложно. В протертой на подошве обуви он поднялся на сцену, и увидеть пришедшие в негодность туфли могли все присутствующие.

Казус произошел в Давосе, куда один из наследников Британского престола прибыл на экономический форум. В рамках мероприятия было запланировано интервью герцога Кембриджского и известного журналиста Дэвида Аттенборо. Оба в момент беседы находились на сцене.

Очевидно, Уильям чувствовал себя уверенно и комфортно. Общаясь с Дэвидом, он закинул ногу на ногу. В этот момент сидящим ниже сцены зрителям и фотографам стало очевидно, что мужчина пришел на встречу в дырявых туфлях.

Уникальное фото с дыркой на подошве моментально облетело все мировые СМИ. Многие пользователи начали упражняться в остроумии. Кто-то на полном серьезе рекомендовал Уильяму купить новые туфли. Некоторые смеялись, что из-за жен, полюбивших моду, мужьям приходится носить обноски.

Нашлись и те, кто вспомнил, что в отличие от Кейт Миддлтон, которая может несколько раз выйти в свет в одной и той же одежде, Меган Маркл, не стесняясь, тратит сотни тысяч фунтов стерлингов на пополнение собственного гардероба. Пользователи смеются, что из-за расточительности родственницы, герцогу Кембриджскому не хватает на туфли.

Напомним, что с такой же проблемой был запечатлен и брат Уильяма, Гарри. В туфлях с дыркой на подошве он появился на свадьбе друзей в сопровождении безупречно одетой Меган.