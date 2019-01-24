Принц Уильям появился на публике в дырявых туфлях
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Бдительным папарацци удалось запечатлеть Принца Уильяма в не самом выгодном для него виде. Впрочем, сделать это было несложно. В протертой на подошве обуви он поднялся на сцену, и увидеть пришедшие в негодность туфли могли все присутствующие.
Казус произошел в Давосе, куда один из наследников Британского престола прибыл на экономический форум. В рамках мероприятия было запланировано интервью герцога Кембриджского и известного журналиста Дэвида Аттенборо. Оба в момент беседы находились на сцене.
Очевидно, Уильям чувствовал себя уверенно и комфортно. Общаясь с Дэвидом, он закинул ногу на ногу. В этот момент сидящим ниже сцены зрителям и фотографам стало очевидно, что мужчина пришел на встречу в дырявых туфлях.
Уникальное фото с дыркой на подошве моментально облетело все мировые СМИ. Многие пользователи начали упражняться в остроумии. Кто-то на полном серьезе рекомендовал Уильяму купить новые туфли. Некоторые смеялись, что из-за жен, полюбивших моду, мужьям приходится носить обноски.
Нашлись и те, кто вспомнил, что в отличие от Кейт Миддлтон, которая может несколько раз выйти в свет в одной и той же одежде, Меган Маркл, не стесняясь, тратит сотни тысяч фунтов стерлингов на пополнение собственного гардероба. Пользователи смеются, что из-за расточительности родственницы, герцогу Кембриджскому не хватает на туфли.
Напомним, что с такой же проблемой был запечатлен и брат Уильяма, Гарри. В туфлях с дыркой на подошве он появился на свадьбе друзей в сопровождении безупречно одетой Меган.
Краткая информация о Принце Уильяме
Имя: Принц Уильям
День рождения: 21.06.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 191 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцог Кембриджский
Фотографии
Фотографии
Вас позабавил казус с Уильямом? 4
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Татьяна Тул / 24.01.19 21:03обувь дорогая, кожаная, даже подошва, это видно, так что носят долго и неудивительно, что до дыр, вот если бы носки дырявые..., у многих отписавшихся такое наверняка бывает, вот и злословят, по себе не судите!
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Stalker / 24.01.19 13:21Нормальный мужик. Такие фотографии делают элиту ближе к народу.
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Серж_93 / 24.01.19 13:07Они их по очереди обувают. Кризис. Экономия должна быть экономной.
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Молодца!! / 24.01.19 13:05Ох, и Меган! Полцарства уже вынесла, скоро без трусов там всех оставит.