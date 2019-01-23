Анастасия Волочкова получила от любимого мужчины в подарок кольцо

На днях эпатажная балерина Анастасия Волочкова с размахом отметила свое 43-летие. На праздник были приглашены только самые близкие друзья артистки, перед которыми она и призналась, что получила на Новый год в подарок от возлюбленного кольцо с бриллиантом.

В известном грузинском ресторане в центре Москвы собрались все самые важные для Анастасии Волочковой люди: певец Николай Басков, актёр Никита Джигурда, художник Никас Сафронов. Однако, таинственный возлюбленный балерины на праздновании так и не появился. Впрочем, Настя объяснила это достаточно просто - любимый является совершенно непубличным человеком. Более того, своим друзьям она похвасталась, что теперь очень счастлива в отношениях, так как в ее жизнь после стольких испытаний наконец-то пришла любовь.

Но и это ещё не всё. Не тая радости, балерина рассказала, что возлюбленный на Мальдивах подарил ей кольцо с бриллиантом, тем самым подчеркнув, что между ними всё серьезно. Теперь Настя с нетерпением ждёт свою вторую свадьбу. Также она надеется, что это бракосочетание станет по своему размаху шикарнее, чем первое. Напомни, что в 2007 году со своим первым мужем бизнесменом Игорем Вдовиным артистка также устроила грандиозный праздник. Но, как потом выяснилось, свадьба эта была фиктивной, так как отношения пары официально оформлены не были. Сейчас же Волочкова намекает, что не имеет совершенно ничего против ЗАГСа.

Помимо намека на предстоящую свадьбу, гостей на празднике ждали ещё два сюрприза: презентация второй по счету книги Волочковой и клип на знаменитую песню "Мне нравится, что вы больны не мной", которую она исполнила с разрешения Аллы Борисовны Пугачевой.