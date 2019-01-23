Анастасия Волочкова получила от любимого мужчины в подарок кольцо
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На днях эпатажная балерина Анастасия Волочкова с размахом отметила свое 43-летие. На праздник были приглашены только самые близкие друзья артистки, перед которыми она и призналась, что получила на Новый год в подарок от возлюбленного кольцо с бриллиантом.
В известном грузинском ресторане в центре Москвы собрались все самые важные для Анастасии Волочковой люди: певец Николай Басков, актёр Никита Джигурда, художник Никас Сафронов. Однако, таинственный возлюбленный балерины на праздновании так и не появился. Впрочем, Настя объяснила это достаточно просто - любимый является совершенно непубличным человеком. Более того, своим друзьям она похвасталась, что теперь очень счастлива в отношениях, так как в ее жизнь после стольких испытаний наконец-то пришла любовь.
Но и это ещё не всё. Не тая радости, балерина рассказала, что возлюбленный на Мальдивах подарил ей кольцо с бриллиантом, тем самым подчеркнув, что между ними всё серьезно. Теперь Настя с нетерпением ждёт свою вторую свадьбу. Также она надеется, что это бракосочетание станет по своему размаху шикарнее, чем первое. Напомни, что в 2007 году со своим первым мужем бизнесменом Игорем Вдовиным артистка также устроила грандиозный праздник. Но, как потом выяснилось, свадьба эта была фиктивной, так как отношения пары официально оформлены не были. Сейчас же Волочкова намекает, что не имеет совершенно ничего против ЗАГСа.
Помимо намека на предстоящую свадьбу, гостей на празднике ждали ещё два сюрприза: презентация второй по счету книги Волочковой и клип на знаменитую песню "Мне нравится, что вы больны не мной", которую она исполнила с разрешения Аллы Борисовны Пугачевой.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
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А что вы думаете о новом возлюбленном Анастасии? 5
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Пион / 23.01.19 22:11Интересно, на что она так шикарно живёт. В инсташраме и публичном пространстве она то дома в бане голяком, то в поездках к морю и опять голышом. Так занята отдыхом, что и работать некогда. На что эта пенсионерка балета так живёт в 43 года. Неужели такая огромная пенсия???
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Rita / 23.01.19 19:30Ну, кстати, на своём Дне Рождения она ничего так выглядит. Только одного не пойму, когда Сафронов стал ей близким другом? Ладно Басков и Джигурда, с ними всё понятно давно, но вот что Никас окажется в этой тусовке, я не ожидала как-то.
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Шанти 13 / 23.01.19 19:26На самом деле, очень тревожный знак, если мужчина находясь с женщиной в отношениях, либо прячет ее, либо прячется сам. Лично у меня возникает такое чувство, что этот "Мистер носки в полоску - 2018" не показывает своего лица не потому, что он человек непубличный, как Настя говорит. А просто не хочет, чтобы его имя с ней связывали. Что уж тут говорить, Волочкова же любит и на ТВ поскандалить, и про амурные свои похождения всем рассказать. Так что человек, зная об этом, просто остерегается. Исходя из этого, я сомневаюсь, что там всерьёз дело дойдёт до свадьбы.
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111 / 23.01.19 19:20Вот что хотите мне говорите, но я в эту большую любовь Волочковой не верю. Даже не знаю , что здесь можно вообще сказать кроме того, что рядом с ней есть какой-то мужчина в одних и тех же носках. Больше похоже на покажу.
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Ириска / 23.01.19 19:14О Боже! Она еще и запела!