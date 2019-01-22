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Диана Шурыгина и Сергей Семенов встретились лицом к лицу


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Диана Шурыгина и Сергей Семенов - герои главного телескандала 2017 года. По сегодняшний день страсти вокруг этой запутанной истории не утихают, хотя её главные участники предпочитали всё это время держаться друг от друга подальше. Однако, вчера на одном из федеральных каналов вышла передача, где Семенов и Шурыгина встретились лицом к лицу.

Каждый из них, и Сергей, и Диана, согласились пройти детектор лжи, чтобы доказать свою правоту. Но сначала эксперты призвали к ответу Алексея Шурыгина - отца девушки, чтобы он подтвердил тот факт, что поднял руку на свою дочь, когда забирал её из коттеджа в ту злополучную ночь. Поначалу мужчина всячески отрицал, что дотрагивался до Дианы, настаивая на том, что кровь на её лице и одежде осталась после побоев Сергея. Однако, когда Алексею задали вопрос, приходила ли Диана когда-нибудь домой пьяной, мужчина не стал продолжать принимать участие в опросе и просто покинул студию.

Вот здесь-то и пришло время Шурыгиной и Семенову встретиться лицом к лицу. Поначалу молодые люди набросились друг на друга с обвинениями. Но, ведущий телепрограммы Дмитрий Шепелев быстро вернул разговор в нужное русло, после чего Диана всё-таки призналась, что отец действительно поднял на неё руку, толкнув к машине и залепив пощечину. Правда, девушка отметила, что это была вынужденная мера со стороны родителя, чтобы привести ее в чувства. Далее, эксперты в студии коснулись темы возраста Дианы на тот момент, когда произошла вечеринка. И здесь выяснилось, что она на самом деле не предупреждала Семенова о своём возрасте, хотя ранее утверждала совершенно обратное. Более того, детектор лжи подтвердил, что несовершеннолетняя девушка сама активно флиртовала с Сергеем, садясь к нему на колени и позволяя себя целовать.

Не совсем честен в своих показаниях оказался и Сергей Семенов. Так, после всего произошедшего, молодой человек рассказал друзьям о доступности Дианы, хотя ранее доказывал, что подобных разговоров не было.

Краткая информация о Диане Шурыгиной

Имя: Диана Шурыгина

Отчество: Алексеевна

День рождения: 12.06.1999

Возраст: 19 лет

Место рождения: Ульяновск

Рост: 168 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: публичная персона

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0 Не нравится 1 Нравится 22.01.2019 Теги: Диана Шурыгина

А кого в этой ситуации поддерживали вы, Диану или Сергея? 4  

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  • Ха / 22.01.19 18:51
    -
    3
    +
    В самом начале передачи было смешно, мол Диана боялась столкнуться с Сергеем на улице. Да судя по его лицу, это он её боится!
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  • Хватит Шурыгиной! / 22.01.19 18:49
    -
    5
    +
    Сколько на эту Шурыгину уже можно смотреть?! Это же сплошная грязь! То и дело по федеральным каналам показывают глупую недалёкую девицу, которая рассказывает о своих похождениях в 16 лет. Кошмар!
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  • Варвара / 22.01.19 18:47
    -
    1
    +
    Однозначно на стороне Семенова. На этой Диане, судя по ее поведению, пробы ставить негде. А он производит впечатление человека не глупого. Поэтому вдвойне обидно, что из-за собственной неосмотрительности и малолетней вертихвостки он фактически сломал свою жизнь в таком молодом возрасте.
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  • ник / 22.01.19 18:43
    -
    3
    +
    Я даже не знаю, как относиться к этой Шурыгиной! Вот зачем ее постоянно приглашают на центральное телевидение, если она вести себя совершенно не умеет. На нее же просто смотреть противно! Остальные вроде люди как люди, а эта, пардон, хабалка базарная! Вечно кричит, ругается, обзывается, кидается на всех. У нас на выхинском рынке раньше продавцы интеллигентнее были.
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