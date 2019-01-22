Диана Шурыгина и Сергей Семенов встретились лицом к лицу

Диана Шурыгина и Сергей Семенов - герои главного телескандала 2017 года. По сегодняшний день страсти вокруг этой запутанной истории не утихают, хотя её главные участники предпочитали всё это время держаться друг от друга подальше. Однако, вчера на одном из федеральных каналов вышла передача, где Семенов и Шурыгина встретились лицом к лицу.

Каждый из них, и Сергей, и Диана, согласились пройти детектор лжи, чтобы доказать свою правоту. Но сначала эксперты призвали к ответу Алексея Шурыгина - отца девушки, чтобы он подтвердил тот факт, что поднял руку на свою дочь, когда забирал её из коттеджа в ту злополучную ночь. Поначалу мужчина всячески отрицал, что дотрагивался до Дианы, настаивая на том, что кровь на её лице и одежде осталась после побоев Сергея. Однако, когда Алексею задали вопрос, приходила ли Диана когда-нибудь домой пьяной, мужчина не стал продолжать принимать участие в опросе и просто покинул студию.

Вот здесь-то и пришло время Шурыгиной и Семенову встретиться лицом к лицу. Поначалу молодые люди набросились друг на друга с обвинениями. Но, ведущий телепрограммы Дмитрий Шепелев быстро вернул разговор в нужное русло, после чего Диана всё-таки призналась, что отец действительно поднял на неё руку, толкнув к машине и залепив пощечину. Правда, девушка отметила, что это была вынужденная мера со стороны родителя, чтобы привести ее в чувства. Далее, эксперты в студии коснулись темы возраста Дианы на тот момент, когда произошла вечеринка. И здесь выяснилось, что она на самом деле не предупреждала Семенова о своём возрасте, хотя ранее утверждала совершенно обратное. Более того, детектор лжи подтвердил, что несовершеннолетняя девушка сама активно флиртовала с Сергеем, садясь к нему на колени и позволяя себя целовать.

Не совсем честен в своих показаниях оказался и Сергей Семенов. Так, после всего произошедшего, молодой человек рассказал друзьям о доступности Дианы, хотя ранее доказывал, что подобных разговоров не было.