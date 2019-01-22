Алена Водонаева возмущена травлей Виктории Лопыревой

Известная теледива Алёна Водонаева решила высказать свое возмущение общественной травлей Виктории Лопыревой. По мнению экс-участницы "Дома-2", "преступление" Вики не настолько велико, чтобы подвергать беременную женщину столь открытому и агрессивному публичному порицанию.

Так, Водонаева считает, что если бы Лопырева забеременела от какого-нибудь престарелого арабского шейха, было бы значительно меньше пересудов, нежели сейчас, когда после обнародования фотографий из Майами, вся страна узнала, что отец ребёнка модели молодой и успешный бизнесмен Игорь Булатов. Более того, Алена отметила, что когда в отцы ребёнку приписывали женатых Виталия Мутко и Самвела Карапетяна, это мало кого смущало. А вот почему-то внезапно раскрывшийся Роман Лопыревой с мужем Таты Карапетян возмутил общественность и вызвал небывалый шквал критики со стороны диванных экспертов и представителей шоу-бизнеса. Впрочем, также девушка отметила, что ничего красивого или героического в ситуации Булатова и Лопыревой нет, но заниматься травлей беременной женщины - это бесчеловечно.

Вспомнила телеведущая и другие случаи адюльтера, которые случались в отечественном шоу-бизнесе, но почему-то не вызывали столь бурных эмоций ни у коллег "провинившихся" звёзд, ни у их поклонников. Так, прошелся острый язычок Водонаевой по Вере Брежневой и Альбине Джанабаевой. Это сейчас двух бывших солисток "ВИА Гры" воспринимают рядом с братьями Меладзе как нечто само собой разумеющееся. А ведь когда-то они тоже тайком встречались с женатыми Константином и Валерием, пока тех дома ждали жёны. Но, при этом, ни Брежнева, ни Джанабаева не подвергались массовой общественной травле.

Также, не забыла Алена Водонаева поддержать и Тату Карапетян, подчеркнув, что со стороны Игоря поступает так с матерью своих детей - это бессовестно.