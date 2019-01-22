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Алена Водонаева возмущена травлей Виктории Лопыревой


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Известная теледива Алёна Водонаева решила высказать свое возмущение общественной травлей Виктории Лопыревой. По мнению экс-участницы "Дома-2", "преступление" Вики не настолько велико, чтобы подвергать беременную женщину столь открытому и агрессивному публичному порицанию.

Так, Водонаева считает, что если бы Лопырева забеременела от какого-нибудь престарелого арабского шейха, было бы значительно меньше пересудов, нежели сейчас, когда после обнародования фотографий из Майами, вся страна узнала, что отец ребёнка модели молодой и успешный бизнесмен Игорь Булатов. Более того, Алена отметила, что когда в отцы ребёнку приписывали женатых Виталия Мутко и Самвела Карапетяна, это мало кого смущало. А вот почему-то внезапно раскрывшийся Роман Лопыревой с мужем Таты Карапетян возмутил общественность и вызвал небывалый шквал критики со стороны диванных экспертов и представителей шоу-бизнеса. Впрочем, также девушка отметила, что ничего красивого или героического в ситуации Булатова и Лопыревой нет, но заниматься травлей беременной женщины - это бесчеловечно.

Вспомнила телеведущая и другие случаи адюльтера, которые случались в отечественном шоу-бизнесе, но почему-то не вызывали столь бурных эмоций ни у коллег "провинившихся" звёзд, ни у их поклонников. Так, прошелся острый язычок Водонаевой по Вере Брежневой и Альбине Джанабаевой. Это сейчас двух бывших солисток "ВИА Гры" воспринимают рядом с братьями Меладзе как нечто само собой разумеющееся. А ведь когда-то они тоже тайком встречались с женатыми Константином и Валерием, пока тех дома ждали жёны. Но, при этом, ни Брежнева, ни Джанабаева  не подвергались массовой общественной травле.

Также, не забыла Алена Водонаева поддержать и Тату Карапетян, подчеркнув, что со стороны Игоря поступает так с матерью своих детей - это бессовестно.

Краткая информация об Алене Водонаевой

Имя: Алена Водонаева

Отчество: Юрьевна

День рождения: 02.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Тюмень

Рост: 176 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: телеведущая, журналистка

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0 Не нравится 0 Нравится 22.01.2019 Теги: Алена Водонаева

А вы согласны с мнением Водонаевой? 7  

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  • 50/50 / 22.01.19 18:08
    -
    4
    +
    одна соска вторую защищает
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  • Эвридика / 22.01.19 17:44
    -
    -1
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    Хоть кто-то не пытается очернить другого! Редкое в наше время явление... Думаю Вика не слушала всю эту грязь и сосредоточилась на беременности!
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  • Вера / 22.01.19 17:42
    -
    -1
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    Есть еще на свете приличные люди, не как эти неприятные армяне и хейтеры. Вика вообще молодец стойко держится, главное на таком сроке не нервничать, чтоб ребеночек точно здоровым родился.
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  • Карамелька / 22.01.19 15:50
    -
    0
    +
    Уводить мужа у подруги - это бесспорно поступок, не достойный уважения. Но не до такой степени. Мне Вику по-человечески даже жалко сейчас. Ее просто стерли в пух и прах. И никто не смотрит, что она беременна. Главное же высказать свое "особо ценное мнение". А то, что девочка нервничает и это может отразиться на малыше, мало кого волнует. Вот и вся мораль!
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  • 123 / 22.01.19 15:46
    -
    1
    +
    Порадовало, как она "причесала" Брежневу и Джанабаву! Вот прям все в точку! Ведь что одна, что вторая мужиков из семьи уводили. И никто тогда особо по этому поводу не возмущался. А тут Лопырева - главная грешница Всея Руси. Ну как промолчать-то?!
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  • Афина / 22.01.19 15:43
    -
    2
    +
    Молодец Алена. Считаю, что все правильно сказала. А то одни сплошные моралисты кругом, которые живут светлой и праведной жизнью. Даже плевать от такого лицемерия хочется. И хотя Лопырева поступила, бесспорно, некрасиво, уведя мужа у подруги, это не повод ТАК ее гнобить. Особенно смешно было узнать про нотации от Малахова. Человек, которые снимает самые низкопробные шоу на отечественном ТВ, учит другого человека порядочности?!
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